SaS - prestaňte s tým populizmom!

Ako volič SaS som veľmi znepokojený, aké populistické návrhy dáva v súčasnej ekonomickej situácii SaS. Na rozdiel od nepopulistických strán vlády, chce šetriť! Navrhuje zrušiť cestovanie alebo obedy zadarmo.

Zdá sa, že SaS si hľadá lacné témy, ktoré môžu uspieť u hlúpych voličov žiadajúcich pečené holuby padajúce z neba. Šetrenie, reformy, menší štát je presne to, čo robia všetky populistické strany.

Dosť bolo irónie, SaS by mala v skutočnosti pritvrdiť.

Mala by vytiahnuť témy neefektívneho štátu aj v oblastiach, kde nemá ministrov. Tam, kde ministrov má, by mala predkladať konkrétne opatrenia na zmenšenie výdavkov štátu a to hneď, lebo táto koalícia sa môže pri psychicky labilnom premiérovi rozpadnúť kedykoľvek alebo budú z vlády odídení (o to sa asi Matovič snaží).

Hoci nie sme v najhoršej zdravotnej a ekonomickej situácii od druhej svetovej vojny (ako správne upozornila Iveta Radičová), už sme si príliš zykli na istý štandard a koróna nemá takú schopnosť zmeniť myslenie a správanie ľudí ako mali svetové vojny. Chudoba a zničená krajina po roku 1945 neumožnili nikomu čakať zázraky. Možno práve spúšť a prežité traumy viedli k tom, že ľudia si zvolili klamlivú utópiu - na Západe socializmus a tu vo sfére Stalina totalitu pod vedením komunistov.

My po koróne nebudeme vidieť, ako je krajina zničená. Ľudia neuvidia zbombardované domy, zrútené mosty a nebudú naozaj hladní. Preto budú žiadať nadštandard sociálneho štátu tak ako doteraz, pričom ale naša ekonomika žije na ďaleko vyšší dlh ako je zdravé. Problémy sú skryté v takých veciach ako mandatórne výdavky štátneho rozpočtu. Nedôvera v odborníkov vrátane ekonómov (zo strany bežného človeka, ale aj predsedu vlády či parlamentu) nás môže priviesť do situácie, akú zažívali pred desiatimi rokmi Gréci.

Preto neočakávam, že sa nájde niekto, kto by dôchodcom povedal, že sa im nebude zvyšovať dôchodok, lebo klesá HDP a musíme zaplatiť zdravotníkov. Ani zdravotníkom nikto nepovie, že im zmrazíme platy (v štátnych zariadeniach) a zrušíme niektoré pracovné miesta, lebo navyšujeme dôchodky a platíme autobusy zadarmo.

Toto nečakám ani od SaS, každá strana, ktorá sa pokúsila byť príliš pravdovravná skončila hlboko pod hranicou 5%. Veď aj OKS sa musí prekrúžkovávať na kandidatúre SaS. Napriek tomu by varovania o tom, že sme na gréckej ceste (a smerujeme ku krachu rýchlejšie ako Gréci v roku 2008) mal niekto dávať.

Pre rozumnú pravicovú stranu je tu aspoň priestor odstrániť štátne podniky. Ďalej som už dávnejšie spomínal, že reformy súdnictva a polície môžu ušetriť. Aj v školstve nefunguje všetko efektívne, zlučovanie škôl má zmysel, motivácie sú nastavené zle.

Nedávny rozhovor s Miroslavom Beblavým v Rozhovoroch KZH ukázal, že tu okrem extra dôchodkov pre eštebákov máme aj iné privilégiá (napríklad dôchodky sudcov). Papalášizmus by mohol byť dobrá téma pre SaS. Na nej by mohli vytáčať Matovičovich ľudí (to sú noví "naši" ľudia, s tým, že zatiaľ sa prejavujú skôr diletantstvom a úslužnosťou ako schopnosťou dojiť štát). Sas by možno na tejto téme získavala popularitu a pri odstránení určitých privilégií by ušetrili na výdavkoch štátnehu rozpočtu.