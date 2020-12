Slovensko nemá vakcinačný plán

Nedávno vyšla v médiách falošná správa, že Slovensko má vakcinačný plán. Vyzerá to ale, že vakcína, ktorá k nám dorazí 29.12.2020 bude niekoľko týždňov čakať na prvé použitie.

Vzhľadom k obmedzeným kapacitám vakcinácie (Spojené Kráľovstvo má tempo 138 000 vakcinovaných týždenne) je potrebné nestrácať čas. Ako som písal už pred týždňom, Slovensko potrebuje podrobný plán vakcinácie, tak, aby sme začali hneď v prvý deň a vakcinovali čo možno najviac. Testy nás z pandémie nedostanú, vakcína áno.

Správa, ktorá prešla médiami je vlastne jeden obrázok, ktorý ukazuje, aké budú 4 vlny vakcinácie. Tu je:

Prioritizácia vakcinácie (ministerstvo zdravotníctva SR)

Prvá vlna bude pokrývať dostatočne veľa ľudí, takže môže trvať celý január. Zdravotníkov je 80 000, policajtov 25 000, takže pri britskom tempe 10 000 vakcinovaných týždeňne a opakovanej vackinácii po 2 týždňoch by to mohlo trvať zhruba 21 týždňov (do júna).

Toto je absolútne nedostatočné, aj v UK sa podľa mňa tempo vakcinácie bude zvyšovať. Od plánu však očakávam viac detailov. Ako som písal už v článku pred týždňom, dve normálne strany vládnej koalície by nemali odsúhlasiť večný núdzový stav a ten najbližší povoliť len ak ministerstvo zdravotníctva zverejní a sprístupní podrobný plán vakcinácie.

Nemusí obsahovať umiestnenia tajných skladov vakcíny (v Nemecku ju utajujú kvôli militarizácii antivaxerov). Musí však stanovovať, ktoré nemocničné zariadenia s akým personálnym zložením v akých priestoroch akým tempom budú vakcinovať ľudí a ako sa ľudia budú dostavovať na vakcináciu.

Nielen Rudolf Zajac ale aj ostatní odborníci radi dodajú nápady, čo by tam malo byť, aby to bolo presné. Treba sa inšpirovať Nemeckom (systémom) a Spojeným Kráľovstvom (ako im ide realizácia). Na to aké je plagiátorstvo obľúbené, toho veľmi málo preberáme od krajín, kde vláda rozhoduje s chladnou hlavou. Obrázok so štyrmi stĺpčekmi nestačí.

Keď si dám vyhľadať v google vakcináciu na stránkach našej vlády, nenájde nič relevantné. Na stránkach ministerstva zdravotníctva nič.

Jediný link, na ktorý som sa dostal ma naviedol na stránku ministerstva zdravotníctva, kde je najnovší materiál z roku 2011 a tlačové správy sú síce časté, avšak neponúkajú žiadne relevantné dokumenty.

Možno sa moji poslanci dostanú k týmto informáciám, ale pravdepodobnejšie je, že plán nie je ešte hotový. Možno ho úradníci už pripravili, ale to, či je dobrý sa zistí, až bude verejne k dispozícii. Vláda má slúžiť občanom, zbytočným otáľaním nám neslúži. A všetko nasvedčuje tomu, že keď prídu vakcíny, nebudeme vedieť, čo s nimi. A tu už nejde iba o obraz nášho premiéra, ale o reálne životy, ktoré vakcína môže zachrániť.