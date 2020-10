Prečo nás Boh trestá takýmto ministrom zdravotníctva

Tento článok bude hlavne o tom, prečo je minister zdravotníctva nekompetentý a zameriam sa pri tom na jeho plán navýšenia základného imania VŠZP. Pridám však aj niečo o aktuálnych opatreniach proti COVID-u.

O kompetencii ministra, ktorý má so zdravotníctvom spoločné jedno písmeno v jeho akademickom titule, som už písal aj v máji a v júni.

Dotácia VŠZP

Nedávno ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh na navýšenie základného imania VŠZP o 300 miliónov eúr. Väčšinu pripravených argumentov sa zhodovala s exministrom Rudolfom Zajacom, ktorého text práve vyšiel v časopise .týždeň. Ide hlavne o to, že ak štát platil málo za svojich poistencov (platí o 1/4 menej ako má), tak to mohol doplatiť, ale v takom prípade by dostali peniaze aj súkromné poisťovne a preto ide o nedovolenú štátnu pomoc.

Poistný trh nie je úplne bez štátnych zásahov nikde vo svete. V situácii, keď jeden subjekt je štátny, však z toho vznikajú nerovné šance. Ako by si pripadal vlastník obchodu, ak by mu aj z jeho daní postavili vedľa štátny obchod ponúkajúci rovnaký tovar/služby? Štát sa to chystá urobiť v oblasti IT, kde jediný štátny IT podnik na svete je asi v KĽDR a na trhu tlače (opäť by som obdobu našiel asi len u Kima). Akonáhle sa narúša súťaž, tak benefity trhu môžu byť prevážené nevýhodami štátnych zásahov presne, ako sa to deje teraz.

VŠZP je totiž v strate presne z rovnakého dôvodu, prečo KĽDR zaostáva za Južnou Kóreou a prečo sme pri budovaní socializmu nemali v obchodoch ani toaletný papier. Ale o tom som už písal viackrát, napríklad tu.

Odporcovia súkromných zdravotných poisťovní trvrdia, že súkromné zdravotné poisťovne nám netreba, že môžeme mať štátne zdravotníctvo. Ale súkromné poisťovne dokážu hospodáriť zo ziskom, zatiaľ čo štátne z rovnakých peňazí majú stratu. Preto, podobne ako pri všetkých štátnych podnikoch aj tuto bude menšia motivácia pracovať efektívne ako v prípade, že z toho môže mať vlastník zisk.

Ak by sa niekomu stále zdalo, že VŠZP má príliš veľa starých a chorých poistencov, možno je to preto, že štát posledné desaťročie straší pred súkromným sektorom ako takým a v zdravotníctve zvlášť a tak tí, ktorí sa nechajú takto vystrašiť a slepo veria vo veľký všeobjímajúci štát sa prihlásia do VŠZP. Zhodou okolností sú to nielen voliči etatistických spolkov, ktorým sa dnes ukazuje byť aj OĽANO, ale aj ľudia, ktorí nie sú dosť inteligentní alebo odvážni, aby prevzali zodpovednosť za seba a pustili sa štátnej rúčky. Títo majú nielen nižšie príjmy, ale aj žijú menej zdravo (korelácia medzi dĺžkou života a vzdelaním).

Takže ak chce štát menej drahších poistencov, môže ešte navýšiť platby za nich (tie ale musia ísť aj poistencom súkromných poisťovní) alebo nerobiť kampane za získanie týchto poistencov, ale naopak za ich odchod do súkromných poisťovní. Vyrovnávanie za týchto poistencov funguje už dnes, štát môže nastaviť parametre tak, že aj súkromné poisťovne budú mať o nich záujem, hoci ani dnes ich nemôžu odmietnuť.

