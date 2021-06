Tour de France 2021 - takmer rozhodnuté

Vďaka homeoffice a zranenej achilovke môžem opäť viac sledovať cyklistiku. Tour de France sú najcennejšie etapové preteky a aj tohtoročná edícia ponúka veľmi zaujímavé dianie.

Organizátori sú stále Francúzi, takže o problémy nie je núdza. Opakovane nesprávne vybraté dojazdy spôsobujú hromadné pády. V tretej etape na to doplatil Peter Sagan a Caleb Ewan - najrýchlejší šprintér v pelotóne. Úzke cesty so zákrutami, presne mi to pripomenulo dojazd, pri ktorom bol minulý rok penalizovaný Sagan. V tretej etape sa všetci (teda už len asi tretina šprintérov, pretože predtým boli ďalšie pády) tlačia na tú stranu kam sa stáča cesta a tak dochádza ku kolíziám. Ešte viac kolízií však bolo v priebehu etáp a doplatili na ne favoriti na druhé miesto celkového poradia - Primož Roglič a Geraint Thomas. Druhé miesto preto, lebo ako ukázala prvá časovka v stredu, minuloročný víťaz má výbornú formu a na rozdiel od spomínaných pánov je jeho výkonnosť na vzostupe.

Preto sa zdá byť už po piatej etape rozhodnuté o víťazovi TdF 2021 a bude ním Tadej Pogačar. Hoci ešte nie je v žltom tričku, náskok, ktorý má pred súpermi na celkové víťazstvo je viac ako minútový, má k dispozícii ešte jednu časovku, kde pridá aspoň pol minúty a v stúpaniach vyzerá byť úplne v pohode, takže aj tam ešte niečo získa.

Tímy, ktoré prišli bojovať o celkové prvenstvo majú problémy v tom, že ich lídri padli a majú zranenia, ktoré ich brzdia, ako bolo vidno aj na dnešnej časovke. Ostatní kandidáti na boj o prvenstvo (Lutsenko, Latour) majú ďaleko slabších spolujazdcov ako Ineos či Jumbo, takže uštvať Pogačara nedokážu a nastúpiť mu asi tiež nie. Myslím si, že Pogačar si bude stále strážiť iba Rogliča, až v úplných záveroch sa bude pokúšať o zisk bonusových sekúnd a prípadne náskoku v jednotkách sekúnd. Ak však Roglič alebo Thomas ešte cez víkend nebudú v dostatočnej kondícii, bude musieť dozerať aj na Lutsenka alebo Kolumbijčanov a Roglič/Thomas tak stratia už príliš veľa a nebudú nebezpeční do ďalších etáp.

Teraz to vyzerá, že to budú všetky tímy proti UAE (Pogačarov tím). Zdalo by sa, že UAE s tým môže mať problémy, ale oni môžu ignorovať všetky útoky týchto tímov a zamerať sa len na Jumbo, ktoré je najsilnejšie. V skutočnosti Tadej v minulom roku svoj tím nemal nikdy pri sebe v záveroch horských etáp a aj tak tam dokázal víťaziť alebo aspoň nestrácať. On totiž stratil len vo veternej rovinatej etape. Tento rok si všetci budú dávať pozor na veterné etapy, nepredpokladám, že sa to Bore alebo niekomu inému podarí rozbiť.

Jumbo Visma aj Ineos Grenadiers majú v popredí po dvoch dobrých jazdcov (Wout Van Aerta nepočítam medzi kandidátov na celkový triumf) a tak by mohli zvoliť taktiku jedného jazdca čakajúceho za Pogačarom a druhému (slabšiemu - t.j. G. Thomas alebo Vinegaard) nechať voľné ruky. Vzhľadom k sile týchto dvoch tímov, očakávam u nich skôr nastolenie tempa v dlhých kopcoch, vďaka čomu sa zbavia domestikov ostatných tímov. Potom možno budú mať v poslednej skupinke favoritov 2 pretekárov, kým ostatní len jedného. Toto bude určite ešte zaujímavé, hoci Pogačar to asi ustojí.

Bodkovaný dres bude chcieť získať dobrý vrchár, ktorý nabral stratu a ktorého tím nemá na celkové umiestnenie. Mal by to byť Francúz - tí majú tento dres v obľube. Kandidátmi by mohli byť Nans Peters alebo Ben O'Connor (AG2R), Pierre Roland alebo Quentin Pacher z B&B a hlavne Guillaume Martin (Cofidis).

Čo sa týka zeleného dresu, tam to vyzerá na jednoznačné víťazstvo Michaela Matthewsa. Nielenže je v kopcoch odolný a rýchlejší ako Peter Sagan, on je rýchlejší aj v šprintoch a na prémiách a už teraz má náskok 30 bodov. Peter Sagan tak asi bude musieť vyhrať rovinatú etapu za 50 bodov, čo bude veľmi ťažké. Jeho víťazstvo na Champs Elysées je ešte menej pravdepodobné ako, že Mbappé dá gól z penalty v osemfinále ME (to, že nedá som tušil už keď som zbadal, že ide kopať práve on).

Mark Cavendish má k dispozícii najlepší tím v pelotóne, ktorý mu môže pri absencii Caleba Ewana pomôcť vyhrať pár prémií a šprintov, ale prejsť v jeho veku a s jeho kondíciou v jednej etape dva krát Mont Ventoux, či zvládnuť iné náročné etapy (deviata je krátka a bude tam prísnejší limit, v sedmnástej už bude dosť unavený) možno bude preňho príliš a TdF podľa mňa nedokončí. Bouhanni vyzerá silne, ale konkurencia v podobe Philipsena, Merliera a iných mu nedovolí nabrať príliš veľa bodov v rovinatých etapách a v ostatných nezaboduje.

Peter Sagan okrem zlepšenia v dojazdoch hladkých etáp (v tej tretej som mu veril na víťazstvo, horší ako tretí by tam neskončil, ak by Ewan nespadol) musí zabrať už v prvých kopcovitejších etapách. Piatková siedma etapa je ľahšia ako štrnásta, má len jeden horší kopec druhej kategórie a veľa menších kopcov, môže však uspieť únik. V tej štrnástej kopce skôr uvisí Matthews ako Sagan. V šestnástej etape bude potrebovať byť v úniku, aby mal šancu, lebo kopce sú tam dlhé a ťažké a opäť na tom Matthews bude lepšie. V každom prípade je forma Petra Sagana pre mňa príjemným prekvapením, napriek zraneniu z pádu v tretej etape bol v tej nasledujúcej piaty.

Na Tour de France sa komukoľvek môže stať čokoľvek zlého (pád, kríza pre zlé dopĺňanie tekutín a energie, železničné závory a pod.). Moje odhady vychádzajú z toho, že sa nestane nič také, čo by negatívne ovplyvnilo súťaže o najcennejšie dresy. Vplyv doterajších pádov či blížiacej sa olympiády by nemal byť väčší ako ho odhadujem v texte vyššie, takže som zvedavý, ako mi moje tipy vyjdú. V každom prípade nás čakajú ešte veľmi zaujímavé etapy.