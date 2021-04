Spravme z koronavírusu chrípôčku

Označenie koronavírusu za chrípôčku, ktoré sa šírilo dezinfoscénou bolo spochybnené úmrtiami niektorých z nich. Ja som porovnal koronavírus so španielskou chrípkou z rokov 1918-1920.

Dnes, o storočie neskôr, nepovažujeme chrípku za problém a často sa neočkujeme, pretože naše telo si väčšinou dokáže s drobnými mutáciami chrípkového vírusu poradiť. Preto nie je počas chrípkovej sezóny potrebné nosiť rúška aj vo vlastnom aute, v interiéroch nosiť jednorázové respirátory a mať núdzový stav.

Riziko úmrtia na chrípku je malé - 18 z milióna obyvateľov, avšak riziko na úmrtie na covid je podľa škótskej štúdie 0, ak bol človek vakcinovaný. V Izraeli na viac ako 500 000 zaočkovaných majú len 4 ťažšie hospitalizácie a opäť žiadne úmrtie. Takže po vakcinácii sa z covidu stáva chrípôčka, minimálne kým nepríde nejaká veľmi smrteľná mutácia. Ani pri brazílskej ani pri juhoafrickej mutácii nemusia zaočkovaní výrazne viac umierať na vírus, možno bude viac ťažších priebehov (netuším, či už sú na to dáta, v Izraeli zistili, že očkovanie menej chráni proti ochoreniu na JAR variant, úmrtia však neboli zaznamenané).

Ako docieliť, aby bolo čo najviac ľudí zaočkovaných ?

Určitá malá skupina ľudí sú pacienti, u ktorých očkovanie žiadnou z dostupných vakcín nie je odporúčané - túto skupinu nemožno diskriminovať, na druhej strane tým, že sú rizikoví, budú naďalej dodržiavať prísnejšie opatrenia ako nosenie rúšok a menej sociálnych kontaktov a nikto im to nemusí prikazovať.

Druhá skupina sú tí, ktorí sa ešte nemôžu zaočkovať, pretože máme určitý "systém" alebo ešte neprešli celým procesom vakcinácie. U týchto je naďalej potrebná vyššia opatrnosť a treba im umožniť testovanie PCR testami z našich daní v prípade podozrenia na covid alebo pri trasovaní. Ak prekonali covid a majú protilátky, nemali by potrebovať PCR testy a mohli by mať rovnaké práva ako tí, ktorí sú zaočkovaní alebo tí, ktorí majú čerstvý PCR test. Aj deti sa u nás zatiaľ nemôžu očkovať, platiť by pre nich teda malo rovnaké kritérium. Ak však nebude možné očkovať deti ani v situácii, keď už bude zaočkovaný každý, kto chce, mali by sa uvoľniť opatrenia aj pre nich.

Tretia skupina sú tí, ktorí sa môžu zaočkovať a nechcú sa dať zaočkovať. Týmto štát nemá zadarmo ponúkať žiadne testy (okrem prípadu trasovania) a aj prípadnú hospitalizáciu a liečbu na covid by si mali zaplatiť aspoň sčasti sami. Je to ako tiež-turisti, ktorí sa nepoistia a v šľapkách si vyvrtnú členok pod Skalnatým Plesom. Záchranná služba im dá svoj výjazd preplatiť.

Štvrtá skupina sú tí, ktorí už prešli plnou vakcináciou, t.j. dva týždne po druhej dávke (resp. adekvátny čas po Johnson & Johnson). Nie je žiaden legitímny dôvod, prečo by títo občania mali byť obmedzovaní vo svojom pohybe (medzi okresmi, do zahraničia, či v noci) ako aj v tom, či budú alebo nebudú nosiť rúško. Rúško či respirátor dokonca pre nich môže spôsobiť viac škody ako úžitku. Je na ich zodpovednosti, ako sa budú správať a štát od nich nesmie požadovať negatívny test.

Vzniknú takto rôzne kategórie občanov, na druhej strane na rovnosť v situácii, keď stav ľudí je takto výrazne nerovný, nie je dôvod. Muselo by tak či tak dôjsť k diskriminácii. Uvidíme, kam sa dostane Veľká Británia, kde majú plán uvoľňovania opatrení a taktiež rátajú s tým, že preukaz o zaočkovaní proti covid umožní ľuďom využívať svoje práva bez obmedzení, ktoré budú platiť na tých, ktorí zaočkovaní nie sú. Tam samozrejme vládne príčetná vláda, takže najprv to chcú vyskúšať na pilotnom projekte a až potom sa rozhodnú, či a kde budú používať očkovacie preukazy. Podobne treba sledovať Izrael, ktorý je vo vakcinácii najrýchlejší.

Európska únia asi schváli očkovacie preukazy, avšak Brusel je extrémne socialistický, chce naše dobro, pretože sa nevieme o seba postarať a dobrovoľne dodržiavať rozumné opatrenia (čo asi naozaj takí Slováci nedokážu, ale takí Švédi áno). Naše vnútroštátne riešenie bude mať pravdepodobne určitý prienik s centrálnym riešením na úrovni EÚ. V každom prípade si myslím, že to bude môcť byť navrhnuté tak, ako som uviedol s ohľadom na imunitu voči covidu získanú očkovaním.

Pozitívum nerovných možností zaočkovaných a nezaočkovaných môže je že tým rastie motivácia zaočkovať sa u tých, ktorí sa momentálne nechcú dať zaočkovať a tým zmeniť koronavírus na chrípôčku.

Tých, ktorí sa teraz nechcú vakcinovať je (aj vinou Igora Matoviča a Mareka Krajčiho) ďaleko viac ako v iných krajinách. Čakať, kým dosiahneme 70% zaočkovanej populácie a obmedzovať tých, ktorí vírus neprenášajú, lebo sa zaočkovali, by bolo nesprávne ak už nie protiústavné (a zrejme je 70% hranica u nás nedosiahnuteľná). Preto by mal prísť zo strany rozumných politikov a vedcov tlak, aby neboli za antivaxerov trestaní zodpovední občania a aby štát definoval plán, kedy prestanú platiť obmezenia pre úplne zaočkovaných a definovať pravidlá pre ostatné skupiny, ktoré som spomínal vyššie.

V momente, keď bude zaočkovaný každý, kto chcel, by mal nastúpiť režim úplnej predcovidovej slobody pre úplne zaočkovaných pri ponechaní tvrdých proticovidových opatrení voči skupine, ktorá sa nechce očkovať. A tieto opatrenia sa zrušia až sa dostaneme na hodnoty, keď sa covid bude šíriť už len veľmi pomaly, čo môže byť túto jeseň, ale skôr až budúce leto. Nemusí to znamenať viac policajtov kontrolujúcich opatrenia, stačí, ak sa bude vysoký trest za porušenie protipandemických opatrení.