EÚ vs. Astra Zeneca

O problémoch s vakcínou Astra Zeneca bolo popísaných už veľa článkov, naposledy ma zaujal sumárny popis blížiacej sa obchodnej vojny medzi EÚ a Veľkou Britániou.

Veľkým nedostatkom takmer všetkých novinových článkov na tejto strane Lamanšského prielivu sú lži, ktorých sa dopúšťajú politici a novinári EÚ a tieto sa samozrejme prenášajú na obyvateľstvo.

Začalo to lžou Emanuela Macrona, ktorý krátko po schválení EMA vakcíny od AZ v duchu Bernierovho princípu vyjednávania brexitu a následnej obchodnej zmluvy s EÚ, teda že najdôležitejšie je, aby Briti za brexit trpeli, vyhlásil, že AZ vakcína je takmer neúčinná. Aj vtedajšie fakty, aj dodatočné dáta z USA (80% účinnosť nad 65 rokov) ukazujú, že vakcína je dobrá.

Nižšia účinnosť vakcíny od AZ v ochrane voči nakazeniu koronavírusom s ľahšou formou priebehu, či bez príznakov oproti Pfizer a Moderne nie je podstatná, vždy je lepšie mať zaočkovaných 90% obyvateľov vakcínou s účinnosťou 60% ako 60% obyvateľov vakcínou s účinnosťou 90%. Empirickým dôkazom tohto faktu, na ktorý som upozorňoval už koncom februára, je štúdia hospitalizácií v Škótsku.

Ďalšími lžami (hoaxmi) boli údajné úmrtia na vakcínu, ktoré sa dostali až do našej verejnoprávnej televízie. Všeobecne sa novinári domnievajú, že AZ predáva vakcíny tam, kde platia viac, pričom zmluva s Oxfordskou univerzitou nedovoľuje AZ mať z predaja vakcín zisk. Aj samotné obmedzenie podľa veku v rozpore s rozhodnutím EMA bolo politické a politicky podmienené. Pozastavenie očkovania vo väčšine krajín EÚ bolo nie na základe lekárskych správ, ale kvôli politickej solidárnosti s Nemeckom (Taliani to dokonca potvrdili). Takisto zhabanie vakcín určených pre Austráliu sa prezentovalo ako nejaký čierny obchod, ale fabrika, v ktorej sa vyrábali nebola certifikovaná pre dodávky do EÚ.

Veľkým problémom sú ruské aktivity na internete, ktoré sú zamerané hlavne proti AZ (tá je technologicky na podobnom princípe ako Sputnik V, akurát 5x lacnejšia). Cena vakcíny od AZ je podľa mňa jeden zásadný problém - AZ sa dohodla s Oxfordskou univerzitou, že vakcínu bude vyrábať bez zisku. Toto obmedzenie nemá jej konkurencia, takže má dosť peňazí na nové výrobné linky a môže tak ľahšie rozširovať svoju výrobu.

Spoločnosť Astra Zeneca spravila veľa komunikačných chýb, avšak to, že dodržiava exkluzívnu zmluvu s UK a v rámci dodávok do EÚ to potom vyzerá ako keby zmluvu s EÚ nedodržiavala, nie je len jej chyba. Ak sa má súkromná spoločnosť rozhodnúť, či dodá tovar bez zisku alebo nedodá a ešte bude platiť sankcie, tak si logicky vyberie možnosť dodať vakcíny UK a vyhnúť sa sankciám a dodať do EÚ len to, čo bude navyše. Podstata problému je v tom, že z obchodného sporu medzi medzi EÚ a súkromnou spoločnosťou Astra Zeneca, urobila EÚ spor medzi EÚ a Veľkou Britániu. Nemôžem nesúhlasiť s Danielom Hannanom, keď píše, že EÚ sa správa ako diktátor z krajiny tretieho sveta.

Politika komplikovať, či zakázať export vakcín alebo ich súčastí napríklad zo strany Indie alebo riziko tohto kroku zo strany EÚ vplývajú na distribúciu vakcín viac ako rozhodnutia firmy. Negatívna reputácia jedinej farmaceutickej spoločnosti, ktorá vyrába vakcínu cenovo a skladovaním dostupnú aj v treťom svete (80% svetovej populácie) a ktorá z toho nemá ani libru zisku (aspoň do konca júla tohto roku) je asi trošku nespravodlivá.

Avšak otvára to nové možnosti. Pokiaľ sa Francúzi a Nemci radšej nezaočkujú, ako keby mali dostať túto dobrú vakcínu, tak by sme od nich mohli prebytočné dávky kúpiť. Zníženie vývozu vakcíny do EÚ v prvom štvrťroku na štvrtinu je drastické, avšak je možné, že napriek tomu sú krajiny, ktoré majú vakcíny AZ na sklade a neplánujú ich použiť. Ak je to tak, treba konať a zohnať ich. Krajiny, ktoré si neprešli vysokými číslami úmrtnosti na covid môžu mať menšiu vôľu vakcinovať AZ, obyvatelia krajín ako UK či Slovensko majú z covidu väčší strach a vyššiu mieru akceptácie vakcín so zlou povesťou.

Ešte je tu jedna otázka, ktorá nebola zodpovedaná a ktorá vznikla vďaka nešťastnej snahe získať z tretej fázy klinickej štúdie príliš veľa dát. V tej štúdii totiž najlepšiu účinnosť dosiahla kombinácia, pri ktorej dostali ľudia prvú dávku len polovičnú a druhú po 12 týždňoch celú. Písal som o tom dávnejšie tu. Ak by takáto zmena dávkovania (povedzme pre určité vekové skupiny, napríklad pod 50 rokov) bola možná, znamenalo by to zaočkovanie dvojnásobku ľudí za rovnaký čas (vďaka jednoduchému skladovaniu). Druhá dávka sa má podať o takmer 3 mesiace po prvej, situácia môže byť iná, predpokladám však, že mnohé krajiny EÚ (hlavne Francúzsko a Nemecko) budú menej očkovať AZ, takže nám jej ostane dosť aj pre druhú dávku.

Nakoniec tu máme možnosť kúpiť si AZ samostatne, mimo zdrojov EÚ. Je to podobné ako pri Sputniku V. Je to veľmi nesolidárne s ostatnými krajinami, ktoré sa s nami podelili o ostatné vakcíny. Ak však dôjde k eskalácii obchodného sporu a väčšiemu odporu verejnosti proti vakcíne od AZ, možno im to vadiť nebude. Problém je v tom, že AZ nesmie mať zo svojej vakcíny zisk, preto ju nemôže predávať drahšie (ako si chybne myslia mnohí diskutujúci vidiac, že Izrael preplatil Modernu aj Pfizer) a tak spoločnosť Astra Zeneca nemá motiváciu predávať vakcíny prednostne nejakej krajine. Môžeme však kúpiť milión vakcín AZ oficiálne za štandardné ceny (t.j. spolu za asi 1 800 000 €), ale zároveň kúpiť do štátnych hmotných rezerv iné lieky od AZ za navýšenú cenu, ktorá bude kompenzovať AZ nemožnosť predávať svoju vakcínu so ziskom. Potom by cena AZ vakcíny mohla byť de facto 4€, čo by mohlo byť už pre AZ zaujímavejšie a stále menej ako Sputnik či Pfizer. Ak si to porovnáme s peniazmi na zlé testy, tak ide o stonásobne nižšie sumy.