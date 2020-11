Prečo Naď tají počty nakazených vojakov z plošného testovania?

Hoci by sa zdalo, že najväčším sklamaním tejto vlády je slaboduchý premiér, pre mňa je víťazom minister obrany. O Matovičovi som nemal veľké ilúzie, ale Naď sa javil ako odborník a vhodný človek na svoje miesto. Určite ním nie je.

Plošné testovanie - v rozpore so zdravým rozumom, odporúčaniami tvorcov testov aj vedcov - odhalilo istý počet podozrivých z pozitivity na covid-19. Na organizácii testovania sa zúčastnilo veľa dobrovoľníkov, ale aj asi 9000 vojakov našej armády. Martin Mojžiš v časopise .týždeň už 8.11.2020 kládol jednoduché otázky, ktoré malo byť ministerstvo obrany schopné ihneď zodpovedať. Pýtal sa koľkí z vojakov, ktorí pomáhali pri predkole testovania (<2000) boli testovaní pred prvým celoštánym kolom ako pozitívni. Rozšírená verzia je, aký je podiel nakazených medzi tými, čo pomáhali pri testovaní v celoštánom prvom kole plošného testovania.

Ak je to povedzme 5%, bol by to dôvod na utajovanie tejto informácie. Pokiaľ predpokladáme, že vojaci majú dobré zdravie (lepšiu imunitu) a dodržiavajú v práci aj mimo nej opatrenia zavedené ešte pred spartakiádou, tak by mali mať menšiu šancu ochorieť ako priemer (1%). Ak by z tých 9000 bolo neskôr pozitívne testovaných na covid len takých 30, tak by to minister Naď hneď prezentoval ako dôkaz, že testovanie je bezpečné. Iste, dĺžka kontaktu s covid-pozitívnymi bola pre vojakov vyššia ako pre testovaných občanov, ale pri dodržaní ROR sa nemali ako nakaziť.

Je pravdepodobné, že slovenská národná odroda koronavírusu sa od jari zmenila. Vtedy nedokázal vírus nakaziť človeka bez rúška v exteriéri na 100 metrov, dnes to tak je a preto máme prikázané rúška aj na prázdnej ulici a v lese. Vtedy umývanie rúk, rúška u všetkých a odstupy 2 metre v interiéroch stačili na zamedzenie šírenia hnusoby, dnes to nestačí. Preto ak je podiel nakazených vojakov z plošných testovaní vyšší ako u ostatnej populácie tak sú možné dva dôvody:

Dôvod 1 - všetci vojaci majú podiel vyšší podiel nakazených ako bežní ľudia, pretože nedodržujú opatrenia. To je dôvod na odstúpenie ministra Naďa.

Dôvod 2 - vojaci nemajú vyšší podiel nakazených ako bežní ľudia, ale vojaci, ktorí sa zúčastnili ako podpora plošného testovania majú vyšší podiel nakazených ako ostatní vojaci. V takom prípade minister ohrozil zdravie vojakov našej armády a mal by odstúpiť.

Ak je podiel nakazených vojakov z tých asi 9000, čo pomáhali zabezpečiť organizáciu plošného testovania, nižší ako u zvyšku armády, tak by mal premiér ministra odvolať, pretože zatajuje dôležité informácie, ktoré mohli pomôcť zvýšiť počet dobrovoľne testovaných občanov, pretože by odstránili ich obavy z nakazenia sa pri testovaní a hlavne tým nahráva opozícii (a kuvikom, múdrosráčom a hnusným SaS-károm), čo sa predsedovi nemôže páčiť.

Minister Naď však z politického hľadiska nemôže odstúpiť, pretože sa z neho stal korunný princ v kráľovstve OĽANO a kráľ (vlastník firmy OĽANO), ktorý dokazuje každým dňom svoju obmedzenosť, už toho začína mať dosť. Keď si povie, že končí, tak bude môcť minister Naď postúpiť vyššie a byť predsedom vlády. Preto v žiadnom prípade nemôže dopustiť, aby sa verejnosť dozvedela fakty o plošnom testovaní.

Aby som nebol taký negatívny, je naozaj možné, že naša skvelá armáda, ktorá dokázala zoriganizovať testovanie 3 625 332 občanov, neotestovala alebo ani nedokáže otestovať svojich 9000 vojakov, ktorí sa na testovaní zúčastnili. To by bolo dosť tragické a ukázalo by to, že minister Naď až taký odborník nie je, veď je tam už pol roka.