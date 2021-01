Prečo očkujeme tak pomaly?

V minulom článku som trošku nekorektne porovnával úmrtia na covid v slovenských nemocniciach s úmrtiami v zahraničí. Tentokrát mám k dispozícii dáta, aby som mohol vysloviť korektnejšie závery.

Nezhody nad plošným testovaním a jeho dopadmi zatieňujú iný dôležitý neúspech Slovenska v boji s koronavírusom - pomalé očkovanie. Hoci v porovnaní s inými krajinami EÚ sme priemer, mohli sme byť na tom podstatne lepšie. A keďže na rozdiel od testovania, očkovanie skutočne ochraňuje proti chorobe, vláda a politici by sa mali zamerať na zefektívnenie očkovania existujúcimi vakcínami a pripraviť plán pre očkovanie vakcín od firiem Astra Zeneca a Johnson & Johnson, ktoré nebudú potrebovať také zložité skladovanie.

Na oficiálnych stránkach korona.gov.sk sa denne uvádzajú čísla zaočkovaných (iba v slovenskej mutácii). Tak som si ich od 6.1. postupne zapisoval, aby som zistil, koľko ľudí dokážeme zaočkovať. Výsledok je taký, že denné počty zaočkovaných vykazujú extrémne odchýlky. Navyše nejde o nárast (vysvetliteľný otváraním nových očkovacích miest 2 a viac týždňov po začiatku očkovania či zlepšovaním procesov), ale o nepochopiteľné poklesy počtu očkovaných.

Sú dve možnosti. Prvou je, že dáta, ktoré daná oficiálna vládna stránka zverejňuje nie sú presné. Vo štvrtok napríklad bol dlho počet očkovaných k 13.1.2021 na hodnote 42 093, ktorá sa neskôr zmenila na hodnotu 42 096. Je teda možné, že dáta sú nepresné. Potom je ale otázka, či vôbec vieme koľko ľudí na covid zomrelo a ktoré čísla sú vôbec presné. Je možné, že naši úradníci na ministerstve zdravotníctva nevedia spočítať 1+1 ? Zdá sa mi to nepravdepodobné, ale nie nemožné.

Druhá možnosť je, že dáta sú (takmer) správne. Potom zo sumárnych hodnôt (viď tabuľku nižšie) nasledujúci graf ukazuje denné počty vakcinovaných. Dňa 7.1. bolo zaočkovaných 8976 ľudí, 12.1. bolo zaočkovaných 7610, takže možno odhadovať, že by sme mali byť schopní zaočkovať asi 8300 ľudí denne. K 6.1. bolo zaočkovaných 10 751 ľudí, povedzme, že tých prvých desať dní išlo o rozbehnutie systému. Od spomínaného siedmeho januára, keď sme dosiahli takmer 9 tisíc zaočkovaných, nebol dôvod, aby sme očkovali menej. Takže, ak by sme očkovali 8300 ľudí denne, tak by počet zaočkovaných k 17.1. bol 102 tisíc. A ak by sa udržala hodnota 8900, počet by bol 108 tisíc. Ale počet zaočkovaných je len 60 tisíc.

Ku koncu januára počet zaočkovaných mohol dosiahnuť 200 - 225 tisíc, pričom vakcín by ešte stále bolo dosť. V tom čase by bolo treba začať s druhou dávkou, avšak premianti vakcinácie v EÚ Dáni, chcú dávať druhú dávku až po 6 týždňoch. Možno by sme sa mohli od tých Dánov v niečom inšpirovať (Pfizer očakáva pokles dodávov), ale aj v prípade, že by sme preočkovávali už po 3 týždňoch, by sme ku koncu januára mali byť schopní očkovať viac ako 10 000 ľudí denne. Zatiaľ to tak nevyzerá.

Problém nemôže byť iba v nedostatku vakcíny, pretože tej by sme mali doteraz dostať aspoň 136 tisíc dávok (a zajtra ďalších 50 tisíc). Počet dávok Pfizer vakcíny, ktoré majú prísť každý týždeň je asi 50 000, čo by znamenalo 7000 očkovaných denne, ale ani túto hodnotu nedosahujeme. Potom je tu ešte Moderna a ak bude všetko v poriadku, od februára Astra-Zeneca.

Presné hodnoty počtu vakcín samozrejme vláda nezverejňuje, takže je možné, že mi tie počty trochu nesedia a že vlastne ani rýchlejšie očkovať nemôžeme. Avšak ani v tom prípade by minister nemal byť pesimistom a tvrdiť, že vakcinácia ekonomicky aktívnych ľudí bude niekedy na jeseň. Pesimizmus nepotrebujeme.

Zachytil som, že krajiny EÚ môžu očkovať aj vakcínami, ktoré nie sú schválené EÚ a to v núdzovom režime. Článok NY Times nerozlišuje medzi statusom Astra-Zeneca v UK a Pfizer v EÚ - obe sú "emergency use". Tento článok spomína, že 70% priemerná účinnosť AZ (a 90% pri prvej dávke polovičnej - toto však nemusí byť preukázané na dostatočne veľkej a štatisticky korektnej vzorke) je vyššia ako účinnosť vakcín proti chrípke (40-60%). Možno by sme ju aj v prípade neschválenia vakcíny na úrovni EÚ 29. januára mohli použiť v núdzovom režime (ak to naši vedci budú odporúčať), ja by som sa ňou kľudne dal zaočkovať. Uvidíme, čo na to povie EÚ, Briti sa ňou očkujú.

Toto sú dáta zo stránky vlády:

Dátum Celkový počet Počet v danom dni 06.01.2021 10751 07.01.2021 19727 8976 08.01.2021 26251 6524 09.01.2021 26251 0 10.01.2021 26251 0 11.01.2021 31785 5534 12.01.2021 39395 7610 13.01.2021 42093 2698 14.01.2021 47704 5611 15.01.2021 55100 7396 16.01.2021 57804 2704 17.01.2021 60079 2275