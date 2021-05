Voliči a obľúbenosť vakcín

Nedávno som si na Denníku N prečítal článok od Mira Kerna o vzťahu voličov k vakcínam v zmysle ochoty či neochoty sa nechať zaočkovať. V tejto situácii ma zaujala tabuľka podľa podpory politickým stranám.

Tak, ako každý prieskum záleží od otázky, predpokladám, že väčšina dotazovaných nezohľadnila aktuálny stav akceptácie vakcín európskou agentúru EMA. Otázka znela "V prípade, že budú na Slovensku dostupné nasledujúce vakcíny, do akej miery by bolo pre Vás prijateľné, nechať sa nimi zaočkovať?". Pri vakcíne Sputnik V to jeden mohol chápať, či sa dá zaočkovať aj na čierno alebo s výnimkou ministra, kým druhý to videl ako hypotetickú otázku. Prieskum bol robený už na začiatku apríla, takže nezohľadnil problémy okolo Sputniku. Ale rovnako ako vo voľbách, volič sa rozhoduje emotívne, takže bolo celkom zaujímavé zistiť korelácie medzi obľubou jednotlivých vakcín a obľubou politických strán.

Toto som našiel na konci článku a tak som sa pozrel na korelácie.

Prijateľnosť vakcín pre voličov strán (FOCUS pre TV Markíza)

Vakcína Sinopharm tam nemá čo robiť, asi ju do prieskumu presadil nejaký čínsky inštitút. Vakcína Johnson & Johnson u nás nie je ešte používaná a aj tak má negatívnejšie vnímanie ako Sputnik V. Zaujímavé sú však rozdiely oproti priemeru, pretože príbuznosť voličstva sa tam lepšie prejaví. Tabuľka vpravo ukazuje rozdiely oproti priemeru za SR, pričom som podporu pre vakcíny Pfizer Biontech, Moderna a Johnson & Johnson spriemeroval.

Ako vidno Smer a Hlas sa podobajú (- - +), rovnako PS, SaS a Za ľudí (+ + -). KDH je v priemere, Kotlebovci sú menší antivaxeri ako Republika, a Sme Rodina, Aliancia a Sme rodina sú provaxeri.

Ale ďaleko zaujímavejšie je pozrieť sa iba na vzťah voličom k dobrej, schválenej a bezpečnej vakcíne AstraZeneca (krvné zrazeniny sú menej časté ako 1:50 000, takže žiadna experimentálna štúdia ich nepotvrdila a už ani nepotvrdí, lebo nikto nebude dávať účastníkom placebo a observačné štúdie odhalili potenciálne riziko na úrovni 1:500 000) a naproti tomu k neschválenej, neznámej "vakcíne" Sputnik V.

V prvom rade je smutné, že aj normálnejšia časť populácie uprednostňuje Sputnik pred AZ (prieskum bol, ale na začiatku apríla, keď spochybňovanie AZ aj v západných krajinách EÚ bolo na maxime). U voličov SaS to bolo 46,9% ku 40% v prospech Sputnik V, podobný 7% rozdiel v prospech Sputnik V bol aj u PS a Za Ľudí. Ak si však dáme rozdiely oproti slovenskému priemeru do rovinného grafu, kde x-ová os je rozdiel oproti priemernej podpore AZ a y-ová os je rozdiel oproti priemernej podpore Sputnik V, máme tento graf:

Každý nech si z neho vyvodí, čo chce. Ja tam vidím niekoľko zhlukov - HlasoSmer (rusofilstvo a antieurópanstvo), Aliancia +OĽANO = milujeme Putina a Orbána, Antivaxeri (Republika a čiastočne Kotlebovci), Demokrati (SaS, PS, Za ľudí).

Bolo by ozaj vhodné začať kampaň za očkovanie. Ako príklad, kde by sme boli mohli byť čoskoro aj my, by sme mali uviesť Veľkú Britániu, kde im už riešia iné problémy, napríklad, že im dochádza pivo, pretože bary majú otvorené a pred letom už nebudú mať žiadne opatrenia proti koronavírusu.

Veľká Británia očkuje prevažne AZ - k 21.4.2021 mali 22 000 000 ľudí, ktorí dostali aspoň prvú dávku AZ, okrem toho 11 200 000 ľudí dostalo Pfizer-Biontech.