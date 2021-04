Prípad George Floyd - spravodlivý súd?

Včera vyriekla porota v Minneapolis rozsudok v prípade Štát vs. Derek Chauvin a vo všetkých troch bodoch obvinenia ho uznala za vinného. Obžalovaný bol z vraždy Georga Floyda (2. stupeň, 3. stupeň a zabitie).

Na BBC zvyknem pozerať Hardtalk a tak sa mi stalo, že v čase, keď chodila táto relácia, dávali živé vysielanie z procesu s Derekom Chauvinom (ďalej DC) obvineným z vraždy George Floyda (ďalej GF). Keďže mám rád detekívne prípady, vrátane tých typu Perry Mason či Matlock, tak som sa zapozeral. Nevidel som všetkých svedkov, ani celé záverečné reči (videl som asi hodinku zo záverečnej reči obhajoby). Napriek tomu si utvoril istý názor na základe predkladaných faktov.

Fakty o smrti Georga Floyda

George Floyd bol vyhlásený za mŕtveho 25. mája 2020 o 21:25 miestneho času po asi hodine oživovania.

Podľa pitevnej správy mal GF "Arteriosclerotic heart disease, multifocal" a "Hypertensive heart disease" a najpravdepodobnejšie pretrvávajúcu PCR pozitivitu z covidu, ktorý mal ešte 3. apríla (8 týždňov).

Koronárne artérie mal zúžené o 75% (ľavá) až po 90% (pravá) - čo sú hodnoty vysoko korelované s úmrtiami na náhlu srdcovú príhodu. Hoci by sa podľa pitevnej správy zdalo, že zomrel na zástavu srdca, obžaloba trvala na tom, že zomrel na udusenie pri policajnom zákroku. Pitevná správa však vôbec nestanovila príčinu smrti.

Čo sa stalo pred smrťou Georga Floyda

Fakty sú také, že v ten deň o 20:02 hodine večer zavolali na políciu z obchodu Cup Foods, že im zaplatili falošnou 20$ bankovkou. Muž (George Floyd) odišiel do svojho auta a odmietol vrátiť kúpené cigarety. Ako dokazuje aj toto video z kamery policajta z privolanej hliadky 320, v čase 20:10 sedel v aute, v ktorom odmietal spolupracovať, ale nakoniec z neho vystúpil. Dispečerka na 911 zavolala záložnú hliadku 330 s Derekom Chauvinom.

Okolo 20:15 začala hliadka nakladať GF do policajného auta a GF začal klásť aktívny odpor. Nechcel nastúpiť do auta, hovoril, že je klaustrofobický (asi iba v policajných autách, ktoré sú menšie ako jeho). Keď ho horko-ťažko dostali dnu, bránil sa, začal hovoriť, že nemôže dýchať (čas 20:18:08 - na videu 7:55 - "I can't breathe"). Potom sa pridali ďalší policajti a GF v aute dokázal odtláčať 3 policajtov, ktorí ho však nakoniec z auta vytiahli, aby použili odporúčaný spôsob, ako spacifikovať aktívne odporujúceho zatknutého, položili ho na zem a pridržali ho tam svojou váhou - na krku a na chrbte.

Zhruba v tom čase (20:19) začína to deväťminútové video, v ktorom prvú časť GF hovorí, že nevie dýchať (rovnako ako predtým v aute, akurát zrozumiteľnejšie), pričom postupne sa zväčšuje dav okolo, takže DC zostáva v pozícii, kým nepríde záchranka. Túto záchranku (vlastne skôr záchranárskych požiarnikov) zavolali o 20:20 s kódom 2 kvôli rozbitým ústam, ktoré si GF rozbil v aute (pritom mu asi z úst vypadli 2 tabletky drogy Fentanyl), ale o 20:21 to bol kód 3. Na tomto videu, je vidno, že v čase 20:24 sa prestal GF hýbať a výdavať zvuky, v čase 20:27 je na zábere už záchranár, pričom do ambulancie ho naložia v čase 20:29. George Floyd bol potom neúspešne oživovaný.

Obžaloba

Vražda 2. stupňa vyžaduje splnenie niektorej z týchto podmienok "malice aforethought" - čiže zločinného stavu mysle: 1. úmysel zabiť, 2. úmysel ublížiť, 3. ľahostajnosť k neoprávnene vysokému riziku pre ľudský život, 4. úmysel spáchať iný zločin (napríklad lúpež) - vtedy je to v Minnesote vražda 3. stupňa.

Prvé dve možnosti podľa mňa neprichádzajú do úvahy, pretože úmyslom bolo zabrániť zatknutému GF v pokračovaní jeho aktívneho odporu. Podľa mňa sa mala zvažovať možnosť 3, či teda nekonal ľahostajne k životu GF a nevystavil jeho život vysokému riziku. Keďže porota nemusí vysvetliť svoje rozhodnutie (na rozdiel od slovenských súdov), nezistíme, čo porotcov presvedčilo, že DC sa dopustil vraždy 2. stupňa (resp. iba ako by to sami neskôr povedali).

DC postupoval podľa predpisov, ktoré dokonca umožňovali udržiavať nátlak (kľačanie) aj potom, ako prestane subjekt klásť odpor - ako prevencia proti opätovnému odporu/agresii. Zároveň si Derek Chauvin mal uvedomiť, že dlhé kľačanie na krku je nebezpečné a môže viesť k ublíženiu na zdraví a smrti, hlavne potom, keď GF prestal rozprávať. Logické by v tomto čase bolo skontrolovať, či je pri vedomí, čo však DC neurobil.

