Povinná vakcinácia ?

V médiách sa uvažuje o povinnosti vakcinácie. Navyše chorý premiér chce presadiť povinný antigénový test pred vakcináciou.

V skutočnosti je otázka povinnosti vakcinácie úplne predčasná a od veci. Ako som písal už včera, podstatné je začať očkovať spolu so zvyškom Európy. Kým prídu ostatné vakcíny, veci sa môžu zmeniť.

Je úplne samozrejmé povinne očkovať zdravotníkov a pracovníkov DSS. Rovnako si z našich daní platíme policajtov, takže očakávať, že aj oni budú mať povinnosť sa zaočkovať je prirodzené. Nejde o nejaké ich ľudské práva, ide o súčasť povinností zamestnanca resp. viazaného povolania v danej pozícii.

V prípade dôchodcov v DSS, ak na to prispievame cez naše dane, môžeme požadovať povinnosť zaočkovania. V prípade bežných dôchodcov by to malo byť tak ako u obyčajných ľudí.

Pre nich by som aplikoval princíp poistenia v horách. Ak sa človek nepripoistí, tak si odvoz horskou záchrannou službou zaplatí z vlastného. Rovnako by to malo platiť aj v situácii, keď už bude možné byť zaočkovaný a ľudia to odmietnu. Mne, ako človeku, ktorý bude v poslednej skupine, vyhovuje ak bude menej ľudí chcieť vakcínu, dostanem sa k nej možno už budúci rok.

Dosiahnutie hranice 65% sa možno nepodarí, aj tak však určitá miera vakcinácie bude postačovať na zníženie reprodukčného čísla. Navyše spomínané riziko platenia si za liečbu a rastúci počet zaočkovaných môže viesť k zvýšeniu záujmu o vakcináciu. Na to bude čas v priebehu budúceho roku. Bude potrebná kampaň, ale niektorých nepresvedčíte.

Tí ktorí odmietajú očkovanie, či predtým existenciu koronavírusu, budú mať vyššiu úmrtnosť. Ale taká je príroda. Nestojíme nad prírodou, voľný výber spôsobí, že pár blbcov zomrie zbytočne. Spoločnosti ako takej to neuškodí. Hlúposť môže zabíjať rôznym spôsobom, zlá životospráva vedie tiež k predčasným úmrtiam, navyše stojí spoločnosť veľa peňazí. Každý raz musí umrieť, koronavírus je iba 3x smrteľnejší ako chrípka, takže ak si to niekto chce risknúť, keď bude mať zadarmo vakcínu, tak je to jeho chyba.

Vedľajšie škody sú už teraz horšie ako priame, Česi zistili, že im umrelo ďaleko viac ľudí ako by zodpovedalo nárastu reportovaných úmrtí na covid. Zlé zdravotníctvo bude ešte roky prinášať zbytočné úmrtia spôsobené zhoršením prevencie. Preto je potrebné, čo najskôr zmierniť opatrenia a naplánovať ich už aj pri nižšej hranici preočkovania ako je 60-70%. Akurát tí, ktorí sa chcú zaočkovať by nemali byť trestaní neschopnosťou štátu zorganizovať očkovanie.

Ak by bola povinná vakcinácia, tak by to vyvolalo väčší odpor, ako nepovinná vakcinácia. Zatiaľ netušíme, či bude dosť očkovacej látky (Krčméry tvrdí, že nie). Potom je lepšie povinne očkovať len tých, ktorí sú platení z našich daní (a prípadne podstupujú väčšie riziko).

No a čo sa týka šialeného nápadu aplikovať antigénové testy pred vakcináciou, ide o ďalšie vyhodenie peňazí a testov do smetí. Testovanie má pomôcť identifikovať ohniská, aby mohli byť uzatvorené a zabránilo sa šíreniu choroby. Každá vakcína má svoj postup, ktorý určí, kto má byť z aplikácie vakcíny vylúčený, treba ho dodržiavať. Napríklad oficiálny úrad USA (CDC) píše doslovne:

Vaccination should be offered to persons regardless of history of prior symptomatic or asymptomatic SARS-CoV-2 infection. Viral testing to assess for acute SARS-CoV-2 infection or serologic testing to assess for prior infection solely for the purposes of vaccine decision-making is not recommended.

Vaccination of persons with known current SARS-CoV-2 infection should be deferred until the person has recovered from the acute illness (if the person had symptoms) and criteria have been met for them to discontinue isolation. While there is otherwise no recommended minimum interval between infection and vaccination, current evidence suggests that reinfection is uncommon in the 90 days after initial infection. Thus, persons with documented acute SARS-CoV-2 infection in the preceding 90 days may delay vaccination until near the end of this period, if desired.