Podpora rodiny od Matoviča je hlúposť

Idiotské nápady bývalého predsedu vlády by sme mali kvôli duševnému zdraviu ignorovať, avšak jeho pozícia ministra financií zasa velí pokúsiť sa ich vyhodnotiť a upozorniť na ne, ak sú také ako väčšina výplodov jeho mysle.

Podpora pôrodnosti

Najnovšie vyslal pokusný balónik, ktorým avizuje kroky, ktoré by mali zvyšovať pôrodnosť. Štát tu je podľa mňa na to, aby mali ľudia dôvod v ňom zmysluplne existovať a neutekali za prácou a životom do zahraničia. Prístup Igora Matoviča k vedcom, ktorí sa vrátili na Slovensko, aby tu pomohli, hoci mohli ostať aj v (blízkom Českom) zahraničí, ukazuje, že nesníva o krajine, kde by chceli žiť aj inteligentní ľudia. Asi mu stačia jednoduchší ľudia.

Podpora pôrodnosti je nezmysel hlavne preto, že rodičia sa rozhodujú, aký typ rodiny a kde ju budú mať na základe mnohých vonkajších podmienok. Ak si človek u nás nenájde prácu, pretože ho ako odborníka nepotrebujeme (máme na to predsa obyčajných alebo našich ľudí), tak ostane v zahraničí. A ani štátne príplatky ho nepresvedčia, aby ostal tam, kde sa mu nebude dobre viesť. Stačí sa pozrieť na veľké množstvo Slovákov žijúcich v Česku. Vysoké školy sú tam lepšie a jazykovo dostupné, návštevy rodičov na Slovensku jednoduché (mimo pandémie).

Pozrime sa napríklad na naše biedne zdravotníctvo. Máme málo lekárov a plánujeme naliať peniaze do vysokých škôl, ktoré ich vyprodukujú viac. Možno ich bude viac, budú asi menej kvalitní (pretože aj lepší učitelia na VŠ pracujú skôr v Česku ako na Slovensku a čím viac ich bude študovať, tým väčšia časť z nich budú slabí študenti) a aj tak odídu preč, pretože aj tí, ktorí vyštudujú naše menej kvalitné školy idú pracovať na Západ. Nemecko, Rakúsko a spomínané Česko sú pre nich dobré nielen z kariérneho hľadiska, ale aj ako miesto pre založenie rodiny.

Rovnaký prístup k uplatneniu sa majú mnohé odbory, s menšou výnimkou IT sektora, ale aj mnohí moji kolegovia z IT odišli do Nemecka, Švajčiarska, Česka, Veľkej Británie či Austrálie a založili tam rodiny.

Ani finančný stimul pre navrátilcov nespôsobil navýšenie ich počtu, pretože sa stretávali s prekážkami a polenami hádzanými pod nohy na vysokých školách či ministerstvách. A väčšina z nich sa nestali podpredsedníčkami vlády pre eurokorupciu (slovenská realita eurofondov).

Ak nechce minister financií podporovať inteligenciu priamymi dotáciami (čo sa asi rozumne dá iba v oblasti vedy a štátnych úradníkov na ministerstvách, na súkromný sektor naštastie nemá vplyv), je možné, že chce podporovať zvýšenie pôrodnosti celkovo.

Je známe, že inteligentnejší ľudia pri zakladaní rodiny zohľadňujú viac faktorov než menej inteligentná väčšina, asi preto hlupákov tak rýchlo pribúda. Človek by čakal, že s nárastom podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí z 20% na 40% od Novembra 1989 nastane aspoň pokles podpory nedemokratických strán (ten zostáva stále na úrovni zhruba 55% z 90% voličov, ktorí nevolia maďarské politické strany len z dôvodu svojej etnicity). Možno by sme očakávali, že nebudeme mať najvyššie podiely občanov veriacich hoaxom. Niekto by dokonca očakával, že naši politici nebudú mať len kúpené diplomy, ale naozajstné (aj keď za menej kvalitné vzdelanie).

Toto všetko totiž ovplyvňuje kvalitu života v krajine. Politici, ktorí pohŕdajú odborníkmi, nie sú schopní logicky myslieť a argumentovať a považujú občanov len za poddaných spôsobujú, že každá krajina na západ od nás je na tom kvalitatívne lepšie. Toto zasa spôsobuje odliv kvality a ostáva nám tu podpriemer, ktorému je dobre. A ak podpriemer splodí šikovnejšie dieťa, toto v dospelosti neostane sedieť ako nejaký Ťapák ze pecou pri svojich rodičoch a pracovať za pásom, ale pôjde do zahraničia robiť vedu alebo IT.

Rumunské varovanie

Druhá vec je, že aj keby Igor Matovič uspel a zvýšil by pôrodnosť, bolo by to vlastne zlé. Varovným príkladom podpory pôrodnosti, odhliadnúc od premnoženia v afrických krajíných po ich oslobodení sa od zlých imperialistov, je Rumunsko.

