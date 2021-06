Ešte raz o covide

Už sa mi o tomto víruse veľmi nechce písať, ale nedávno sa vyrojili tvrdenia inak inteligentných ľudí, ktoré majú logické chyby. Je možné, že rovnako ako na Igora Matoviča, aj u nich znižuje covid IQ?

Prípad nášho expremiéra bol asi iný v tom, že uňho sa prejavovala histriónska porucha osobnosti zrejme v menšej miere už v časoch, keď v parlamente sypal Poliačkovi injekčné striekačky na hlavu, a až s funkciou sa plne ukázala. Ale jeho riešiť nechcem.

Školy a očkovanie žiakov

Peter Zajac v nedávnom rozhovore v .týždni povedal vetu, že by sme mali povinne očkovať deti, dôchodcov a vlastne všetkých. V časti o očkovaní žiakov sa mi zdá, že sa mu trošku zavarili závity. Žiakmi sa stávajú už 6-ročné deti, pričom očkovanie u adolescentov bolo testované na menších vzorkách ako pri treťom kole klinických štúdií dospelých (2 200 vs. 40 000). Iste, u detí išlo o malý vekový rozsah (13-16), pri dospelých o veľký, ale ak si spomenieme prečo neodporúčali AZ pre ľudí nad 60, bolo to preto, že tá vzorka bola takáto malá. U detí je podstatný rozdiel medzi vekom 7 rokov a 14 rokov, u dospelých medzi 30 a 40 žiaden. Takže momentálne nemáme potvrdenú účinnosť a bezpečnosť vakcín pre deti pod 13 rokov, a pre skupinu 13-16 je to také, že Nemecko zatiaľ deti neočkuje. Úsilie venované presviedčaniu antivaxerov, aby zaočkovali deti na covid sa totiž môže obrátiť proti vakcinácii detí ako takej a aj tak to nerieši ohrozenú skupinu. Preto sa Nemci rozumne nehrnú do niečoho s takými malými benefitmi a potenciálne veľmi zlými dôsledkami.

V prvej vlne mali hlavné slovo ľudia, ktorí predtým čelili epidémiám v zahraničí. Ale aplikovať postupy vhodné pre Malawi môže internista a predávač titulov za ošetrovateľstvo v situácii, keď čelíme neznámemu vírusu. Teraz vírus lepšie poznáme a mali by sme aplikovať evidence-based medicine - čiže nie ivermektín či vitamín D, ale fakty overené kvalitnými vedeckými štúdiami. Preto treba názory odborníkov aj "odborníkov" v tejto situácii brať do úvahy až keď ich podložia faktami. A hoci väčšina odborníkov neočakáva problémy spôsobené vakcínou u detí 6-11 rokov (ktoré by sme teda podľa logiky Petra Zajaca mali zaočkovať pred septembrom), potrebujeme fakty a dáta a tieto musí EMA vyhodnotiť tak, ako to bolo v prípade ostatných vekových skupín.

Ďalšia vec je, že mnoho detí covid prekonalo. Moje deti mali jeden deň teplotu, žiaden problém. Očkovanie proti covidu musí priniesť benefity (preto sa Západ tak zľakol malej pravdepodobnosti krvných zrazenín u vektorových vakcín, že u najmladších dospelých bola pravdepodobnosť úmrtia už taká malá v porovnaní s touto komplikáciou, až im ju prestali podávať). Ak je pravdepodobnosť ťažkostí pri ochorení detí na covid-19 taká malá, bolo by dobré odhaliť rizikové faktory a očkovať tie deti, ktoré ich majú. Ale až po schválení vakcíny pre dané vekové skupiny.

Na druhej strane, názor, že školy sa musia otvoriť za každú cenu je správny. Dokonca si myslím, že pre budúci školský rok by sa mali skrátiť školské prázdniny - zrušiť jarné prázdniny v roku 2022 a skrátiť veľkonočné a vianočné prázdniny, pretože výpadky vo výučbe kvôli covidu možno očakávať, avšak malo by to byť individuálne, ako pri chrípke. Učitelia sú zaočkovaní, u detí sa covid neprejavuje, keď sa prejaví, musia ostať doma, ale treba sa postupne naučiť žiť s tým, že covid tu už bude stále.