Laický pohľad, že keď ti niekto kľakne na krk, zomrieš asi nie je správny, inak by bolo tých mŕtvych viac. Pravdepodobne záleží od realizácie tohto zákroku ako aj od stavu človeka. Takže mám pochybnosti, či si v danej situácii mohol DC uvedomiť, že GF už nepredstavuje hrozbu, ktorou sa skôr stával dav okolo.

Porota

Porota bola v situácii, že ak by nevydala očakávaný rozsudok, mohlo to mať následky (odplata, ktorej sa obávali niektorí, ktorí odmietli ísť do poroty) alebo ďalšie násilné protesty BLM a iných hnutí. Preto sa nemožno čudovať, že by sa v situácii, keď by mohli mať pochybnosti, pre "vyššie" dobro zhodli na verdikte, ktorý sa očakával. A to napriek tomu, že GF nezomrel na udusenie (asphyxia), ale na zlyhanie srdca, v ktorom udržiavanie v danej polohe malo nemalý, ale nie jediný vplyv.

Rasizmus

Ak ste sa dostali až sem a neprestali čítať zhnusení mojou obhajobou odsúdeného vraha (na rozdiel od neodsúdených vrahov ako boli Hitler, Stalin, Mao či Husák) mohli ste si všimnúť, že som nikde neuviedol rasu žiadneho z účastníkov prípadu. Je to preto, že rasa tu nahrala žiadnu rolu.

Som však presvedčený, že ak by bol George Floyd beloch a Derek Chauvin černoch, tak by rovnaký rozsudok poroty vyvolal úplne iné reakcie.

Rasizmus v USA je problém. Policajti sa v danom prípade sa ku GF správali normálne (kým ho nemuseli spacifikovať), jeden sa mu ponúkol, že s ním bude sedieť v aute a pustí klimatizáciu, čiže žiaden rasový motív tam nebol. Vzhľadom k častým útokom na policajtov zo strany zatknutých, je logické, že policajti akejkoľvek rasy sú opatrní a v prípade aktívneho odporu nechcú ponechať zatknutému priestor na agresiu.

Černosi v USA páchajú viac kriminálnych činov a tento fakt si asi nemôžu nevšimnúť aj samotní policajti, ak keby sa tieto štatistiky zatajovali. Nemá to mať vplyv na ich rozhodovanie a v tomto prípade to ani vplyv nemalo. Ak by GF spolupracoval a nekládol odpor, nič by sa mu v ten večer nestalo. Polícia sa rozhodovala na základe správ z dispečingu (že páchateľ je pod vplyvom) a na základe toho, čo sa dialo pred inkriminovanými deviatimi minútami. Nikde nehrala rolu farba pleti.

Rasizmus rovnako ako iné kolektivistické ideológie (komunizmus-marxizmus, nacionalizmus) uprednostňuje skupinovú identitu pred individuálnou a to je ich základný problém. Činy, ktoré robí súčasná ľavica na Západe sa prezentujú ako antirasistické, ale v skutočnosti sú rasistické. Odmietnutie povinného pokľaknutia pred BLM sa považuje za rasizmus. Obhajoba práva, pravidiel a povinností (vrátane polície, ktorá ich má vynucovať) je odmietaná. V Londýne policajti pred demonštrantmi buď utečú alebo pokľaknú, hoci demonštranti porušujú núdzový stav a prípadne ničia verejný alebo súkromný majetok.

Pretože máme skúsenosť s totalitou a spôsobom jej nástupu, uviedol som v nasledujúcej tabuľke podobnosti obidvoch ideológií.

Jav Komunisti - 1948 Woke - 2021 Kolektívna vina Prenasledovanie podnikateľov, majiteľov poľnohospodárstiev (kulakov), všetkých, ktorí nesúhlasia s komunizmom. Obviňovanie belochov za neprávosti otrokárstva. Cenzúra na sociálnych sieťach. Pozitívna diskriminácia Pozitívna diskriminácia členov strany a robotníkov Pozitívna diskriminácia černochov Právo a poriadok Nahradenie polície milíciami (kým si nevycvičili svoju verejnú bezpečnosť, ktorá sľubovala vernosť strane). Odstránenie sudcov a prokurátorov starého režimu. Zrušenie polície v časti Seattle, snahy o zrušenie polície. Prepisovanie histórie Vymazanie osôb z histórie - TGM, Štefánik, českí letci v Británii. Ničenie sôch (aj bojovníkov za práva černochov), Shakespeare označený za rasistu, historické seriály Netflixu a pod.

Našu zlú skúsenosť so stratou slobody a demokracie pri nástupe komunistov k moci je potrebné opakovane prezentovať a varovať tak Západ, pretože súčasná woke ľavica rovnako uprednostňuje skupinovú identitu pred individuálnou.

Záver

Rozsudok nad Derekom Chauvinom bol vyrieknutý, väčšina spoločnosti USA ale aj celého Západu je nadšená, že potrestali zosobnenie belošského rasizmu. Presne toto žiaľ tvrdí prezident USA a mnohí ďalší, ktorí sú pravdepodobne presvedčení, že to bola rasistická vražda. Ak to tvrdí brat George Floyda, dá sa to pochopiť, ak sa z toho už stala aktuálna "pravda", tak je to zlé.