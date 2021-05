Ešte väčší blbci ako sme dúfali

Tak sa nám antivaxeri vo vláde pekne vyfarbili. V situácii, keď môžeme o 50% miere zaočkovania proti covid-19 len dúfať, zastavili očkovanie vakcínou od Astra Zeneca.

Anekdotický fakt k očkovaniu AZ je, že ja, čo som prekonával covid ťažšie, som po očkovaní prvou dávkou AZ nemal žiadne príznaky a moja žena, ktorá prekonala covid v ľahšie, mala po očkovaní 2 dni horúčky. Reálne fakty sú také, že slovenské dáta by mali naši najmúdrejší ministri (teraz už nie ovanutý, ale zelený mozog a expremiér) v oblasti očkovania úplne ignorovať.

Nie sú vedecky podložené, to bolo iba tretie kolo klinickej štúdie pred schvaľovaním EMA, ktoré ukázalo účinnosť a žiadne významné vedľajšie účinky. V otázke dávkovania a odstupu sme sa riadili rozhodnutím EMA (hoci najvyššia účinnosť v danej štúdii bola prvá dávka 1/2 a odstup 12 týždňov). Čo sa týka rizika tých trombóz, žiadna vedecká štúdia ich nepreukázala. Jediné, čo sa ukázalo bolo, že 18 ľudí z 25 000 000 zomrelo po podaní AZ vakcíny s podozrením na vážnu trombózu. Čiže EMA tvrdí, že existuje možná súvislosť medzi AZ (a zrejme aj ostatnými vektorovými vakcínami proti covid-19, t.j. Johnson & Johnson a Sputnik V) a trombózou, pričom pozitíva prevyšujú nad negatívami. Treba si uvedomiť, že v tomto mediálnom ošiali, každý sleduje vedľajšie účinky vakcín, nikto takto podrobne nesleduje vedľajšie účinky antikoncepcie, vitamínu D či paracetamolu.

Už pri očkovaní 80+ kategórie (USA, UK) dochádzalo po očkovaní k nečakaným úmrtiam. Predsa vakcína proti covid-19 má aspoň na mesiac urobiť človeka nesmrteľným, či nie? Neschopnosť logického myslenia a chápania súvislostí väčšiny obyvateľstva ako aj antivaxerskí krikľúni takto útočili na všetky vakcíny, pričom sa doteraz ukázalo, že súvislosť medzi podaním vakcíny a smrťou je buď nepreukázateľná, resp. iba možná. Štatisticky sa to ťažko vyhodnocuje, pretože ľudia neumierajú celkom pravidelne. Keď si pozriete počty úmrtí napríklad po dňoch, čísla sa dosť líšia. Nie je to pravidelné a tak nemožno povedať, či vyšší počet úmrtí v určitej skupine je v korelácii s určitým javom, kým sú tieto skupiny rádovo v jednotkách. A EMA vyšetrovala 62 prípadov, z ktorých 18 bolo smrteľných. Ešte raz z iného článku - nie je žiaden dôkaz, že AZ či J&J zvyšuje riziko trombózy.

Ďalšia vec je pochopenie pravdepodobnosti, čo sa u 90% populácie nedá očakávať. Pravdepodobnosť krvných zrazenín po bežných "vitamínoch" či OTC liekoch a antikoncepcii je vyššia ako 1:1 000 000, čo je horná hodnota pravdepodobnosti, že AZ spôsobuje smrť na trombózu. Ak niekto urobí randomizovanú slepú štúdiu, keď podá 50 000 000 ľuďom vakcínu AZ a druhým 50 miliónom dá placebo a v prvej skupine bude mať 100 úmrtí na trombózu, zatiaľ čo v druhej len 50, tak sa bude dať tvrdiť, že AZ zvyšuje riziko úmrtia na trombózu o 0,0001%. Kým to nebude, pri týchto nízkych číslach je veľmi ťažké určiť, či by niekto so skrytou vadou nedostal trombózu aj keby nedostal vakcínu. Odborníci (aj EMA) to nejako odhadujú a chcú byť radšej opatrný s hodnotením rizík a preto uvádzajú aj takéto veľmi zriedkavé vedľajšie účinky. Mimochodom, tá pravdepodobnosť je taká, ako keď hracou kockou hodíte osem krát za sebou šestku (tipujem, že takých 83% z vás tú šestku nehodí ani na prvý pokus).

