Matovič za návrat Hlasosmeru

V jednej malej krajine si stádo chceli zvoliť baču, vybrali si šaša a korunovali vola. Ten má navyše ešte nepeknú vlastnosť - je to podrazák.

S podrazáctvom Igora Matoviča majú skúsenosti tí, ktorí s ním v minulosti skúšali spolupracovať - napríklad Martin Mojžiš, či neskôr JUDR. Radoslav Prochádzka k.n.p. (kandidát na prezidenta). A v súčasnosti túto skúsenosť získavajú jeho koaliční partneri.

Kde sú voliči OĽANO?

Reklamná agentúra OĽANO získala vo voľbách v roku 2020 obrovské množstvo hlasov voličov rôzneho zamerania. Boli medzi nimi tradične nedemokratickí voliči, ktorým vadia cudzinci, bohatí, nekatolíci, úspešní a hlavne inteligentní spoluobčania a ktorí si príchodom demokracie v roku 1989 neprilepšili. Títo volili v minulosti HZDS, SNS neskôr SMER alebo ĽSNS a teraz časť z nich volila po škandáloch SMER-u a zavraždení dvoch mladých ľudí práve hnutie OĽANO. Tento malý presun hlasov od nedemokratických strán spôsobil, že nedemokratické strany v parlamente nie sú schopné zablokovať ani ústavné zákony.

Na druhej strane OĽANO získalo aj hlasy tých, ktorí v minulosti volili demokratické strany. Sú to vo veľkej miere ľudia postihnutí syndrómom vypnutia mozgu vo volebnej miestnosti alebo aspoň preferujúci voľbu srdcom a nie rozumom. Dokazujú to aj povolebné prieskumy, v ktorých OĽANO stráca a nedemokratický blok si svoje percentá získava naspäť.

Na grafe vidno, že posilnenie demokratických strán je menšie ako to, čo získavajú nedemokratické strany. Takže asi 6-7% hlasov malo OĽANO "požičaných" od voličov nedemokratických strán a asi 4-5% od voličov demokratických strán. Týchto 11% od marcových volieb OĽANO stratilo.

Šašo či diktátor?

V tejto situácii to vyzerá, že súboj v hlave podrazáka medzi šašom a diktátorom prebieha intenzívne a víťazstvo sa môže prikloniť na ktorúkoľvek stranu. Kým bol podrazák v opozícii, mnohým nevadilo ani to, že vysypal injekčné striekačky na hlavu opozičného (SaS) poslanca, ktorý si myslel, že za prechovávanie jointa marihuany by nemal byť nepodmienečný trest vyšší ako za vraždu. Podobne mohol osloviť ľudí svojimi protestami pred komplexom Bonaparte, pričom, ale väčšiu zásluhu na odhaľovaní zločinov za minulej vlády majú investigatívni novinári, ba aj asistent poslanca SaS Jozefa Rajtára Filip Rybanič, ktorý odhalil presun úplatku od Bašternáka ku Kaliňákovi a sám je zatiaľ v tejto kauze jediný odsúdený (Bašternák sedí za daňové podvody).

Druhým menom podrazáka je vydierač. Diktátorské praktiky získava podrazák v súčasnosti. Vydieranie rozšíril na svojich koaličných partnerov Za Ľudí a SaS (a nepriamo aj na všetkých obyvateľov). Prejavuje sa to napríklad tým, že nepodporí žiaden ich návrh, ak oni nepodporia niektoré jeho návrhy (zničenie Dôvery, zvolenie Klimenta za GP alebo ďalšie kolá spartakiády s názvom dobrovoľné plošné testovanie, ktoré on považuje za atómovú bombu, akurát vedci ukazujú, že táto bomba neničí koronavírus, ale demokraciu, školstvo a spolupatričnosť obyvateľov). Slovensko a jeho budúcnosť nie sú pre neho dôležité.

Preto sú obe reformne orientované demokratické strany súčasnej vládnej koalície v nezávideniahodnej situácii. Reformy Kolíkovej, či aspoň nejaké vylepšenia zo strany SaS v rôznych sférach politiky sú nepriechodné, ak sa tak podrazák rozhodne.

A zdá sa, že pri voľbe generálneho prokurátora sa tak rozohodol. Sudca Kliment by neprešiel na matfyze ani jedným semestrom logiky, navyše jeho zmysel pre spravodlivosť je taký, že si svojvoľne vyberá dôkazy, ktoré bude ignorovať. Martin Mojžiš poukázal na základe faktov, že sudca Kliment nemal byť nikdy sudcom, teraz však asi bude generálnym prokurátorom. Pričom kontakty s Kočnerovym agentom Tóthom sú dôsledkom myslenia tohto človeka a nie jedinou chybičkou krásy, ako si myslí Dag Daniš.

