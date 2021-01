Možno predsa máme vakcinačný "plán"

Vo svojich článkoch na konci minulého roka som písal, že Slovensko nemá skutočný vakcinačný plán. Chaos pri očkovaní ukazuje, že skutočný plán nebol a nie je. Ale prípad Dominky Cibulkovej naznačuje, že to môže byť zámer.

Možno absencia plánu vyhovuje korupčníkom v zdravotníctve, ktorí môžu ponúkať vakcináciu za trhové ceny. Asi sa nedozvieme, koľko tá jedna vakcína DC stála. Avšak, ak by už pred príchodom vakcín bol presný systém, v ktorom by nemohlo dôjsť k "vloženiu" neoprávnenej osoby, tak by sa tento škandál neudial. Komentátori môžu mať pravdu, že dôsledok môže byť, že sa časť ľudí bude chcieť dať zaočkovať. Avšak dôchodcovia, ktorí budú umierať na covid v najbližších mesiacoch možno mohli žiť, ak by sme mali naozajstný vakcinačný plán.

Poradie priority vakcinácie malo byť v každom prípade iné.

Ako prví mali ísť zdravotníci (z nemocníc, ambulancií a záchranári). Spolu s nimi dávalo zmysel zaočkovať prezidentku a pandemickú komisiu.

Potom už mali nasledovať dôchodcovia so zdravotnými komplikáciami a pracovníci DSS. Tu je možné akceptovať aj ministrov a poslancov na 60 rokov. Rozhodne nie niekoho ako minister zdravotníctva či školstva.

Potom by mohli nasledovať rôzne skupiny podľa rizika komplikácií (t.j. nad 65 rokov alebo s komplikáciami), potom bežní občania okrem bývalých profesionálnych športovcov do 40 rokov. Tí sú najmenej rizikoví, takže majú ísť ako poslední. Aj keď som prekonal covid, rozhodne si myslím, že by som mal byť zaočkovaný pred Dominikou Cibulkovou.

Skutočným problémom aj pri našom chaose nie je to, že vyhadzujeme vakcínu (na rozdiel od ČR) ani to, že sa pár politikov nechalo zaočkovať prednostne. Problém je, že európska socialistická republika nezískala dosť vakcín. Ak by to zháňalo Slovensko samostatne, bolo by to iste horšie. Ale porovnanie s UK ukazuje, že to EÚ nezvládlo.

Druhým problémom je, že potrebujeme vakcinovať rýchlo aj po schválení ďalších typov vakcín. Oxfordská vakcína nebude potrebovať mraziace boxy, takže vakcinačný plán by to mal zohľadniť a pripraviť viac vakcinačných miest. A hlavne s každou novou vakcínou bude potrebné ukázať jej bezpečnosť aj pomocou známych osobností (aj politikov). Keď sa totiž všetky celebrity dajú zaočkovať Pfizerom, ľudia si budú môcť povedať, že AstraZeneca je nebezpečná. Takže predseda vlády a parlamentu (tí majú asi dosť sympatizantov, ktorí sa dajú zaočkovať až potom, ako sa dá zaočkovať ich miláčik) by mali dostať iné vakcíny (možno tu bude už aj Johnson-Johnson).

Rozhodne by bolo lepšie, ak by sme čakali na vakcíny, ako keby sme ich nestíhali podávať. V poslednom minuloročnom článku som pochválil vládu za zverejnené informácie na stránke https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach . Nie je to úplne také, aké by som chcel, ale je tam aspoň počet vakcinovaných k 8.1. (26 251). V porovnaní s predchádzajúcim dňom (19 727) a 6.1. (10 751) to už vyzerá lepšie. 120 tisíc vakcín od Pfizeru by sme mali minúť budúcu stredu (20.1.) Uvidíme.