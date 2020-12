Dôvera a informovanosť o COVID-e

V niektorých ostatných článkoch som kritizoval vládu a ministerstvo zdravotníctva za ich opatrenia a spôsob informovania verejnosti. K niektorým informáciám som sa nevedel a neviem dostať. Situácia sa to však asi zlepšuje.

Na hlavnej stránke vlády pre informácie o covid-19 https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach sa už dnes (20.12.) nachádza aj analýza z 11.12., v ktorej je už aj kapitola Vakcinačná stratégia. Hoci podrobný plán to nie je a nie je tam ani linka na podrobný plán (takže moja kritika stále platí), snáď nie je iba v hlave profesora Jančušku (ktorému na rozdiel od ovanutého Krajčiho dôverujem).

V súčasnosti nie je dôležité presne stanoviť, či budú mať v očkovaní prednosť bezdomovci pred učiteľmi (sú v 3. vlne) ani to, či tí, ktorí platia tento štát budú očkovaní poslední. Nepredpokladám, že za 21 dní od začiatku vakcinácie občanov sa podarí zaočkovať 150 000 ľudí, po tých troch týždňoch budú musieť prebiehať už aj druhé kolá očkovaní. Viac vakcín zatiaľ nebude, kým EÚ neschváli ďalšie druhy vakcín, až potom bude dôležité zvýšiť rýchlosť vakcinácie.

Rovnako nie je dôležité na základe odhadovaného čísla R0 (okolo 3) určiť minimálnu preočkovanosť 65%, pretože mutácia vírusu môže meniť jeho R0 do hodnôt, keď ani 90% preočkovanosť nezníži efektívne R pod 1. Postupne bude možné vyladiť tieto detaily, resp. zvážiť aj tú povinnosť očkovania, proti ktorej som dnes. Možno v apríli bude taký stav, že nebudem proti tomu. Inak spomínaná analýza obsahuje aj prieskum, v ktorom sa chce dať zaočkovať 72% a len 6% sa určite nedá zaočkovať.

Rovnako nie je úplne najdôležitejšie, ale bolo by dobré, keby sa dôvody pre rozhodnutia (napríklad povinný antigénový test pred očkovaním) nezverejňovali len v uzamknutých článkoch Denníka N, ale na oficiálnych stránkach vlády s linkom na oficiálny dokument EÚ. Ak sú to len reči epidemiológov, tak nemajú žiadnu relevanciu. Google totiž nachádza oficiálne dokumenty úradov iných krajín (USA), v ktorom práve toto neodporúčajú, takže laik si môže urobiť názor, že ide o zbytočnú komplikáciu spôsobenú posadnutosťou premiéra, keď ostatné vyšetrenia pred očkovaním aj tak vylúčia ľudí s príznakmi akéhokoľvek respiračného ochorenia.

Najdôležitejšie je podľa mňa obnoviť dôveru v schopnosť vlády riešiť pandémiu. Preto by mali byť dostupné a propagované informácie o priebehu vakcinácie. Každý deň by vláda (ministerstvo zdravotníctva) mala zverejniť počet vakcinovaných jednou dávkou (prípadne od tretieho týždňa aj počet vakcinovaných dvomi dávkami). To je to svetlo na konci tunela, ktoré nám dodá optimizmus. Čakám, aká bude hodnota 28.12.2020 ráno za predchádzajúci deň. A začiatkom januára snáď už budeme vedieť určiť rýchlosť očkovania a aspoň trošku dôverovať v koniec pandémie na Slovensku v budúcom roku.