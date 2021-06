Tak sme na MS v hokeji skončili

Tak ako takmer každý na Slovensku, som aj ja odborník na hokej, a preto ponúkam tento veľmi odborný pohľad na účinkovanie našich hokejistov na majstrovstvách sveta 2021 v Lotyšsku.

Oproti predchádzajúcim MS bol náš výkon trošku horší. Čas, ktorý sme dodržiavali pokyny a taktiku bol predtým dlhší proti USA, Kanade a Fínsku na začiatku MS 2019 a bol takmer dostatočný na dosiahnutie troch výborných výsledkov. Na týchto MS sme hrali dobre len proti Rusku a čiastočne proti Švédsku. Bolo to ovplyvnené kvalitou hráčov a hlavne ich skúsenosťami.

Celkový dojem bol, že pri súbojoch s rýchlym a tvrdým súperom (Švajčiarsko, Česko a USA) sme nedokázali udržiavať puk v strednom pásme, v obrane sme boli príliš pomalí aj pri jasných pukoch, z čoho vyplýval rýchly tlak súpera a v útoku sme súperovu obranu nedokázali prekvapiť ani v presilovkách.

Prejdem teda k hodnoteniu hráčov, podobne ako to urobilo sme.sk a oznámkujem ich od 1 (najhoršie) po 10.

Brankári

Brankári boli našou slabinou. Po zranení Konráda (dávam mu 8) sme mali dvoch priemerných brankárov. Zatiaľ čo Húska príjemne prekvapil mnohými zákrokmi, v rámci zápasov mával aj slabšie chvíľky. Hodnotím ho 6.

Július Hudáček ukázal, že vie hrať proti súperovi, ktorý sa snaží dať krásny gól do prázdnej brány po kombinácii všetkých hráčov (Rusko), ale proti súperom, ktorý hrajú kanadský štýl (clonenie a tečovanie pred bránkou pri častej streľbe) nechytil nič. Ani si nevedel nájsť pozíciu, kde by nedostal gól priamou strelou. Hodnotím ho 5.

Obrancovia

Našou najväčšou slabinou a zhoršením oproti predchádzajúcim MS bola obrana. Smerom dopredu to bolo niekedy výborné, ale návrat bol často pomalý a to aj u rýchleho Ďalogu. Nádejou môže byť to, že mladí obrancovia hrali lepšie ako starší a skúsenejší spoluhráči.

Najlepšími obrancami boli asi Šimon Nemec a Samuel Kňažko, ktorým dávam 7. Hoci Nemcovi nevyšiel zápas s USA, v ostatných bol skvelý.

Martin Gernát hral obstojne v skupine, ale proti rýchlym súperom (Česko a USA) bol nervózny, pomalý a chyboval. Rosandič naopak, proti USA hral svoj najlepší zápas a hoci bol pomalý, nerobil veľa chýb. Ak prestane pľuť, môže byť oporou týmu. Obom dávam 6.

Lídrom obrany mal byť Marek Ďaloga, ktorý podnikal ofenzívne výpady, ale v obrane chýbal, alebo sa dal ľahko odstaviť od puku. Proti pomalším a mäkším súperom to stačilo (musíme vyhrávať aj proti takýmto mužstvám), proti USA bol slabý. Naopak Bučko hral rýchlo a chýbali mu skúsenosti. Dávam im 5.

Grman bol miestami oporou, ale občas bol v rozohrávke brutálne ľahkovážny a prihrával súperovi. Gachulinec a Ivan ukázali, že naša liga je pomalá, napriek tomu mali svetlé momenty: viac dopredu, čo bolo dobré proti slabším súperom (Ivan hral iba proti Rusom a Švajčiarom), ale vzadu neboli dostatočne istí. Hodnotím ich 4.

Našim najslabším obrancom bol Adam Jánošík. Na to, aký je to skúsený hráč, volil takmer vždy nezodpovedné a chybné riešenie situácie, najčastejšie sa s čistým pukom uchyľoval k mantinelu za bránkou, aby vyprodukoval súboj. Ten však nie vždy vyhral a tak nám často zavaril. Rýchlostne bol príliš pomalý, aby sa vracal so súperovými útočníkmi, napriek tomu sa často hrnul do útoku a prepadal. Hodnotím ho známkou 3.

