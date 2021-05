V čom sa Iveta Radičová a populistická ľavica opäť mýli

Nemám nič proti Ivete Radičovej, hoci nezvládla historickú šancu ako premiérka. Kým sa vyjadruje ako sociológ, tak to je celkom v poriadku (Vašečka je lepší), ale s názorom na uvoľnenie patentov na vakcíny proti covid-19 sa mýli.

Populistická ľavica na Západe opätovne presadzuje nápady vychádzajúce z emócií a nie racionálneho uvažovania. Iveta Radičová sa vo svojom krátkom komentári na Denníku N vyjadrila k dvom témam. Pochválila nemecký ústavný súd za hlúpe (škandalózne) rozhodnutie tvrdiace, že pokiaľ nemecká legislatíva neprikáže všetkým nulové emisie CO2 do roku 2045, tak tým ohrozuje práva mladej generácie. Aplikovanie tohto argument do minulosti by malo znamenať, že naši predkovia ohrozovali naše práva, pretože nulové emisie CO2 neboli ani v minulosti.

Avšak teraz sa zameriam na jej pochvalu Joe Bidena a ostatnej ľavice za nápad zrušiť patentové práva na vakcíny proti covid-19. Tak ako sa oháňajú vedcami a klimatológmi, keď sa im to hodí, tak teraz ignorujú vedcov, ktorí na tento nápad majú niekoľko dobrých argumentov. Stačí si nájsť vyjadrenia Norberta Žilku, či iných našich vedcov. Okrem týchto argumentov uvediem ešte jeden navyše.

Výroba vakcín je technologicky náročná, infraštruktúra výroby jej komponentov nie je bežná (RNA zložky, lipidy) a tak ani uvoľnený patent nespôsobí, že by v priebehu pár rokov vznikla fabrika na výrobu RNA alebo vektorových vakcín v Afrike. Mohli by z toho profitovať Číňania, ale tí sú už s Pfizer-Biontech dohodnutí a žiaden patent im nebude v krádeži prekážať. Takže sa tým len zlodejom umožní ľahšie kradnúť.

Výroba fake liekov je problém aj v súčasnosti. Vyzerá to ako pravý liek, ale nie je. Aj tie fľaštičky s názvom "Спутник V" môžu obsahovať čokoľvek. Preto máme EMA, aby sme dostali skutočne vakcínu a nie placebo, či niečo škodlivé. Takto sa stane, že na svetový trh sa dostanú vakcíny comirnaty za polovičnú cenu predávané africkým diktátorom. Jej účinnosť možno bude nižšia ako účinnosť čínskej vakcíny na Seychelách a nikomu sa tým nepomôže, skôr naopak. Zaočkovaní nebudú chránení, ale budú mať papierik. Pripomína mi to naše plošné testovanie s tisícmi falošne negatívnych. Takáto vakcína prispeje k šíreniu koronavírusu. Zároveň to zníži dôveru v očkovanie ako také.

Ak by tie patenty použili renomované spoločnosti, ktoré by dodržali technologický postup a vyrobili kvalitnú vakcínu, tak to môže pomôcť. Hlavne týmto spoločnostiam, ktoré v pretekoch o vakcínu neuspeli a neuzavreli dohodu o výrobe s úspešnými spoločnosťami. Takto sa lacno dostanú k technológii, ktorú nemuseli vymyslieť. Na druhej strane spoločnosti, ktoré uspeli vo výrobe vakcín proti koronavírusu nebudú motivované investovať do ďalšieho výskumu, pretože ich predaj drahých originálov poklesne.

V článku o tom ako altruizmus zabíja som poukázal na to, že Oxfordská univerzita (značne ľavicovo orientovaná) sa na výrobe vakcíny spoločnosti AstraZeneca rozhodla spolupracovať len pod podmienkou, že nebude predávaná so ziskom. Toto spôsobilo, že AZ nenavýšila svoje výrobné kapacity, neoptimalizovala tok komponentov (hlavne s ohľadom na bruselský postoj k Veľkej Británii po brexite) a tak nedokázala vyrobiť sľúbený počet vakcín. Naopak Pfizer-Biontech mohol pri svojich maržiach rozširovať výrobu a tak dnes vyrába technologicky inovatívnejšiu a náročnejšiu vakcínu vo väčších množstvách ako AZ. Možnosť zisku a motivácia zisku nás posunula od prvotnopospolnej a stredovekej spoločnosti k súčasnosti a málokto by dnes chcel žiť ako v roku 1300. Vďaka technologickému vývoju niekoľko súkromných spoločností vyvinulo vakcínu, ale veľká väčšina neuspela. Toto riziko nesie investor či akcionár a väčšina investícii neuspeje, o to viac musí vyniesť úspešná investícia.

Posledný argument je proti trendu obhajovať politiku citovo a ignorovať racionálne argumenty. Toto nie je len fenomén Igora Matoviča, Ivety Radičovej či Joe Bidena. S výnimkami ako Angela Merkel či Boris Johnson sú politici čoraz menej ochotní povedať ľuďom, že pečené holuby z neba nepadajú, že dobrý úmysel môže byť úplne iracionálny a viesť k zlým následkom.

Ľudstvo prešlo vývojom od stredoveku, kde jednotlivec mal veriť v božiu všemohúcnosť a teda vlastnú nemohúcosť do novoveku, keď rozumný, poctivý a obchodne zručný jednotlivec s kusom šťastia mohol uspieť bez ohľadu na svoj pôvod, pohlavie, či sexuálnu orientáciu (alebo akúkoľvek skupinovú identitu). Od čias Edisona, Forda či Baťu ubehlo veľa času a hoci hierarchia kompetentnosti (Jordan B. Peterson) stále funguje, keď si vyberáme najlepšieho lekára, v politike to tak už nie je. V 19. storočí tie vlastnosti, ktoré umožňovali uspieť v biznise, či vede boli rovnaké, ako tie, čo viedli k úspechu v politike (napr. Abraham Lincoln). Avšak so slobodou (od božej moci) pre veľkú väčšinu ľudí neprišiel úspech, pretože sa u nich tie potrebné vlastnosti nestretli alebo nemali šťastie. A tak v politike začali byť úspešní ľudia aj v kombinácii hlúpy a nepoctivý, pričom neoslovovali predný mozog jednotlivca, ale pudy a emócie ľudu. Po 2. svetovej vojne ľudia opäť dali prednosť kompetentnosti a čestnosti (Churchill), akurát už od vojny uplynulo príliš veľa času a tak sa darí populistom. A práve preto, že Joe Biden či Iveta Radičová nie sú nejakí extrémne populistickí, či dokonca neomarxistickí, je potrebné, aby sa postavili na stranu rozumu a nepodliehali pekným slovám o spoločnom blahu vďaka zrušeniu patentov či aút na benzín.