V každom prípade je nevyhnutné testovať deti v školách nielen na vedomosti ale aj na covid. Toto si vyžaduje peniaze, ale na rozdiel od špáratkiády, bude znamenať len lokálne akcie - u konkrétnych žiakov, ak to nepôjde tak v celej triede a úplne najhoršie v celej škole. Zároveň treba trasovať. Koalícia by mala vnuknúť Igorovi ideu, že toto je nová atómová bomba, aby neblokoval financie pre ministerstvo vedené nominantom SaS (alebo nech si SaS a OĽANO vymenia ministerstvá financií a školstva).

Šírenie v rodinách

Ako najčastejší spôsob nakazenia sa označuje šírenie v rodine. Je to predsa úplne logické, nešírenie by bolo prekvapením. Neviem, kto nosí doma rúško a nestýka sa s ostatnými členmi rodiny, predpokladám, že takýchto rodín je zanedbateľné množstvo. Preto je logické, že sa šíri v rodinách a túto informáciu možno úplne ignorovať. Dôležitejšie je šírenie mimo rodín - či existujú rizikové činnosti. Ak ich nájdeme, treba tam uplatňovať prísnejšie podmienky.

Tretia vlna

Všetci sa zhodujú, že tretia vlna príde a bude tu dominovať delta variant. Avšak aj tu absentuje logika, keď sa sčítajú počty zaočkovaných a počty ľudí, ktorí prekonali covid. V prvom prípade ide asi o 2 milióny ľudí, v druhom okrem oficiálnych 391 tisíc je asi ďalších 600 tisíc, ktorí neboli na teste.

Ak polovica v určitej skupine ľudí sú muži a zároveň vieme, že polovica v tejto skupine je vyššia ako 175cm, tak nie každý je muž alebo vyšší ako 175cm (čo by podľa sčítacej logiky platilo). Je tam množina žien pod 175cm. Súčet počtu prvkov možno robiť len pri disjunktných množinách.

Ja nepoznám vo svojom okolí človeka, ktorý prekonal covid a nebol zaočkovaný. Takže úvaha, že budeme mať 3 milióny ľudí odolných proti covidu (2 milióny zaočkovaní a milión s prekonaným covid-om) je chybná.

Delta sa šíri rýchlejšie ako beta a tá rýchlejšie ako čínsky originál (už ani ten oxymoron nie je to čo býval). Ale ani čínsky originálny vírus sa nešíril tak, že ste ho dostali, keď ste prešli okolo iného človeka s vírusom. Pri trasovaní sa predpokladal hodinový kontakt bez rúška vo vzdialenosti 1 meter. Pri bete (britský) by to potom bola pol hodina, pri delte je to 18 minút. Tabuľka o prenosnosti vírusu, ktorú som uviedol minulý rok tu, by teda bola upravená, ale nie je to nič dramatické. Tomu by mali zodpovedať opatrenia proti šíreniu, zatvorenie hraníc je nezmysel (nie sme Nový Zéland).

Pretože sa nedá odlíšiť človek po vakcinácii od anitvaxera, nosenie rúšok by malo ostať povinné v MHD a v obchodoch (aspoň takých, kde človek trávi viac času - stánky skôr nie). Reštaurácie sú rizikové (ľudia tam nemajú rúška), takže by tam mohol byť uplatnený covidpass. Zamestnávatelia by mali možnosť požadovať test alebo vakcináciu, nie som presvedčený, že by to mala byť povinnosť. Avšak ako som už písal už v polovici apríla, je potrebné motivovať ľudí k vakcinácii. Rudolf Zajac dopĺňa, že možno použiť podobný postup ako pri diabetikovi, ktorý sa napcháva krémešmi a spoplatniť tak časť zdravotnej starostlivosti pri liečbe na covid u nevakcinovaných pacientov.

Ako bude?