Na MS 2019 sme mali hráčov z NHL a hoci bol Andrej Sekera pomalý, vždy mal dostatočne chladnú hlavu a pomáhal tak ostatným dobrým obrancom (Černák, Feherváry, Marinčin, Jaroš a vtedy o dva roky mladší Ďaloga). Tento rok, bola naša obrana často preťažená a menej zorganizovaná, chvíľami to vyzeralo, že najrozvážnejší v rozohrávke sú Nemec a Kňažko. Pozitívom sú mladí hráči, ktorí, až naberú skúsenosti z ťažkých zápasov v rýchlych ligách, budú o 2-3 roky lídrami (ak prídu z NHL).

Útočníci

Aj v prípade útočníkov nastal oproti MS 2019 mierny kvalitatívny pokles. Tatár či Libor Hudáček boli ľahko nahradený Cehlárikom. Pánik nám chýbal viac, pretože backchecking bol tento rok veľmi slabý a veľa hráčov myslelo príliš na útok a málo na obranu, čo mohlo byť dané aj nepriaznivým vývojom zápasov so Švajčiarskom, Českom a USA. Aj dobre hrajúci hráči na minulých MS (Liška, Sukeľ, Buc) hrali tento rok horšie.

Najlepším hráčom bol napriek viditeľnej únave a pomalšiemu návratu do obrany Peter Cehlárik. Hodnotím ho 10.

Oproti minulému roku bol odolnejší v osobných súbojoch a stále bojovný Róbert Lantoši. Spolupráca s Cehlárikom fungovala aj proti silným súperom. Hodnotím 9.

Juraj Slafkovský bojoval najviac zo všetkých hráčov, chýbalo mu šťastie a skúsenosti. Napriek tomu vypracoval niekoľko dobrých šancí pre svojich spoluhráčov. Podobným zjavom bol Miloš Kelemen, ktorý prekvapil o to viac, že ide o hráča s našej ligy. Obidvaja sú za 8.

Miloš Roman bol len trošku horší ako Kelemen, napriek tomu dokázal dobre útočiť a obstojne brániť. Kristián Pospíšil prekvapil silnou strelou a hral dobre do tela, čo je proti silným súperom nevyhnutné. V posledných dvoch zápasoch nepôsobil odovzdane, ale naopak, bojoval aj keď to väčšina spoluhráčov zabalila. Negatívom je jeho nedisciplinovanosť. Brutálny útok na Švajčiara Ambuhla je veľké varovanie, že jeho aktivita môže oslabiť tím a viesť k prehre. Hodnotím ich oboch za 7.

Na začiatku turnaja hviezdil Marek Hrivík. Možno ho neskôr obmedzovalo zranenie, ale jeho hra od zápasu so Švajčiarskom šla dolu a svoj prehľad v hre nestíhal ukazovať pri rýchlych súperoch. Marián Studenič sa vedel predrať cez každého súpera, skončil však buď v rohu, alebo za súperovou obranou bez puku. Oproti Lantošimu mu niečo chýba. Michal Krištof bol o dosť horší ako na minulých MS (kde však bol výborný). Chýbala mu rýchlosť, mal však prehľad. Proti rýchlym a tvrdým súperom nebol až taký nevýrazný, ale čakalo sa od neho viac. Hodnotím ich za 6.

Adam Liška a Matúš Sukeľ hrali na minulých MS výborne a backchecking mali z našich najlepší aj tento rok. Avšak bojovnosť nestačila, u oboch chýbala minuloročná kvalita. Martin Faško-Rudáš si proti najlepším súperom nezahral, proti slabším hral dobre. Dávid Buc bol už príliš pomalý pri návratoch do obrany, hoci tiež bojoval, svoj výkon z MS 2019 nedosiahol. Hodnotím ich 5

Adrián Holešinský viac nehral ako hral, zdal sa mi však horší ako Martin F-R. Pavol Skalický v zásade sklamal. Hodnotím ich známkou 4.

Záver

Minulé majstrovstvá sme hrali bojovne a vyrovnane so silnejšími súpermi, avšak naša nedisciplinovanosť a neskúsenosť viedli k tomu, že sme nezískali dosť bodov na postup do štvrťfinále. Tento rok sme (aspoň od štvrtého zápasu) nehrali tak dobre, ale vydaril sa nám zápas proti Rusku a herne aj proti Švédsku. Nedisciplinovanosť a neskúsenosť nás tento rok priviedli k výpraskom od Švajčiarska, Česka a USA. Napriek tomu, tento mladý tým nesklamal a má nádej zopakovať štvrťfinále aj na budúcich MS.