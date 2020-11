Fico, NAKA a novinári

Dnes (5.11.2020) som si omylom pozrel tlačovú konferenciu poslanca Fica, v ktorej sa vyjadroval k zatýkaniam NAKA (aj k iným veciam). Musel som s ním na takých 75% súhlasiť.

Rozklad polície a NAKA

O tom, že polícia ochraňuje "našich" ľudí a je veľmi úslužná voči politikom sa vie dlho. Minimálne od čias prenasledovania Hedvigy Malinovej a tlačovky dvojice právnikov Fico + Kaliňák to bolo jasné nielen mne. Neskoršie kroky v tomto prípade ukazovali aj na "nezávislosť" prokuratúry.

V nedávnej minulosti NAKA nedokázala chytiť páchateľov vraždy Petra Molnára v Kolárove, takže potom mohli zavraždiť Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú (píše o tom Jozef Šátek tu). Dôkazov bolo v tomto prípade neúrekom, takže na 75% to bol úmysel, vrahovia boli krytí niekým, kto dokázal usmerňovať poslušnú NAKA.

Vyšetrovanie gorily (agent Kyselica) neviedlo ani len k zatknutiu Malchárka. Vyšetrovanie Trnku, či iných Kočnerovych parťákov v radoch prokuratúry a polície asi ani nezačalo.

Preto si myslím, že slovenská polícia, ktorá má najviac orgánov na obyvateľa v EÚ, by si zaslúžila radikálnu reformu s vyhodením asi 10 000 policajtov do konca roka 2021, čo by ušetrilo 150 000 000 €. A radikálne by bolo treba prekopať aj NAKA. Možno v tomto prípade zrušiť a postaviť odznova na schopných vyšetrovateľoch.

Fico má pravdu, že žiaden novinár o tretej ráno nemá čo vedieť o chystanom zatýkaní NAKA. Cirkus, ktorý NAKA predviedla pri zatýkaní predsedníčky Žilinského krajského súdu, ktorú po 2 hodinách prepustili, ukazuje, že NAKA sa chce súčasnej vláde (čítaj Igorovi Matovičovi) zapáčiť a získať tak plusové body. Podľa mňa však zatýkanie za prítomnosti médií nie je plusový bod ale mínusový. Ide predsa o to, aby dokázali predložiť prokurátorovi dostatočne silné dôkazy, tak, aby aj bez výpovede obvineného (ktorú nepotrebujú a v ktorej nemusí byť ani zrnko pravdy) mohli ísť k súdu.

Ja ako laik by som očakával, že úplatok Bašternáka Kaliňákovi (zamaskovaný v podobe splátky fiktívnej pôžičky - takto sa dá zamaskovať takmer každý úplatok) za nečinnosť polície pri jeho zločinoch, bude jednoduchý prípad. Keďže doteraz som nevidel zatýkanie JUDr. Kaliňáka, tak je tam asi problém s dôkazmi. Alebo vie NAKA iba zatýkať a zbierať výpovede, ale nevie ich už vyhodnotiť a hlavne získavať skutočné dôkazy (pretože nielen obvinení, ale aj svedkovia môžu klamať alebo sa mýliť, o čo sa potom môže pri oslobodzovacom rozsudku oprieť každý súd, vrátanie najvyššieho alebo ESĽP).

V prípade Ficovej zľavy na nájomnom ide možno o daňový delikt (nezdanenie daru), alebo vlastne ani neexistuje postih, ak politik má bočné finančné príjmy (či sa niečím expremiér odplatil Bašternákovi za zľavu na nájomnom asi nie je dostatočne preukázateľné).

Minister vnútra mal pol roka na to, aby predložil plán reformy polície s cieľom skvalitniť vyšetrovanie zločinov a znížiť počet policajtov. Zároveň už mala byť na svete novela zákona o policajnej inšpekcii, ktorá by z nej urobila nezávislú a efektívnu inštitúciu. Kočnerovi služobníci v radoch polície možno už nepracujú, ale ani ich vyšetrovanie sa nedeje. Pričom do budúcna by ich mala odhaliť policajná inšpekcia ešte kým si neužívaju výsluhový dôchodok. Dobre skonštruovaná policajná inšpekcia by (za pomoci zahraničných odborníkov a možno aj obľúbeného polygrafu Igora Matoviča) mala preveriť všetkých policajtov (až keď sa zbavíme skorumpovaných, možno hľadať prebytočných).

Novinári

Prezumpcia neviny je úplným základom právneho štátu. Je to základné ľudské právo. Takže ak na jeho porušovanie musí upozorňovať práve Fico, tak je to hanba nielen koalície, ale aj novinárov. Rovnako porušovanie práva pri opatreniach proti koronavírusu je niečo, čo by malo trápiť koalíciu aj novinárov. Podľa mňa sa to dá urobiť aj bez porušovania ľudských práv. V tomto musím s Ficom súhlasiť.

Je prekvapujúce, že Denník N aj SME pošlú na túto tlačovku s vlkom dve hlúpe ovečky. Nielenže pôsobia ako nedovzdelané a vystrašené školáčky (čo vo Ficovi budí Mečiarovské sklony - "Nepočujem vás" a pod.), ešte aj nedokážu reagovať na vývoj tlačovky. Svoje pripravené a hlúpe otázky vychádzajúce z prezumpcie viny (či sa Fico cíti vinný/zodpovedný za vinného Gašpara) dokázali položiť aj keď tým len dokázali vlastnú hlúposť.

Novinári by mali prestať myslieť srdcom, rešpektovať prezumpciu neviny a neodpadávať blaženosťou ak niehoho NAKA odvedie v putách. Väzba nie je náhrada za odsúdenie (na ktoré občas nie je dosť dôkazov - viď Ivan Lexa). Všetky prípady väzby by mali novinári skúmať či sú oprávnené a tí investigatívnejší hľadať prípadné protislužby, ktoré poslušní sudcovia môžu za odsúhlasenie väzby dostať. Možno tieto posledné prípady väzby sú opodstatnené, ale polícia dôveru už stratila, a preto sa vynára toľko pochybností.

NAKA by mala prestať robiť zatýkaciu šou, radšej pripravovať kvalitné podklady, pretože pri našom súdnictve sa nemusí podariť do ďalších volieb dosiahnuť právoplatné odsúdenie nikoho, kto tu ukradol za Fica štát. Nemusí to byť sám veľký šéf, úplne by stačil Krajmer, Trnka alebo sudcovia. Taktiež nie je dôležité, aby sa našlo všetko možné na nich. Polícia by mala nájsť radšej menej lepších dôkazov a usvedčiť ich. Ak sa vďaka priznaniam odhalí neskôr viac, tak to nebude vôbec vadiť, predsa ich môžu súdiť za iný trestný čin než za aký budú sedieť.

Pre budúcnosť je dôležité, aby Fico či Pellegrini pred voľbami už nemohli hovoriť o prezumpcii neviny, lebo ich kumpáni budú už právoplatne odsúdení. Potom môžu študentky žurnalistiky z dnešnej tlačovky zopakovať svoje otázky o zodpovednosti Róberta Fica za týchto ľudí.