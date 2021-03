Vládna kríza a ako z nej von

Slovensko dnes nežije len pandémiou, ale aj vládnou krízou. Tá je spôsobená osobnosťou predsedu vlády Igora Matoviča.

Igor Matovič vstúpil do politiky na chrbte SaS vo voľbách v roku 2010 a povedomým sa stal, keď si zažartoval, že ho niekto chcel za 20 miliónov eur kúpiť, aby nepodporil vznikajúcu vládu Ivety Radičovej. Už toto naznačovalo, že nie je celkom normálny politik.

Neskôr si založil politickú jednoosobovú eseročku OĽANO a obklopil sa vernými. Jeho nápady tak nenarážali na spochybňovanie, ale naopak boli vyzdvihované ako geniálne. Jeho talent pre marketing umožňoval prežitie tejto "strany" v opozícii. Logické myslenie nepotreboval, dnes to vyzerá, že IM myslí len systémom 1 (Daniel Kahneman - Myslenie pomalé a rýchle). Preto nikdy neustúpi od svojich nápadov, či už ide o plošné testovanie alebo kúpu Sputnik V.

Igor Matovič sa nezmení a pandémia ešte chvíľu potrvá. To, že máme najviac mŕtvych na covid na svete sa nemá prečo zmeniť. Ale aj po pandémii budú Slovensko čakať výzvy. Deficitný dôchodkový systém (asi 2 miliardy eur), čerpanie eurofondov a plánu obnovy, digitalizácia a automatizácia, drahé a neefektívne školstvo, zdravotníctvo a súdnictvo (aspoň v prepočte na HDP na obyvateľa, stačí sa porovnať s Českom či Poľskom).

Vo všetkých výzvach, ktoré pred našou krajinou stoja bude možné zvoliť prístup racionálny alebo iracionálny a Igor Matovič vždy zvolí a presadí ten druhý. Spolu s Borisom Kollárom budú zvyšovať závislosť ľudí na štáte a zväčšovať štát, lebo jeden tam vidí svoju moc a druhý peniaze, čo sa dajú odliať. Toto však poškodí našu krajinu nielen priamo, ale aj nárastom podpory Hlasosmeru, takže čím dlhšie bude vládnuť Igor Matovič, tým je väčšia šanca, že Hlasosmer zostaví ďalšiu vládu a prípadne získa aj ústavnú väčšinu.

Strana SaS a poslanci strany Za Ľudí dnes stoja pred viacerým zlými možnosťami. Je potrebné si ich racionálne zhodnotiť a vybrať tú nejmenej zlú.

1. Status quo

Doterajší stav znamená, že nastane to, čo som spomínal vyššie. Zároveň bude viac poslancov dvoch menších vládnych strán prechádzať do opozície (asi aj zo SaS). Reformy sa nepresadia žiadne, ak by sa v nejakej podobe presadila súdna reforma, cena môže byť privysoká. Matovič sa skôr zatne a z pomsty neprejde ani tá.

2. Koniec vlády

Koniec vlády môže nastať rôznym spôsobom, na ňom snáď nezáleží a to ani v prípade, že SaS navrhne vyslovenie nedôvery a spolu s opozíciou to schváli. Dá sa to obhájiť tým, že každá minúta Igora Matoviča vo vláde je nebezpečná pre Slovensko.

Následne však môže nastať viac scenárov s rôznymi rizikami ale aj pravdepodobnosťou.

2a. Odhlasovanie predčasných volieb

Je to najmenej pravdepodobný scenár, ktorý je asi najhorší, pretože súčasná podpora Hlasosmeru je veľmi vysoká a zlepšenie situácie s pandémiou vďaka počasiu nastane najskôr v máji a vďaka očkovaniu asi nie skôr ako v auguste. Ani to nemusí znamenať zníženie podpory obom Ficom, súdy s ich mafiánmi určite nestihnú prebehnúť. Ak by si poslanci odhlasovali svoj koniec, voľby by boli niekedy v júni. Je to ale málo pravdepodobné, lebo proti budú asi nielen SaS, Za Ľudí ale aj mnohí poslanci za OĽANO a SME Rodina. Rovnako, niektorí bývalí kotlebovci nemusia chcieť prísť o dobrý flek.

2b. Dočasná úradnícka vláda

Hoci to nie je tradíciou, technicky môže po vyslovení nedôvery menovať prezidentka predsedom vlády kohokoľvek. Hlavne v situácii, keď nikto nie je schopný predložiť 76 poslancov podporujúcich vládu určitého kandidáta. OĽANO bude blokovať akékoľvek iné meno ako Igor Matovič a Za Ľudí so SaS, ktorí odvolajú vládu IM to musia odmietnuť. Táto vláda by bola prechodná, pretože štát potrebuje vládu a IM je preukázateľne nebezpečný a hlavne by mu bola vyslovená nedôvera. Aj táto vláda sa musí uchádzať o dôveru v parlamente, môže však takmer pol roka fungovať viac menej normálne. Nepredpokladám však, že by takáto vláda dôveru naozaj dostala, preto by šlo len o oddialenie rozhodnutia o budúcnosti vládnej koalície či predčasných volieb. Úradnícka vláda by bola určite lepšia ako vláda Igora Matoviča.