Druhý vážny kandidát Žilinka sa mi v diskusii na TA3 nezdal toxický, ale nominácia od mafiánskej rodiny naznačuje, že asi s ním nie je všetko v poriadku.

Demokratické strany by si mohli skúsiť postaviť hlavu, avšak je tu riziko predčasných volieb, ktoré im obom nemusí priniesť nič dobré. Šanca, že pri voľbách neuspeje ZaV (ha-ra-bin), DV (smutný psík), SNS (retardovaný synáčik mečiarovského zlodeja) a naopak neprepadnú hlasy KDH, Spolu, PS a Maďarského fóra je veľmi malá. Nárast podopory nedemokratických strán, ktoré sú v populizme o dosť lepšie ako tie demokratické môže vyústiť do vlády Hlasu, SMER-u a SME-Rodina s tichou podporou Kotlebu (za imunitu pre jeho náckov).

Otázne je, či zotrvanie vlády nebude horšie. Či má zmysel vláda, ktorá nepresadí žiadne reformy a zruinuje ekonomiku svojim rozhadzovaním, v ktorom sa bude OĽANO a SME-Rodina predbiehať. Ostane nám štátne zdravotníctvo (horšie ako dnes), žiaci, ktorí de facto prepadli 1 rok zo školy, pričom psychologické dopady tohto výpadku si nevedia ani odborníci predstaviť, ekonomika s dlhmi z fondu "záchrany" a mandatórnymi výdavkami presahujúcimi príjmy a dezilúzia z demokracie.

Za Ľudí má oprávnenú obavu z neprekročenia kvóra - jej voliči ich môžu podobne ako voliči SaS v roku 2012 potrestať za pád vlády. Ešte väčšiu traumu z roku 2012 má Richard Sulík. Preto sa krátko vrátim k príčinám pádu vlády Ivety Radičovej v roku 2012.

Prečo padla vláda Ivety Radičovej?

V roku 2010 sa stal malý volebný zázrak (veľký by bol, keby sa do parlamentu nebola nedostala ani SNS). Dezilúzia z HZDS znamenala jeho prepad na 4,3%, pričom prepadli aj iné nedemokratické strany (spolu 10%). Zároveň sa do parlamentu dostal Most-Híd, ktorý nepresadzoval autonomistické požiadavky SMK, takže mohla vzniknúť koalícia stredpravých strán na čele s SDKÚ (28 zo 79 poslancov). Avšak v SDKÚ došlo pred voľbami k formálnej výmene predsedu s autoritou za figúrku s dobrým imidžom.

A Iveta Radičová, ktorá má schopnosť empatie, nemala schopnosť viesť. Medzi poslancami SDKÚ sa objavili ľudia, ktorí do strany vstupovali zo zištných dôvodov. Títo (možno ale aj Bugárovci) sa potom nechali kúpiť Kočnerom už na voľbu pregrciavača za GP. Už vtedy IR tušila, že sa na svojich ľudí nedá spoľahnúť. Takže jej možnosti zvládať skupinky v rámci SDKÚ boli malé a to viedlo k jej rozhodnutiu odísť z politiky. Akurát sa dala nahovoriť na porušenie sľubov, PVV a podporu morálneho hazardu pomocou financovania bohatých nemeckých a francúzskych bánk z peňazí našich daňových poplatníkov. Pritom mohla kľudne odstúpiť aj sama a ľudia by potom z pádu vlády neobviňovali Sulíka.

Dôsledkom pády vlády nie sú automaticky nové voľby. To bol len výsledok neschopnosti jednať tvrdo, čo Dzurinda ešte vedel, ale Radičová už nie. Smer-SD nebol v situácii, že by si mohol presadiť nové voľby. Ak by bola Iveta Radičová ako Margaret Thatcher v roku 1981, možno by si urobila poriadok vo vlastnom poslaneckom klube a mohla vládnuť ďalej. Alebo keď už sama nevládala pokračovať, mohol toto urobiť jej nástupca. V každom prípade väčšina poslancov vtedajšej koalície predčasnými voľbami prišla o miesto a kariéru a jediná strana, ktorá je z pádu vlády a nelogicky aj z opätovného nástupu Fica obviňovaná (predsa ho niekto volil, či nie?) je SaS. Pre pripomenutie, dôveru vláde nevyslovili vtedy ani štyria nezávislí poslanci OĽANO vrátane jeho predsedu.

Prečo má OĽANO stále takú podporu?

Mohlo by sa zdať, že keď ľudia prekuknú podrazáka, tak ho nebudú podporovať. Veď pred voľbami bol dlhodobo na úrovni 5%. Prečo je ešte stále na úrovni 14% ? Podľa mňa za to vďačí aktivite NAKA. Tá vie, kto má dnes ochranu (okrem premiéra aj (ex)mafián Boris). A ostatných môže teatrálne zatýkať. Odvaha pramení aj z absencie vedenia polície a prokuratúry. Čo znamená, že možno sa s tým GP netreba ponáhľať, veď dôležitejšie je pripraviť reformu GP zo stalinského modelu na európsky.

