Plošné testovanie znamenalo smrť 1240 ľudí

Náš mentál na poste predsedu vlády si našiel novú záľubu - grafy. Človek, o ktorého schopnosti zmaturovať mám rovnako ako v prípade Andreja Danka pochybnosti, falšuje štatistiky a klame.

Pretože aj usvedčný klamár môže občas povedať pravdu, pozrel som sa na skutočné čísla. A nakukol som aj za hranice Trnavy. Krajiny, ktoré nerealizovali plošné testovanie - Nemecko, Dánsko, Holandsko a Rakúsko - som porovnal s krajinami, ktoré uskutočnili celoplošné testovanie obyvateľstva. Keďže testovanie sa uskutočnilo 31. októbra a úmrtia na Covid nasledujú zhruba 2 týždne po nakazení, zobral som si dátum 15.11.2020, do ktorého by celoplošné testovanie nemalo ovplyvniť úmrtia na/s covid a od ktorého by to malo byť celoplošným testovaním ovplyvnené.

Dáta pochádzajú zo stránky worldmeters.info k 12.1.2021, z grafov úmrtí jednotlivých krajín a počtov obyvateľov. Keďže ostatné krajiny uvádzajú čísla úmrtí s covid a Slovensko uvádza počty úmrtí na covid, na stránke https://covid-19.nczisk.sk/sk som našiel hodnoty k 13.1., kde uvádzajú počet úmrtí na covid 3163 a v súvislosti s covid (t.j. s covidom) je počet 3839, takže hodnoty pre Slovensko treba prenásobiť číslom 1,21.

V nasledovnej tabuľke sú dáta, ktoré zobrazuje graf.

Počet obyvateľov

(v mil.) A

Úmrtia k 15.11.2020 B

Úmrtia k 12.1.2021 B/A

2. vlna voči 1. vlne Počet úmrtí na 1 mil. obyv. DEN 5,8 760 1 623 2,14 148,7 NED 17,2 8 486 12 563 1,48 237,7 Bez celoplošného testovania 115,9 23 767 64 208 2,70 348,9 GER 83,9 12 692 43 203 3,40 363,5 AUT 9,0 1 829 6 819 3,73 552,4 SVK (na covid) 5,5 510 3 102 6,08 474,6 SVK (s covid) 5,5 619 3 765 6,08 576,1

Celkom jasne v nej vidno, že krajiny, ktoré nerealizovali plošné testovanie majú nárast úmrtí menší ako krajina, ktorá uskutočnila plošné testovanie. Keď si vynásobím počet obyvateľov rozdielom medzi hodnotou pre Slovensko a priemerom ostatných krajín (576 - 349), dostanem číslo 1240. Toľko ľudí zomrelo od 15.11.2020 na Slovensku navyše oproti krajinám, ktoré netestovali celoplošne.

Dôvody som už uvádzal v minulých článkoch, môžete si vypočuť včerajšiu reláciu Pod lampou. Podstatné asi bolo to, že číslo 38 359 pozitívne testovaných predstavuje asi 10 000 falošne pozitívnych, ktorí po 2 týždňoch mohli obdržať od lekára potvrdenie o prekonaní covidu, hoci nijaký nemali (doteraz na tom tlačive je možné preukázať covid antigénovým testom!). Z 28 000 skutočne pozitívnych asi 10 000 ignorovalo karanténu (neviem nájsť link k počtu porušení karantény, ale bolo to 30-40%) a navyše ďalších 12 000 ľudí dostalo negatívny výsledok, aj keď boli pozitívni. Aj falošne negatívni aj falošne pozitívni skôr či neskôr mohli šíriť koronavírus.

Pokiaľ teda mentál, ovanutý a sluha presadia rovnaké celoplošné testovanie ako na jeseň, môžeme očakávať okrem nárastu mŕtvych s covidom aj ďalšie úmrtia v dôsledku účasti na samotnom testovaní (je chladnejšie a vírus sa šíri rýchlejšie). Vedci sú ignorovaní a urážaní, takže neviem, kto by Igorkovi mohol poradiť. Poslanci a členovia vlády by však mali prestať byť posluhovačmi predsedu vlády a mali by sa snažiť zabrániť ďalším zbytočným úmrtiam, ktoré Slovensko čakajú, lebo za tých mŕtvych sú spoluzodpovední.