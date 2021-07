Antivaxeri ako Ku-Klux-Klan ?

Nedávne obliehanie obydlí súkromných osôb, ktoré verejne vyjadrili podporu očkovaniu mi naháňa hrôzu. Dosť to pripomína spôsoby Ku Klux Klanu.

Slovenská spoločnosť nemá dostatočne vyjasnené otázky verejného a súkromného priestoru. Je rozdiel medzi "verejným priestorom" typu námestie, WC reštaurácie (vlastnenej súkromníkom) a plochou pred dverami vášho domu. Niektoré činnosti vykonávané v súkromnom priestore zasahujú do verejného priestoru. Napríklad také fajčenie. Na balkóne je povolené, ale zasahuje pritom do verejného priestoru (na Slovensku je povolené fajčiť na ulici, dokonca pri zastávke MHD, hoci nie priamo na nej, ale vietor môže doviať cigaretový smrad práve na zastávku MHD). Na druhej strane, ak pred vašim domom na vás z verejného priestoru budú pokrikovať, tak to obmedzuje vašu osobnú slobodu.

Ľudské práva končia tam, kde začínajú práva ostatných. Pokiaľ chce niekto demonštrovať svoj názor verejným zhromaždením, prirodzeným priestorom sú námestia, prípadne pochody ulicami. Demonštrovať pred obydlím je krajné riešenie, ktoré je akceptovateľné snáď len pri volených politikoch vo verejných funkciách. Tak to bolo pri JUDr. Ficovi, ktorý obýval za úplatok byt oficiálne vlastnený zločincom Baštrnákom (ktorý bol za prebývanie predsedu vlády chránený našou políciou SR, bol z neho "náš človek"). V tomto prípade tá demonštrácia pred konkrétnou bodovou s konkrétnym bytom premiéra bola opodstatnená. Avšak ani Jarčuška ani Krčméry ani ďalší nie sú volenými politikmi.

Pandémia spôsobila, že nevolení úradníci ako Mikas majú takmer neobmedzenú moc. Toto som od začiatku kritizoval, obdobná situácia v Česku viedla k zrušeniu mnohých opatrení. Vláda má málo citu pre ľudské práva a ústavnosť, čo viedlo k zbytočným opakovaným predĺženiam núdzového stavu a k odporu zo strany spoločnosti. V takomto prípade, by sa na týchto nevolených úradníkov mohlo hľadieť ako na volených politikov a demonštrácie pred ich obydlím by mohla byť podobne legitímna ako pri Ficovi. Avšak na rozdiel od Mikasa, ľudia, pred ktorých dverami sa demonštrácie konali, mali poradný hlas, prípadne len verejne vystupovali.

Nie je dôležité, za čo "demonštrujú" títo antivaxeri. Ani to, že im podobní napádajú deti a rodičov, ktorí sa chcú očkovať, aby pomohli nášmu zdravotníctvu. Dôležité je to, že tento prístup, kde sa menšina zoskupí a začne prenasledovať a strašiť jednotlivcov vedie k radikálnejším činnom, k vraždám. Ku Klux Klan bol síce od začiatku násilnejší (ale to sú USA) a "demonštroval" svoje videnie sveta nielen strašením, ale aj vraždením.

Radikalizácia antivaxerov sa zvyšuje. Je možné, že nás covid zbaví pár stoviek z nich, evolúcia má vždy navrch, ale dovtedy môžu spôsobiť veľa škôd. V prípade týchto radikálnych skupín, ktoré prenasledujú súkromné osoby by podľa mňa malo ísť o činy, ktoré sú priestupkami alebo trestnými činmi. Preto som sa trochu pozrel na náš trestný poriadok.

Trestný poriadok

Činnosť, ktorú kritizujem je niečo medzi stalking a intimidation. Nie som expert na trestné právo, len som si pozrel aktuálne znenie trestného poriadku, aby som zistil, či je na tejto činnosti podľa slovenských zákonov niečo trestné (v zahraničí by zrejme bolo).

Nič presné som nenašiel, §183 Obmedzovanie osobnej slobody by sa musel dosť ohnúť, neviem, či do osobnej slobody spadá právo nemať pred svojim domom 20 krikľúňov. Ďalší paragraf 194a Ochrana súkromia v obydlí si vyžaduje, aby páchateľ sledoval obydlie a zaznamenával to technickými prostriedkami (video). § 360a Nebezpečné prenasledovanie vyžaduje dlhodobé sledovanie.

Žiaden z paragrafov postihujúci samotné zhromaždenie pred domom súkromnej osoby a obmedzovanie slobody súkromných osôb bývajúcich v danom dome som nenašiel. Ak sa však niekto vyhráža smrťou či ublížením na zdraví alebo inou ujmou a to verejne (2e), preto, aby zmaril uplatnenie základných práv a slobôd (2c), z osobitého motívu (2d) tak sa podľa § 360 Nebezpečné vyhrážanie odsúdi na 6 mesiacov až 3 roky. Takže očakávam, že polícia bude konať a identifikovať aspoň tých, čo sa vyhrážajú.

Keď pred ostatnými voľbami prišla OKS v kampani s pripodobnením Fica a iných smerákov k sviniam, obsahovo som s tým súhlasil, ale forma bola už za čiarou. Dehumanizácia proste nie je prípustná, navyše sa tým urážajú zvieratá, ktoré sú slušnejšie ako Fico. Opačné spektrum zjavne nemá takýto jemnocit, kľudne si prídu nadávať vedcom a lekárom pred ich obydlia. Nielenže je to nechutné a úbohé, je to nátlak, ktorým sa porušujú ľudské práva a malo by to byť trestné.

Očakával by som aspoň verejnú diskusiu o tomto jave a odsúdenie od politikov bez ohľadu na postoj k vakcinácii. Diskusia vyzerá inak, toto je čisté zastrašovanie a ľudia, ktorí tam sú, nechcú nikoho presvedčiť o svojom názore, len chcú silou umlčať, vystrašiť a prípadne vyhnať svojich oponentov. Platilo by to aj v opačnom garde, ak by boli demonštrácie pred domom Bukovského či Liptáka. Mlčiaca väčšina sa musí proti kričiacej a menšine ozvať.