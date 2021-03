Ako sme mohli vakcinovať

Boj s pandémiou zo strany premiéra je podobný jeho snahe zabrániť návratu Hlasosmeru. Hovorí niečo, s čím sa občas dá súhlasiť, ale potom urobí presný opak. Nákupom Sputnika možno oddialil vakcináciu väčšiny populácie.

Z údajov Denníka N som sa dozvedel o počte vakcín jednotlivých druhov na Slovensko dovezených a plánovaných na marec. Z iného blogu zasa o podiele jednotlivých druhov vakcín s delením na prvú a obe dávky. Nebudem hľadať pôvodné zdroje, len skúsim ukázať plán, ako by sa bolo mohlo očkovať, ak by sme miesto Sputnika radšej dohodli zapožičanie 250 000 dávok AZ vakcíny (s predpokladaným vrátením v auguste).

Budúcnosť nikto nepozná, ale vyjadrenia výrobcov schválených vakcín smerujú k tomu, že zvýšenie výroby má krátkodobý negatívny dopad, ktorý sme pocítili vo februári a možno trochu pocítime aj v marci, ale v 2. kvartáli sa pokúsia dodať dohodnuté množstvo vakcín. Napríklad toľko kritizovaná Astra Zeneca sa pokúsi dodať sľúbených 180 miliónov, čo by u nás bolo 1,8 milióna. V mojich odhadoch počítam len s 1,35 miliónmi (400, 450 a 500 tisíc od apríla po jún).

V predpokladoch zahrňujem aj vakcínu od Johnson&Johnson s nábehom od apríla a jednou dávkou.

Pretože stále neviem odpoveď na otázku, aké je najvhodnejšie dávkovanie AZ, v prvom variante rátam s 1/2 prvou dávkou a 12 týždňovým odstupom medz dávkami. V druhom variante predpokladám celú prvú dávkou a 8 týždňový odstup.

Pre Pfizer očakávam 6-týždňový odstup. Preto sa prvú polovica mesiaca doočkovávajú ľudia z predminulého mesiaca a v druhej polovici tí, ktorí dostali prvú dávku v prvej polovici minulého mesiaca (zvýraznenie dvomi farbami). Pre Modernu očakávam stabilne nižšie počty vakcín a odstup 1 mesiac.

V oboch variantoch predokladám, že neskôr nedôjde k nečakanému zníženiu dodávok vakcín Pfizer, Moderna, AZ a, že si zapožičiame 250 000 vakcín AZ v marci s vrátením v druhej polovici augusta. Všetky údaje sú v tisícoch obyvateľov.

Variant 1

V ňom predpokladám pre AZ dávkovanie prvá dávka 1/2 + 12 týždňov odstup. V tom prípade by bolo koncom júla zaočkovaných 3,35 milióna našich obyvateľov a v polovici augusta už 3,9 milióna.

Variant 2

V ňom predpokladám pre AZ dávkovanie prvá dávka celá + 8 týždňov odstup. Navyše náš kontrakt s Pfizerom je na 2,4 milióna, takže predpokladám, že sa bude viac očkovať vakcínou od Johnson&Johnson. Tento variant by viedol k zaočkovaniu 3,5 milióna na konci augusta a celkový počet 3,9 milióna našich obyvateľov by sa dosiahol v polovici septembra.

Záver

Ako ukazujú oba varianty, najneskôr v prvej polovici septembra by sme mali mať zaočkovaných takmer 80% obyvateľov - predpokladám, že viac ich ani očkovanie nebude chcieť. Očakával by som, že tí, čo navrhujú očkovací plán majú aj takéto odhady. V mojich nie je nič neočakávané ako tajný let vojenského lietadla do Ruska. Dokonca počítam len s nižšími (135 vs. 180 miliónov) dodávkami AZ do EÚ v druhom kvartáli 2021.

Podľa národnej stratégie očkovania máme najviac dohodnutých vakcín so spoločnosťou Astra-Zeneca (3,6 milióna) a potom rovnako s Pfizer-Biontech a Johnson&Johnson (2,4 milióna) a najmenej s Modernou (960 tisíc). Vzhľadom k vyššiemu odstupu medzi očkovaniami AZ a iba jednou dávkou od JJ, je matematicky správne zaočkovať čím skôr čo najviac ľudí AZ vakcínou, pretože druhá dávka by sa v jej prípade mala aplikovať čo najneskôr.

Tým, že Pfizer a Moderna sú odporúčané pre starších ľudí, je rozumné ich použiť kvôli ich vyššiemu riziku hospitalizácie a nepoužívať ju zatiaľ na mladších. Špeciálne podmienky skladovania limitujú maximálne denné počty vakcinovaných - dúfam, že sa dostaneme aspoň na úroveň 18 000 (530 tisíc v máji), ak sa nebude stíhať, treba odkladať druhé očkovanie Modernou až na 6 týždňov po prvej dávke.

Naopak, Johnson&Johnson má jednodávkovú vakcínu, ktorá môže prísť na rad postupne. AZ a JJ sa môžu aplikovať aj obvodnými lekármi, pretože nemajú špecifické podmienky na skladovanie, preto rátam s počtami 25 - 35 tisíc denne (800 tisíc variant 2 v máji a 950 tisíc variant 1 v júli).

Základným problémom však môže byť to, že kým západné krajiny EÚ boli solidárne s nami pri objednávaní vakcín a v začiatku vakcinácie, my sme si teraz vybavili Sputnik V. Takže možno naše kontrakty budú plnené neskôr a požičanie AZ vakcín, ktorých sa verejnosť na západe bojí, sa asi neuskutoční.

Nastavenie poradia, časového odstupu a celého plánu, ako postupovať, aby sme nemali naraz príliš veľa vakcinácií, ktoré by sme nestíhali (hlavne druhú dávku), a zároveň, aby sme neodkladali príliš veľa dávok na neskôr, je potrebné pripraviť čo najskôr a pokiaľ možno aj zrozumiteľne komunikovať. Ak máme plán, ako byť koncom augusta už v normálnom nepandemickom režime, treba to prezentovať a tým dať ľuďom nádej.