O núdzovom stave

Núdzový stav má slúžiť na zjednodušenie realizácie opatrení, ktoré vyriešia určitý problém a používať sa má vtedy, keď štandardné riešenia nefungujú. Počas neho totiž môže vláda obmedzovať ľudské práva.

A ľudské práva sú chránené ústavou. Vláda predložila parlamentu návrh zmeny ústavného zákona určujúceho pravidlá núdzového stavu. Tento zákon definuje, že počas núdzového stavu môže vláda "... v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti ...". Takže naše ústavné práva môžu (boli a sú) porušované, ak si to premiér a jeho nohsledi vo vláde zmyslia. Ústavný súd dokonca tvrdí, že vláda zodpovedá za to, či sú obmedzenia v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Toto je pri psychicky narušenom premiérovi problém. Mečiara to nenapadlo zneužiť, pretože naozaj nebol relevantný dôvod. Pandémia koronavírusu je dôvod na vyhlásenie núdzového stavu. Ale keďže vláda už aj teraz porušuje zákony (ktoré nepovoľujú opätovné vyhlásenie núdzového stavu), je potrebná opatrnosť. A zodpovedné rozhodnutia. Na to tu však my občania máme svojich zástupcov - poslancov NR SR.

Vo vládnom návrhu sa im akože dáva možnosť zablokovať núdzový stav tým, že ho do 20 dní nepotvrdia alebo v tejto lehote ho neschvália. Núdzový stav však dovtedy bude platiť len z vôle vlády a bez súhlasu parlamentu. Navyše to vláda môže zopakovať aj po zamietnutí parlamentom (čl. 5 ods. 2). Takže parlament bude v skutočnosti buď poslušne schvaľovať opakovaný núdzový stav raz za 40 dní, alebo neschvaľovať častejšie, avšak núdzový stav bude stále platiť, lebo vláda ihneď schváli ďalší a o ňom už nestihnú poslanci rokovať v ten istý deň. Čerešnička na torte je retroaktívnosť, ale keďže pol roka to nikto nepotreboval riešiť, vláda nemá inú možnosť ako v núdzovom stave na konci roka pokračovať.

Vláda Igora Matoviča ukazuje pohŕdanie právom, v prvej vlne saprijímali nezákonné rozhodnutie. Je potrebné, aby parlament nenechával všetky kompetencie vláde a mohol ju kontrolovať (veď to je jeho funkcia).

Vyzývam poslancov SaS a Za Ľudí, aby nepodporili tento návrh zákona. Opakované vyhlasovanie núdzového stavu by malo nastať až po schválení aspoň 76 poslancov. Takto by sa nasledujúci núdzový stav (od 30.12.2020) mohol vyhlásiť, až ak by vláda dokázala presvedčiť poslancov, že ho využíva na boj proti pandémii.

Naneštastie som pozeral kúsok dnešnej tlačovky vlády. Podrazák na nej obvinil prezidentku a všetkých, ktorí s ním nesúhlasia z toho, že si po veľkej potrebe neutierajú zadok - čo naznačuje, že premiér nevyrástol nielen zo škôlkarského veku, ale neprekonal ani fekálne obdobie. Ďalej opakuje, v rozpore s faktami, že plošné testovanie zlepšilo našu situáciu. Bolo by dobré, aby tento narušený človek bol trošku kontrolovaný. Vo vláde má väčšinu, ale v parlamente nemá 76 poslancov. To je miesto, kde ho možno prinútiť konať racionálne a znížiť dopady pandémie na celú spoločnosť.

Strany SaS a Za Ľudí by mohli vláde povoliť napríklad 20 dní núdzového stavu (do polovice januára), pričom by ju parlament zaviazal do jeho skončenia predložiť detailný plán očkovania vakcínou. Kde budú pracoviská, koľko na nich bude vakcinačných miest, koľko bude pracovníkov zabezpečovať vakcináciu (očakávam aspoň 16 hodín denne). Nakoľko táto vakcína od Pfizeru môže byť v nemocničných podmienkach skladovaná najviac 5 dní, pre dlhšie skladovanie musí byť v kontajneroch so suchým ľadom (15 dní) alebo v špeciálnych kontajneroch od výrobcu s teplotou -70°C (vydrží tak najviac pol roka), je naozaj potrebné dobre vybrať miesta, logistiku a hlavne systém, ako mať pacientov na vakcináciu stále k dispozícii v malom ale nenulovom počte. Dlhé rady a ani prázdne vakcinačné miesta nechceme. Detailný plán by mal byť už pripravený, pretože o pár dní k nám môžu prísť prvé vakcíny.

V ďalších kolách hlasovaní o predĺžení núdzového stavu by sa poslanci týchto strán mohli venovať aj iným súvislostiam (testovanie bez špárania v nose v školách ako to navrhovali vedci). Dôležité je, aby sa vláda zodpovedala parlamentu. Aj počas núdzového stavu.