Mikas a "nezávislá" polícia

Ako som tvrdil dávnejšie, skutočná odvaha polície sa ukáže, keď bude zatýkať nových "našich" ľudí. To sa samozrejme nedeje, policajti vedia, komu majú slúžiť.

Pripomenul by som im dvoch kandidátov na prešetrenie a možno aj vykonanie potrebných úkonov.

Prvým je minister Holý, ktorý chodil z Anglicka na Slovensko bez dodržiavania opatrení proti šíreniu koronavírusu a pravdepodobne nakazil niekoľkých členov vlády. Dnes tvrdí, že mal (antedatovanú?) výnimku od spolupáchateľa Mikasa. Keďže tento človek má neobmedzené právomoci, je možné, že výnimku mu dal (čo by Budkáčik pre svojich pánov neurobil), hoci na ňu Holý nemal nárok, pretože išlo o súkromné cesty.

Tomuto človeku (druhému kandidátovi na vyšetrovanie políciou - Mikasovi) dala vládna koalícia do rúk neuveriteľné právomoci, ktoré využíva tak skvele, že patríme k celosvetovým premiantom v počte hospitalizovaných a mŕtvych na covid (za posledné týždne v prepočte na obyvateľa). Navyše v decembri vydal rozhodnutie, v ktorom umožnil šírenie nebezpečnej nákazlivej choroby v parlamente.

To, že toto rozhodnutie bolo v rozpore so základným princípom demokracie, teda že poslanci majú hlasovať slobodne a prítomnosť infekčných osôb v parlamente zabránila mnohým poslancom vykonávať svoj mandát slobodne (t.j. vrátane nevystaveniu sa riziku ochorenia na covid), je politická a ústavnoprávna otázka.

Vágne napísaný paragraf 4 a hlavne odsek 6 ako aj definícia osôob v osobitnom režime (§1 ods. 2e vyhlášky) umožňuje šírenie nákazlivej ľudskej choroby, ktoré s výnimkou zdravotníkov neprináša žiadne benefity a je bezdôvodné. A tak princíp, že žiaden mikas (predstaviteľ úradu, ktorý má brániť šíreniu nákazlivých chorôb) nemôže vydať predpis, ktorým bezdôvodne umožní šírenie nebezpečnej choroby, bol porušený a polícia by mala zvážiť, či nedošlo k porušeniu zákona.

Možno paragraf 163 trestného zákona

§ 163

(1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo

b) za krízovej situácie.

Aj v prípadoch porušenia lockdownu Borisom Kollárom, aj v prípade papaláša Holého, aj v prípade Mikasovej svojvôle mohla polícia konať. Vyzerá to tak, že naši ľudia sú nedotknuteľní.

Iste, nie som právnik a je celkom možné, že v tejto džamáhíríji neplatia pre všetkých rovnaké zákony a to, čo sa javí ako jasné porušenie paragarafu 163 tr. zákona tak nie je. Ale lepšie by bolo, ak by polícia vyšetrovala a dospela k záveru, že trestný čin sa nestal, ako keď sa tvári, že nie je čo riešiť.