Pretože Slovensko je malá krajina a máme jedno podozrenie na úmrtie v súvislosti s vakcináciou, mali by sme sa v tejto otázke spoliehať na EMA, ktorá vakcináciu AZ odporúča. Dôvod je 12 000 mŕtvych, ktorí vakcínu nedostali, lebo nebola, ale niektorí možno aj v čase keď už bola a mohli ju dostať, ale odmietli preto, že celková atmosféra vyvoláva strach z vakcín, pričom strach treba mať pred koronavírusom.

Zlé na rozhodnutí o pozastavení AZ je aj to, že s klesajúcou silou vírusu (teplé počasie) prirodzene klesá obava ľudí pred ochorením a tak sa mnohí rozhodnú, že sa nezaočkujú. Nedosiahneme ani 50% a budeme musieť zaviesť na jeseň prísne opatrenia a to aj pre tých, ktorí covid prekonali, nechali sa zaočkovať a napríklad budú vedieť dokázať vysokú hladinu protilátok. Všetci títo budú diskriminovaní rozhodnutím ostatných nenechať sa zaočkovať a to aj vďaka tomu, že sa tu straší nepodstatnými vedľajšími účinkami.

Mám celkom vážnu obavu či expremiér nenariadil vojakovi na pozícii bábkového ministra zdravotníctva, aby pozastavil očkovanie AZ len z dôvodu, že potrebuje ľudí zaočkovať chemikáliou s nálepkou Sputnik V. Nielenže nás svojim konaním okráda o peniaze, ale ešte aj riskuje, že ľudia naozaj budú mať problémy po očkovaní touto látkou a stanú sa už definitívne antivaxermi. Chemikália dodaná od Rusov s názvom Sputnik V je len chemicky číra látka.

Slovensko nemá schopnosť overovať účinnosť vakcín, pravdepodobnosť a príčinnú súvislosť nežiadúcich účinkov. Preto by sme nemali robiť hlúpe unáhlené rozhodnutia v rozpore s odporúčaním EMA. Potrebujeme zaočkovať čo najviac ľudí a to účinnými vakcínami. Astra Zeneca je účinná vakcína a na rozdiel od Moderny a Pfizer sa bude dať použiť aj u ambulantných lekárov, lebo nepotrebuje -60°C. Ak by sme ako Dáni mali veľa Pfizerov a mali skvelé zorganizované očkovanie (očkovacie tými chodiace za ľuďmi do dedín ako to pilotne skúša BBSK), tak by nám AZ nemusela chýbať a mohli by sme ju prenechať Indii či Ukrajine. Nie pre jej nižšiu účinnosť, ale pre väčší odstup medzi dávkami. Tento stav však u nás nie je a aj keď bude dosť Pfizerov, nefunguje ani propagácia očkovania a ani doručenie očkovania starším obyvateľom, ktorí do očkovacích centier neprídu.

Každý človek, ktorý sa miesto zaočkovania Astrou Zenecou, nezaočkuje vôbec, má vyššie riziko ochorenia na covid-19, vyššie riziko, že niekoho blízkeho nakazí a ten zomrie, alebo aj vyššie riziko svojej vlastnej smrti na covid-19 ako keby sa zaočkoval. Toto je podstatné a politici majú konať tak, aby sme čo najskôr zaočkovali čo najviac ľudí a nie tak, aby sa niekoho defraudácia stala jeho úspechom.