Altruizmus, ktorý spôsobuje smrť

Pandémie covid-19 mám tak ako mnohí iní už plné zuby. Netrpezlivo očakávam, kedy sa otvorí moja veková skupina v čakárni na vakcináciu. Tento článok bude však opäť o vakcínach, našich politikov tentoraz vynechávam.

Pre pochopenie toho, čo sa deje s dodávkami vakcín je potrebné trošku širší pohľad. Začnem teda s tým, čo viedlo spoločnosť Astra-Zeneca k altruistickému rozhodnutiu predávať svoje vakcíny bez zisku a potom uvediem, aké to má následky.

Súčasná doba je preplnená informáciami. Na rozdiel od minulosti, vieme, čo sa deje v iných krajinách sveta. Vidíme, že mnohé krajiny tretieho sveta sú chudobné, preľudnené a život v nich sa nám zdá biedny. A z pocitu viny sa im pokúšame pomôcť. Ako som uviedol už pred pár rokmi v článku o premnožení, Západ rieši svoj pocit viny tak, že situáciu zhoršuje. A hoci globalizácia vedie k znižovaniu chudoby, premnoženie v týchto krajinách pôsobí opačným smerom.

Kým totiž pred sto rokmi zo štyroch detí ženy v subsaharskej Afrike tri zomreli a to štvrté sa staralo o rodinu, dnes sa z jedného stane obchodník s otrokmi, z druhého terorista, z tretieho profesionálny migrant a to štvrté splodí ďalšie štyri detí (priemer napríklad v Mali je 6 detí). Toto spôsobuje chudobu, ktorú nevieme dostatočne objektívne porovnať s chudobou v minulosti, a ak sa to niekto pokúsi, je vedeckou obcou alebo vydavateľstvami ako facebook umlčiavaný.

Dôsledkom našich zásahov typu lieky zadarmo, jedlo zadarmo a podobne, je Afrika v horšej situácii ako by bola, ak by sme s ňou len férovo obchodovali, čo však EÚ neurobí kvôli farmárskej loby vo Francúzsku. Preto sa aj na univerzitách viac presadzuje woke hnutie a neomarxisti, ktorí nenávidia trh. A preto sa na jar v roku 2020 rozhodla Oxfordská univerzita spolupracovať so švédsko-britskou farmaceutickou firmou Astra-Zeneca na vývoji vakcíny len za predpokladu, že vakcína bude predávaná do skončenia pandémie bez zisku.

Iné farmafirmy k tomu tak nepristupovali, chceli mať z vakcíny zisk. Veď taká vakcína Sputnik V na rovnakej technológii ako vakcína od AZ sa predáva za 8€, kým AZ za 2€. Ja by som povedal, že ruská lada rovnakého výkonu ako anglický cooper bude lacnejšia a nie 4x drahšia. Zisk vo farmaceutickom priemysle je asi najvyšší spomedzi legálnych odvetví. Bežný človek by si teda povedal, že AZ sú tí dobrí, Pfizer, Moderna a sputnici tí zlí. Je to však zložitejšie, pretože Marx sa hlboko mýlil.

V situácii, keď je dopyt po vakcínach vyšší ako ponuka, sú dva faktory, ktoré budú narovnávať túto nerovnováhu - prvým je rastúca cena a druhým zvyšovanie ponuky. Izrael išiel prvým spôsobom a preplatil ostatných, takže pandémiu bude mať porazenú do leta.

Zvyšok sveta sa predbežne dohodol na veľkých dodávkach vakcín. Ak stojí Pfizer 18€ a EÚ si objedná 100 000 000 kusov, tak za to Pfizer dostane 1,8 miliardy eur. Preto je pre túto firmu rentabilné investovať do novej fabriky. Keďže však výroba týchto vakcín nie je jednoduchá, ani postavenie fabriky a sprevádzkovanie výrobnej linky, ktorá by vyrábala vakcínu, či jej súčasti v deklarovanej kvalite, nie je také rýchle. Napriek tomu je to možnosť a Pfizer svoje kapacity má ako navyšovať.

Avšak Astra Zeneca je v inej situácii. Či predá 100 miliónov alebo miliardu, stále z toho nemôže mať podľa zmluvy s Oxfordskou univerzitou zisk. Preto nemôže navýšiť cenu a preto nemá toľko prostriedkov, ako zvýšiť výrobu. Ak zvyšuje výrobu, tak je to na úkor svojho zisku z iných farmaceutík. Navyše niektoré krajiny, v ktorých sa AZ vyrába stanovili exportné kvóty (napr. India).

Z pôvodného dobrého úmyslu dodať tretiemu svetu vakcínu zadarmo, resp. dodať jej čo najviac za peniaze Billa Gatesa, sa nakoniec stal problém, že AZ nedokáže (alebo aj nechce, veď kto by chcel spáchať ekonomické harakiri) navýšiť výrobu. A preto nebudú mnohí Európania očkovaní včas a umrú. Takže z pocitu viny, že v chudobnej Afrike budú na covid-19 umierať zbytočne ľudia je výsledok, že budú umierať zbytočne u nás. A pre Afriku (a celý tretí svet) to bude mať len horšie dôsledky. Chudobnejší Západ im nedodá toľko potravín a liekov ako v minulosti a vakcínu dostanú len diktátori a ich bandy.

Niekedy majú dobré úmysly zlé následky. Kto by bol povedal, že vyrábať vakcínu bez zisku bude patriť medzi ne?