Skúsim teraz predpoveď, čo nás čaká. Budem predpokladať, že delta je o 60 % nákazlivejšia ako beta, ktorá tu prevládala v druhej vlne. Preto môžeme očakávať, že u nezaočkovaných sa bude šíriť o 60% rýchlejšie. Ak predtým jeden človek nakazil 6 ľudí, teraz by ich nakazil 10 (presnejšie 9,6). Ak bude 40% ľudí zaočkovaných, alebo im bude stačiť imunita získaná prekonaním bety, tak dôjde k nakazeniu 6 ľudí. Čo je rovnaký stav, ako bol v druhej vlne.

Čiže zhruba by počty nakazených mohli byť rovnaké. Avšak dôležité sú následky (hospitalizácia, smrť) sú rôzne pre rôzne vekové skupiny a aj v rámci vekových skupín sú rozdiely v zaočkovanosti.

Podľa Daniela Kerekesa v tomto článku máme málo zaočkovaných v kategórii 80+. Lepšie je to v kategóriách 65 - 80. V kategórii nad 80 rokov, bude zaočkovaných menej ako 50%. V takom prípade bude umierať 80% (50% * 1,6) z toho, čo umierali v druhej vlne. V kategórii 75-79 to to vychádza na najviac 65% zaočkovaných. V tomto prípade by to bolo 56% (35% * 1,6) v porovnaní s druhou vlnou. Z druhej vlny máme nejaké dáta o smrtnosti podľa veku. Takže si to dajme do spoločnej tabuľky.

V tabuľke som zobral dáta z prvej vlny (nie celej - sú z februára 2021). Pre odhad pozitivity som násobil priemerný podiel nezaočkovaných v danej vekovej skupine (je to po 5 rokoch, zatiaľ čo dáta z prvej vlny sú po 10 rokoch) hodnotou 1,6. U zaočkovaných som to násobil hodnotou 0,16 - t.j. o 60% nákazlivejší variant, ale 90% účinnosť vakcíny.

Pri úmrtiach nepoznám dáta o účinnosti vakcín. Nikto úplne zaočkovaný podľa dostupných dát nezomrel, takže predpokladám 99% účinnosť vakcíny. V každom prípade v skupine zaočkovaných možno očakávať len desiatky mŕtvych, v skupine nezaočkovaných spolu niekoľko tisíc.

Tí, čo prekonali covid a nedajú sa zaočkovať budú v menšej miere v riziku ochorenia, hospitalizácie a úmrtia. Na druhej strane, tí, ktorí sa zaočkovali už v januári až marci (zdravotníci, "kritická infraštruktúra") môžu mať slabšiu ochranu, takže tie tisíce mŕtvych možno reálne očakávať. Ťažko odhadnúť o koľko sa zníži počet infikovaných a úmrtí vďaka imunite získanej prekonaním covidu rok dozadu. Predpokladám, že do príchodu tretej vlny sa tieto dáta podarí zozbierať a lepšie odhadnúť jej priebeh.

Vakcinácia cez leto už bude minimálna, ľudia nemajú pocit ohrozenia, tí, ktorí sa chceli zaočkovať už zaočkovaní sú. Možno sa mierne zvýši vakcinácia u študentov pred školským rokom (SŠ a VŠ), avšak skupina nad 60 rokov už nebude mať motiváciu sa očkovať. Uvidíme, či výjazdové očkovanie pridá pár percent, ale asi to nebude stačiť.

Negatívna kampaň EÚ proti Astre Zenece (vrátane zhabania vakcín určených pre tretiu stranu z fabriky, ktorá nemala certifikát pre výrobu vakcín pre obyvateľov EÚ), tak z politických dôvodov (brexit a protibritské nálady vo vedení EÚ) spôsobili zníženie dôvery vo vakcíny. Chyby urobili aj v AZ - nielen tým, že sa zaviazali nemať z predaja vakcíny zisk, ale aj svojou komunikáciou a zmluvami, ktoré nedokázali plniť. Plakať nad rozliatym mliekom je neskoro, bude tu príležitosť po tretej vlne, na jar 2022 zaočkovať tých, ktorým 13 000 mŕtvych slovenských spoluobčanov nestačilo, aby pochopili, akým rizikom je ostávať nezaočkovaným. A pozitívne by mohla vplývať aj spoluúčasť na liečbe pre tých, ktorí odmietli očkovanie, tak, ako to navrhuje Rudolf Zajac.