Rumunská Ľudová Republika bola vlažným socialistickým štátom, v ktorom sa k moci dostal Nicolae Ceaușescu (čítaj "Čau Česku"). Ten dostal v roku 1966 rovnaký nápad ako náš trnavský génius a vydal dekrét 770, ktorým sa pokúsil zvýšiť počet svojich poddaných. A tak začala podpora pôrodnosti. Hneď v prvých rokoch sa mu podarilo zdvojnásobiť pôrodnosť, takže počet obyvateľov Rumunska stúpol z 19 miliónov v roku 1966 na 23 miliónov v roku 1988, čo bol nárast o 25% (pre porovnanie ČSSR o 10% a počet obyvateľov Kaddáfiho Líbye za rovnaký čas narástol 2,5x).

Ekonomicky Rumunsko za rovnaké obdobie rástlo tempom len 1,5% ročne a hoci sme aj my neexcelovali, Rumuni si nárastom obyvateľov nepomohli, bolo ich viac, ale mali sa horšie. Aj po roku 1989 Rumunsko rastie (v prepočte HDP na obyvateľa) pomalšie ako Slovensko či Česko. A to im pritom počet obyvateľov opäť ubúda.

Zabudli sme na socializmus?

Zdá sa, že krátku pamäť majú nielen voliči (podpora Hlasosmeru), ale aj politici. Mnohí zabudli na ekonomickú a morálnu biedu socialistického Československa pred rokom 1989, ktoré vďaka všadeprítomnému štátu zaostávalo aj za socialistickým Rakúskom (asi 4% ročne). Miesto toho, aby štát nebránil šikovným ľuďom existovať, kládol čo najmenej prekážok inovatívnym ľuďom, nevyhadzoval peniaze z rozpočtu vrátanie eurofondov (napríklad na testovanie antigénovými testami) a minimalizoval svoj prebujnelý aparát, sa tu idú neomarxistickí politici ako Igor Matovič pchať ešte aj do spální spoluobčanov.

Šikovní ľudia ostanú na Slovensku, ak sa im to oplatí. V zahraničí študujúci a pracujúci sa vrátia aj do horších podmienok, ale nie do komunizmu. Politici by mali počúvať trošku ľudí, čo sa vrátili (Celec, Čekan), poučiť sa z toho, čomu museli čeliť a umožniť takýmto ľuďom sa realizovať zlepšením podmienok pre podnikanie a podporu vedu. Plošná podpora pôrodnosti môže motivovať maximálne taký typ ľudí, ktoré majú sedem detí kvôli detským prídavkom (ako to bolo hlavne v časoch pred Kaníkom).

V normálnych vládach sa snaží minister financií udržať výdavky vlády v rozumných medziach. Ak sa mu to nepodarí, krajina na to dopláca infláciou a stratou hodnoty vlastnej meny. My máme, rovnako ako Grécko, smolu, že nemáme vlastnú menu. Tým pádom sa deficity rozpočtov menej prejavujú u obyvateľov. Horší rating u sprofanovaných agentúr alebo vyššie úroky na našich dlhopisoch bežný volič nevidí. A preto sú populistickí ministri financií jedným z najväčších nebezpečí pre krajinu. Matovič sa financiám rozumie menej ako Mugabe či Maduro, takže nebude mať problém pretláčať svoje finančne náročné populistické nápady na úkor deficitu a už vôbec nepomyslí na slovo reforma.

Pritom na reformovanie je toho viac. Na dôchodkoch platíme o 1,6 miliardy eur ročne viac ako vyzbierame na odvodoch, zníženie dôchodkov o 25% však nastane až po ekvivalente gréckej krízy. Z Európskej únie k nám prídu peniaze, ktoré sa chystáme minúť za každú cenu (prečítajte si nasledujúci .tyzden). Pritom asi 70% z eurofondov sú naše dane a druhá časť sú dane našich západných susedov. Celá vláda by mohla znížiť výdavky zrušením mnohých štátnych podnikov, z ktorých tie ziskové (Tipos) spôsobujú kolaterálne škody vyššie ako ich výnosy. Zdravotníctvo a školstvo ani nespomínam, pretože to by OĽANO iba viac zhumpľovalo (SaS na ministerstve školstva proti socialistickému mysleniu OĽANO nemá šancu).

Záver

Netvrdím, že štát nemá robiť kroky,ktoré zlepšujú určité motivácie. Len najprv je potrebné poznať problém, potom identifikovať motivácie aktérov a potom až vymyslieť stimuly. Pričom často je najlepším stimulom politika laissez faire. Ekonomický úspech Singapuru, Tchai Wanu či celého Západu do 70-tych rokov minulého storočia ukazuje, že menej štátnych zásahov umožní ľuďom sebarealizáciu a tým zlepší krajinu pre život. A potom už nie je taký dôležitý prírastok obyvateľstva, napríklad Nemecko ho má polstoročie záporný, ale zatiaľ sú Nemci spokojní a s nami by určite nemenili (uvidíme po roku 2030, keď budú musieť byť uhlíkovo záporní, neutralita už nebude stačiť, budú sa musieť splácať dlhy minulosti).

Každý nápad osoby menom Igor Matovič je nebezpečný, pretože jeho minulosť v pozícii predsedu vlády ukázala akú neúctu má k faktom, rozumným ľuďom a inému názoru. Je preto nevyhnutné, aby SaS a poslanci Za Ľudí rýchlo reagovali na tieto nápady, skôr než ich začne realizovať. Aj špáratkiáda ho asi napadla v lietadle cestou k Merkelovej a niektoré jeho kraviny sa stali súčasťou našich zákonov v priebehu hodín.