Ústava rieši automatické predčasné voľby v prípade, ak vláda nezíska do 6 mesiacov od menovania dôveru v parlamente (čl. 102 písm. 1e). To je priestor do konca leta na to, aby sa poslanci za OĽANO dobre rozhodli. Ak odmietnu menovať vládu s niektorým z dôveryhodných a priechodných ľudí (t.j. ani Matovič ani Naď), tak sú zodpovední za predčasné voľby. Tie by sa potom konali až neskoro na jeseň (november), takže by bolo viac času pre súdy rozhodnúť o prípadoch ľudí z Hlasosmeru, prípadne by sa mohli objaviť nové okolnosti a vo väzbe by mohli skončiť aj väčšie ryby. Voľby by tak nemuseli dopadnúť až tak zle.

2c. Vláda štvorkoalície bez Igora Matoviča

Či už priamo po odvolaní, alebo s intermezzom s úradníckou vládou, najneskôr v auguste by malo byť jasné, či bude táto koalícia pokračovať vo vládnutí. Napriek absencii programu populistických strán OĽANO a SME Rodina, je možné, že by táto nová vláda bola prinútená racionálne zhodnotiť stav krajiny a začať aspoň drobné reformy. Absencia iracionálneho a psychicky postihnutého predsedu vlády by umožnila napraviť reputáciu koaličných strán a spraviť niečo užitočné pre Slovensko.

Oprava Slovenska

Na skutočné reformy treba vyhrať voľby (resp. získať dosť hlasov na zostavanie parlamentnej väčšiny) tak, ako to dokázalo SDK s Mikulášom Dzurindom. Toto sa očakávať nedá, naopak popularita ľavicových strán ako sú nielen SME Rodina a OĽANO, ale aj Smer, Hlas, ĽSNS a PS v súčte rastie.

Žiadna z týchto ľavicových strán skutočne nemyslí na tých, ktorí štát financujú, pretože ich voliči sú práve tí, ktorí štát neplatia. Tento prístup vedie k nielen k nárastu štátu, ale aj k hospodárskemu úpadku a vyššej korupcii, presne ako sme zažili za 40 rokov vlád komunistov.

Tieto strany majú populistickú taktiku korumpovať voličov dopravou zadarmo, trinástymi dôchodkami, dovolenkovými preukazmi. Celá naša ponovembrová história ukazuje, že po získaní moci a zväčšení štátu narastá príležitosť pre ľudí vládnych ľavicových strán získať benefity hlavne korupciou presne tak, ako to bolo štyridsať rokov pred Novembrom a možno aj ďalších desať rokov pred Februárom 1948. Výnimka vlád z rokov 1998 a 2002 bola iba čiastočná, pretože aj v týchto vládach boli strany ako SOP, SDĽ, SMK či ANO.

Slovensko nebude mať nikdy pravicovú vládu a štát bude u nás stále len rásť a len nejaká veľká kríza môže vygenerovať zmiešanú vládu, v ktorej budú mať reformné pravicové strany prevahu a presadia reformy. V tomto volebnom období sa to nestane, pretože ani SaS nemá snahu niečo naprávať. Takže úplne bude stačiť, ak sa nepresadia nápady SME Rodina a OĽANO.

Pri súčasnej vláde s Igorom Matovičom je pravdepodobnejšia deformácia ako reformy. Skôr sa presadí zníženie veku odchodu do dôchodku, štrnáste dôchodky, autobusy zadarmo a nájomné byty postavené z našich daní, ktoré pridelí osobne multiotecko. To už nehovorím o stovkách miliónov eur vyhodených na plošné testovanie. A tá jediná reforma (súdneho systému), ktorá sa začala, by podľa mňa pri vláde Igora Matoviča neprešla. S novou vládou je nádej, že sa aspoň niektoré populistické rozhadzovania verejných financií neuskutočnia.

Ako z vládnej krízy von

Cesta von z tejto krízy je stále rovnaká, ako bola pred desiatimi dňami, keď som k tomu písal svoj minulý článok. SaS a Za Ľudí musia akceptovať riziko predčasných volieb. Nesmú ich odhlasovať, ale vláde musia vysloviť nedôveru, lebo Matovič demisiu nepodá. Potom bude čas vyrokovať novú vládu, ktorá bude mať asi menšiu podporu v parlamente, ale môže vydržať do konca volebného obdobia. Len vláda bez Igora Matoviča môže uskutočňovať rozumné rozhodnutia v boji s pandémiou, nachádzať riešenia jej dôsledkov a zodpovedne vládnuť. Ak sa chceme mať ako spoločnosť lepšie, nemôžeme mať idiokraciu, ale naopak, potrebujeme vládu rozhodujúcu racionálne na základe faktov a to s Igorom Matovičom nejde.