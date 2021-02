Nie Sputniku V

Nedávno prebehla médiami správa, že slovenská vláda chce očkovať ľudí ruskou chemikáliou, ktorá nebola schválená európskou agentúrou pre kontrolu liečiv.

Tento nápad z hlavy pomätenca na čele našej vlády dostal podporu zo strany SaS, čo ma veľmi prekvapilo. V situácii, keď nepočúvanie odborníkov zo strany vlády viedlo ku každodenným úmrtiam ľudí chorých na covid v trojciferných číslach, ide vláda opäť riskovať zdravie a životy zdravých ľudí pričom dôvod je možno celkom politický - klesajúce preferencie a voliči, ktorí majú radi všetko ruské.

Pokiaľ by vláda a hlavne minister zdravotníctva robili opatrenia, ktoré má v kompetencii, nie je dôvod, aby sme mali násobne vyššie úmrtia ako susedné krajiny. Problémom v boji s koronavírusom je zjavne ovanutý minister zdravotníctva a psychicky narušené decko na čele vlády.

Ak by išlo o povolenie na použitie lieku pre chorých, dá sa akceptovať riziko vedľajších účinkov, ktoré budú vždy lepšie ako smrť. Preto schválenie liekov pre pacientov s koronavírusom slovenskými úradmi nepovažujem za zlé, nezávislý úrad musí zvážiť pre aj proti. A môže ísť aj o ruský výrobok. Ale vakcína je niečo iné. Tá sa dáva zdravým ľuďom a ako sa ukazuje, slovenský úrad pre kontrolu liečiv nie je schopný validovať bezpečnosť vakcín, a preto by každý rozumný politik počkal na to, až bude daná vakcína schválená v EÚ.

Toto by už mohlo stačiť, ale naši politici nie sú rozumní a rozum sa stráca aj u strán SaS a Za Ľudí (okrem toho, že nemajú, okrem hrozby odchodu z vlády, páky ako zastaviť ovanutého a jeho pána). Preto dodám ešte fakt, ktorí mnohí ignorujú. Pokiaľ nebudeme preplácať (uplácať) Rusov, tak nás nemusia uprednostniť pred tými, čo v rade na Sputnik čakajú - a to sú krajiny so stovkami miliónov obyvateľov. Putinovi stačí, aby sme mu Sputnik schválili a dodá nám slávnostne prvých 1000 dávok a potom už nemusíme dostať nič. Poslúžili sme mu dobre.

O vakcíne

Vyvinúť a poskytovať vakcínu nie je jednoduchý proces. Verím, že vedci, ktorí stoja za sputnikom V, mohli vytvoriť látku, ktorá fungovala v laboratórnych podmienkach. Veď Rusi vytvorili novačok a iné svinstvá, takže chemici sú dobrí.

Na fáze 3 (cca 40 000 dobrovoľníkoch) participovali okrem Ruska, ale krajiny ako Bielorusko, India, Venezuela a Spojené Arabské Emiráty. Tam už vznikajú pochybnosti, pretože reputácia Ruska a reputácia Oxfordskej univerzity je podstatný rozdiel. Časopis Lancet zverejnil štúdiu, ktorá interpretuje výsledky tretej fázy ako úspešné (91,6%), preto je divné, že Rusi miesto toho, aby dali svoju úspešnú vakcínu na schválenie európskej agentúre pre lieky, vyslali do sveta lož, že na schválenie čakajú a v skutočnosti sa o to nesnažia.

Posledná ale nemenej dôležitá časť je samotná masová výroba vakcíny tak, aby bola v požadovanej kvalite. Moderna a Pfizer majú náročnejší proces, ale určite to nie je také jednoduché ani pri Sputniku.

Pre toto všetko je schvaľovanie vakcín zložitý proces, ktorý majú vykonávať odborníci. V prípade Astry-Zenecy bolo zjavné, že EÚ je pomalšia ako Veľká Británia, ale netreba zabúdať, že celá bruselská byrokracia je antibritská - veď boli ochotní potrestať celú krajinu a zaviesť fyzickú hranicu medzi Írskom a Severným Írskom. Preto by bol som akceptoval schálenie AZ iba slovenským úradom. V každom prípade, by mi ako občanovi Slovenska stačilo schválenie v USA alebo Veľkej Británii, s tým, že EÚ iba mešká.

Ale ak Sputnik V nie je ani v procese registrácie, tak je niekde problém. Zdá sa, že niekto má väčší záujem o politiku (rozhádavanie krajín EÚ) ako vakcináciu, preto sa presadzujú národné schvaľovania Sputniku a nie štandardná registrácia cez európsku liekovú agentúru.

Sľuby a reálne dodávky

Tak ako je to pri ostatných výrobcoch vakcín, každá krajina si dohodla dodávky určitého počtu vakcín (spolu obyčajne ďaleko viac ako je potrebné na počet obyvateľov), ale nevie ovplyvniť, kedy vakcíny prídu. Momentálne by sme mali dostávať týždenne 100 000 vakcín schválených EÚ (50t AZ, 50t Pfizer - ale prestal som to sledovať) a očkujeme najviac 70 000. Takže je otázne, či nám pár stoviek vakcín Sputnik V môže pomôcť.

Podľa wikipédie, mali ku koncu decembra vyrobených 0,5 milióna dávok a ku koncu februára mali v pláne vyrobiť spolu 6,9 milióna. Neviem, či to je reálne, ale ak by to tak bolo, tak je to asi 700 000 vakcín týždenne. Zazmluvnené krajiny (Rusko, Maďarsko, SAE a krajiny tretieho sveta ako India a Brazília) si objednali 1,2 miliardy dávok. Takže ak by sme si objednali 1 200 000 dávok (pre 600 000 obyvateľov), čo nie je nereálne, tak by sme predstavovali 0,1% ich objednávok. Aby sme sa predbehli, budeme musieť niekoho podlatiť, ale rovnako možno uvažujú v Brazílii, Argentíne, Mexiku, Bielorusku, Maďarsku, Indii alebo SAE.

Preto by na Slovensko prišlo asi 700 dávok vakcíny Sputnik V týždenne. Stojí to za to ?

Na záver trošku morbídna konšpiračná teória.

Popletený, posadnutý, podvodnícky psychopat a pablb Matovič sa možno rozhodol vyriešiť 25% deficit priebežného dôchodkového systému likvidáciou dôchodcov. Ak by to tak bolo, tak aj v tomto je riadny babrák, lebo pri tempe 100 mŕtvych dôchodcov denne bude potrebovať 7 rokov na dosiahnutie svojho cieľa. Nie som si istý, či nežiadúce účinky Sputniku V budú mať podstatný vplyv na zvýšenie úmrtnosti dôchodcov.