Zatýkacia šou NAKA pôsobí ako dôvod, prečo je podrazák dobrým premiérom. V skutočnosti by ale ani úradnícka vláda ani iná vláda zo strán minulej opozície neblokovala policajtov, ak by títo mali dôkazy a odkrývali zločineckú sieť. Minulá vláda Petra Pellegriniho by si podľa rovnakej logiky mohla dávať za zásluhy chytenie Kočnera.

Vláda a vládna väčšina je tu na to, aby pripravila prostredie, najmä zákony. Z hľadiska riadenia, nevidím, že by minister vnútra pripravoval novú policajnú inšpekciu, policajtov máme stále priveľa a NAKA ich ani veľmi nezatýka. Aj keby už polícia na východe nebránila majiteľom v prístupe na vlastné pozemky, tí ktorí nedávno zneužívali právomoc mali byť už dávno zatknutí. Ani Kočnerovi policajní služobníci neboli zatknutí.

Dôkazom, že NAKA je nezávislá a odvážna, by bola razia u istého Igora Matoviča, ktorý je expert na nahrávky vlastným telom. Ak už nie ten, tak potom by cieľom mohol byť niekto zo SME-Rodina. Alebo aspoň nejaký poslanec Hlasosmeru, kampaň proti nim pomohla Matovičovi k víťazstvu vo voľbách, tak sa snáď nesnaží zo všetkých síl o ich návrat, či ?

Máme ešte šancu?

Takže, čo môže demokratická menšina v súčasnej vládnej koalícii urobiť, aby na to Slovensko doplatilo čo najmenej. Jedna možnosť je čakať, či psychická porucha podrazáka nedosiahne hranice, keď ho bude treba zavrieť do vypolstrovanej miesnosti. Toto však nemusí nastať. Dzurindovi liezla moc na mozog pomaly, avšak ku koncu jeho druhého obdobia to už bolo očividné. Mečiar sa lúčil so slzami v očiach, ale nakoniec zaliezol k medveďom. Fico šteká a bude štekať, kým nebude nosiť pásikavé pyžamo. Nikto z nich neodišiel dobrovoľne (Fico len z miesta premiéra, chcel byť ako Jarosław Kaczyński). Takže sa nezdá reálne, že by odišiel práve Matovič. Navyše by po ňom nastúpil Naď, čo nie je žiadna výhra.

Nereálne je aj, že sa v OĽANO nájdu osobnosti, ktorým bude vydieranie, popieranie reforiem a blokovanie očisty justíciie Matovičom vadiť a prinútia ho sa trošku krotiť.

Odchod iba SaS by znamenal pre Za Ľudí politickú smrť. Dokázali by, že sú pre moc ochotní urobiť čokoľvek a pridali sa k podrazákovi. Takže nepredpokladám, že by toto nastalo, pričom odchod SME-Rodina alebo Za Ľudí by nedával zmysel a neriešil problém, ktorý má podrazák so SaS-kou.

Posledná možnosť je koniec vlády. Možnosť, že sa zostaví vláda s tými istými poslancami, ktorí blokujú návrhy SaS a ZL tak, ako to roky robili smerácki poslanci je minimálna. Takže pokračovanie v nejakom zmenenom zložení (napríklad bez Matoviča aj Sulíka vo vláde) by sa asi nekonalo.

Preto by nasledovali predčasné voľby s prechodným obdobím úradníckej vlády (čo v ČR nebola katastrofa). Pri slovenskom voličovi by však predčasné voľby v konané priebehu najbližšieho polroka spôsobili návrat Hlasosmeru. Dopadli by podľa mňa horšie ako ukazujú prieskumy, pretože mimoparlamentné demokratické strany aj ZL sú komunikačne veľmi slabé. Aj v prípade kandidátúry týchto strán u iných strán (KDH a MF u Za Ľudí, Spolu u SaS, PS to zvládne aj sama) by musel nastať prepad niektorých nedemokratických strán. Blízko k tomu má SME-Rodina, ale ich volič je ako Columbova žena, takže sa nedá tipovať, čo urobí vo volebnej miestnosti. A SMER-SD sa pod 5% dostatne najskôr budúcu jeseň a to len za predpokladu, že niektorí zatknutí budú rozprávať.

Zvykol som si myslieť, že pri politikoch ako Putin, Zeman, Trump a u nás Mečiar a Fico by krajine najviac pomohol ich odchod do večných lovíšť. Dnes tam už radím aj Igora Matoviča.