Argument, že v zdravotníctve nie je priestor pre zisk súkromných poisťovní bol už vyvrátený viackrát. Zdravotníctvo sa principiálne nelíši od iného podnikania, poskytuje produkty (tovar a služby) za peniaze. Každý hráč v ňom potrebuje živiť svoju rodinu a pokiaľ je tu kontrola úradov, tak pacient si môže vyberať tak, ako si vyberá v obchode (napríklad zubára si platím sám a kvalita je tam určite vyššia ako pri ostatných lekárskych odboroch). Právo na zisk majú farmafirmy (a tým aj vedci, ktorí vynachádzajú lieky a vakcíny). Rovnako výrobcovia zdravotných pomôcok. Právo na zisk majú lekári. Rovnako iný zdravotnícky personál. A má ho aj vedenie nemocnice, či siete lekárni, alebo dodávatelia. Prečo by nemala právo na zisk mať spoločnosť, ktorá manažuje liečbu pacienta?

Opatrenia proti COVID-u

Minister zdravotníctva nevyniká ani schopnosťou predložiť rozumné opatrenia proti covidu. Nie sme v roku 1920, keď tou pandémiou bola chrípka a minister zdravotníctva ČSR Vavro Šrobár nemusel mať dennodenne tlačovky a riešiť panémiu španielskej chrípky. Dnes tu máme iný vírus a inú dobu, takže náš minister može získať informácie veľmi rýchlo a pozrieť sa ako to robia napíklad v Nemecku. A možno by potom nenavrhoval plošné opatrenia, ale podľa okresov (píše o tom aj Dag Daniš tu).

Ďalej by snáď navrhoval také opatrenia, ktoré znižujú riziko prenosu nákazy na rozumné hodnoty a nie hlúposti, ktoré ľudí iba naštvú.

Pravdepodobnosť nákazy je úmerá hodnote :

čas x filter1 x filter2 / vzdialenosť².

Nie je to vedecká štúdia, vychádza z fyziky. Povrch 3-rozmerného telesa je úmerný druhej mocnine jeho veľkosti, pri vykašliavaní a aerosóle si to môžeme predstaviť ako povrch výseku guľe. Pri vzdialenosti 1 meter je povrch 4 krát väčší ako pri vzdialenosti 2 metre. Pri vyšších vzdialenostiach má síce časť guľového výseku prienik so zemským povrchom, resp. zasahuje už príliš nízko, ale zasa treba zahrnúť kvapôčky z vyššej výšky, ktoré môžu pomaly dopadať. Takže odhad, že treba deliť vzdialenosťou na druhú sa mi zdá správny.

Neviem, aká je presne účinnosť nosenia rúšok, podľa tejto štúdie by to mohlo byť 90%, takže počítam s hodnotou filter1 = filter2 = 0,1.

Nasledujúca tabuľka ukazuje odhad koeficientu rizika prenosu COVID-u. Vyššia hodnota zodpovedá vyššej pravdepodobnosti. Určite majú na individuálny prenos vplyv faktory ako imunita príjemcu, množstvo vírusu širiteľa a pod. Avšak mne ide o porovnanie rôznych situácií navzájom a nie o presný vzorec.

Takže pohyb po vonku (peši či na bicykli) je rádovo nižší ako iné situácie, v ktorých majú všetci na sebe rúška. Prečo chce vláda prikázať rúška v exteriéri, keď pravdepodobnosť prenosu COVID-u bez rúšok vonku je stále 100 x menšie ako v prípade cesty MHD so všetkými cestujúcimi s rúškom. Navyše vetranie pravdepodobne ešte znižuje šance prenosu a zvýšenie vzdialenosti stretnutia na 4 metre má z následok zníženie šance na 1/4 alebo ešte menej, pretože pri vzdialenost 20 metrov to už nie je 1/100 pravdepodobnosti ale 0.

Záver

Minister zdravotníctva dlhodobo ukazuje, že sa vo svojom rezorte nevyzná, prespal celé leto a teraz šíri spolu s premiérom paniku. Miesto toho, aby opatrenia racionálne zdôvodňovali (čo vlastne očakávam pri všetkých výstupoch vlády, či parlamentu), strieľajú odboku.

Takéto komunisticko-katolícke myslenie sme tu mali aj v minulosti (Schuster či Fico), avšak v situácii, v akej je naše zdravotníctvo po 15 rokoch úpadku by bolo potrebné konať maximálne uvážlivo. Odpustiť si ideológiu a používať fakty a rozum.