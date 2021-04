Zastavte plošné testovanie!

<p>Keby hlúposť nadnášala, naša vláda lieta v oblakoch. Súčasná situácia s antigénovým testovaním je totiž taká, že neodhaľujeme reálne pozitívnych, ale falošne pozitívnych. Preto treba plošné testovanie konečne zastaviť.</p>

Nestačí nesúhlasiť (SaS a Za Ľudí), pretože súčasný stav je už taký, že plošné antigénové testovanie sú nielenže vyhodené peniaze, ale aj obmedzenia práv zdravých ľudí, ktorých Ag testy vyhlásia za pozitívnych a tých ja zrejme viac ako naozaj pozitívnych.

Na základe dát NCZI (Zdroj dát: Github – Inštitút zdravotných analýz) predkladám aktuálne podiely pozitívnych z antigénového testovania:

Ak by si niekto nepamätal ešte kontext (na základe ktorého som spochybňoval všetky kolá špáratkiády, ktoré potvrdili to, čo už dávno hovorili a aj úspešne predpovedali ľudia na stránke www.databezpatosu.sk z PCR testov), Ag testy označia asi 0,3% ľudí za pozitívnych aj keď sú negatívni. Odporúčam prečítať tento text (hlavne štvrtý odsek).

Zdá sa niekomu, že v danom grafe sú podiely pozitívnych Ag testov výrazne nad hranicou falošnej pozitivity?

Na nákladnosť a neefektívnosť plošného antigénového testovania sa sťažujú samosprávy už dlhšie, ale nikto ich nepočúva.

Preto by vláda urýchlene mala zrušiť povinnosť preukazovať sa negatívnym testom pri ceste do práce a obmedziť túto povinnosť iba na dobrovoľné aktivity (hromadné podujatia), kde môže stanoviť prísnejšie kritériá než je nezmyselná dvojtýždňová platnosť nepresného Ag testu. Odborníci by mohli stanoviť spôsoby, ako zabrániť covid pozitívnym vo vstupe na tieto podujatia - napríklad vstup podmieniť negatívnym Ag testom nie starším ako 12 hodín alebo najviac 48 hodín starým negatívnym PCR testom alebo dokladom o zaočkovaní alebo dokladom o prekonaní covid, čo čiastočne predpokladá covid automat. V každom prípade by sa miesto plošného testovania nepresnými testami malo radšej trasovať a dohľadané kontakty testovať PCR testami.

Nútiť zdravých ľudí absolvovať špáratkovanie a samosprávy a lekárov vykonávať zbytočnú činnosť (pretože žiadne ohniská sa Ag testovaním nenachádzajú, každý pozitívny test si vyžaduje potvrdenie PCR a negatívny test nikdy nič nevravel o nákazlivosti jeho majiteľa pár hodín po jeho vykonaní) je to hlúpe, neprimerané a zbytočné a platíme to všetci z našich daní.