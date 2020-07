O novelizovanom štátnom rozpočte

Čo je horšie: Keď hranol ukradne miliardu a za druhú si kúpi dôchodcov, alebo keď matelko na predvolebnú korupciu rozdá 3 miliardy? Táto dilema ma napadá, keď vidím, ako súčasná vláda navýšila deficit rozpočtu na tento rok.

Poslanci expresne rýchlo schválili zadĺženie, pričom predložené mali 4 strany návrhu (s 2 tabuľkami), ktorý popisoval zníženie príjmov a 2 dôvodové správy (spolu 4 strany), v ktorých sa vysvetľuje navýšenie rozpočtu napríklad sociálnej poisťovne a ministerstva práce po 1,1 mld eur kvôli korone (prečo aj ministerstvu ?).

Na dotáciu dopravy (cestovanie zadarmo) sa plánuje vyhodiť 358 mil. Ale až 1,75 mld. eur nie je určených na nič pričom v dôvodovej správe sa píše: Ostatné výdavky predstavujú vplyv naprieč kapitolami štátneho rozpočtu najmä v súvislosti s nákupom a realizáciou dezinfekcie, materiálu, zdravotníckych a ochranných pomôcok, ako aj prostriedky na podporu ekonomiky.

Okrem toho je tu 2,9 mld. na nekryté výdavky korupčnej kampane SMER-u, ktoré by mohli ľahko zrušiť, keby sami nechceli korumpovať. Chybu urobila aj prezidentka, keď zákon o 13-tom dôchodku nevrátila naspäť, lebo išlo o čistú predvolebnú korupciu, z ktorej sa stal mandátorny výdavok, takže dôchodcom, ktorí verne volili Mečiara, Fica a teraz asi aj Matoviča stúpnu príjmy o 10% pričom celá ekonomika sa prepadne o 10 a viac percent. Na druhej strane je po voľbách, vláda má ústavnú väčšinu, môže teda meniť aj zákon, ktorý bol prijatý počas predvolebnej kampane.

Všímal som si, ako k problému neaktuálneho rozpočtu pristupujú v Česku. Tam ho aktualizovali trikrát. Vždy k nemu prebehla aj odborná debata. Naposledy som mal z vystúpenia mnohých odborníkov dojem, že navýšenie deficitu z 300 mld. CZK na 500 mld. CZK bolo zbytočné (predsedkyňa rozpočtovej rady) a zvládli by to aj s rozpočtovým deficitom okolo 350 až 400 mld. CZK (13 - 15 mld. EUR).

Porovnajme si deficit 14 mld. EUR v ČR a 12 mld. EUR v SR. Hovorí to o mnohom, sme ku Grécku predsa len bližšie ako naši bratia spoza rieky Moravy (a to by platilo aj keby som prepočítal skutočne schválenú sumu 500 mld. CZK na eurá - bolo by to 18,8 mld. proti 12 mld. u nás). Rozhodne ani Babiš nemá problém prehadzovať miliardy vidlami, ale na rozdiel od nás, sa tam o rozpočte aspoň diskutovalo.

U nás to vyzerá, že sa 3 mesiace čakalo (už v apríli bol očakávaný prepad HDP okolo 10%). Ja som už 1.4. písal o možnom prepade 10-20% (asi som pesimista). Netuším, či zmenu rozpočtu aspoň niekto na MF riešil, alebo sa čakalo, kým premiér povie číslo a MF poslušne doplnilo omáčku, napísalo 2 excelovské tabuľky a pár viet. Návrh bol predložený do NR SR v stredu 8.7. A všetky tri hlasovania prebehli v priebehu 6 hodín jedného dňa - 14.7. Tak rýchlo snáď neprebehlo ani dobytie Bastily.

Pokiaľ zmena rozpočtu čakala pár mesiacov, nemusel byť problém nechať priestor na diskusiu pred jej schválením. Minimálne by som od poslancov SaS očakával, že budú chcieť mať presnejšie čísla výdavkov. A rozhodne by som od nich nečakal podporu prejedania sa, keď sa ekonomika prepadá.

Na ekonomické otázky poukázal aj Ivan Mikloš v tomto článku. Nie som ekonóm, ale korumpovanie obyvateľstva službami zadarmo je určite neefektívne. Takto sa nielen prejedá budúcnosť ďalších generácií a zastavuje sa dobiehanie Západu (ktorý taktiež v porovnaní napríklad so Singapurom moc neexceluje), ale ničí sa aj sociálna súdržnosť, pretože sociálny štát je antisociálny.

Helikoptérové peniaze možno mali význam mesiac, či dva, v súčasnosti je otázne (v ČR už dosť kritzované) aj urdžiavanie pracovných miest štátnymi dotáciami (kurzarbeit). Na ekonomické zotavenie potrebujeme to, čo nám reformátori (teda hlavne Ivan Mikloš) poskytli na konci minulého storočia: väčšiu pružnosť v podnikaní, zamestnávaní a prepúšťaní zamestnancov a väčšiu ekonomickú slobodu. Ukazuje sa, že zameranie na automobilový priemysel bolo treba už dávno diverzifikovať.

Rovnako sa mi spätne zdá, že prijatie eura bola chyba. Stabilita spoločnej meny má veľké negatívum v podobe straty spätnej väzby. Ak by sme mali korunu, deficity minulých rozpočtov a navýšenie tohtoročného by okamžite viedli k znehodnoteniu meny. To by naši občania okamžite pocítili či už pri bežnej spotrebe alebo na dovolenke v zahraničí. A bolo by to zrkadlo pre nehospodárnu vládu. Vie si niekto predstaviť, že by v rodinnom rozpočte mal dvojnásobné výdavky oproti príjmom? Pokiaľ som považoval odchod Grécka z eurozóny za najlepšie riešenie (pre všetkých) ich krízy spred 10 rokov, tak možno o pár rokov z rovnakých dôvodov budem za odchod Slovenska. Nemôžeme byť čierny pasažier (snáď to slovo ešte nie je zakázané) eurozóny.

Mnohí voliči OĽANO neboli úplne hlúpi. Avšak dali hlas niekomu, kto štát berie ako dojnú kravu a to, že si z nej zatiaľ neplánuje dojiť tak, ako to robili minulé vlády, neznamená, že s týmto názorom nás neprivedie na grécku cestu. Neviem si totiž predstaviť, že by sa nepokúsil skorumpovať po dôchodcoch, mamičkách a študentoch aj štátnych zamestnancov, takže ak by aj niekde došlo k prepúšťaniu štátnych zamestnancov, bude to iba ak v rezortoch pod správou SaS alebo Za Ľudí. Naopak väčší štát bude potrebovať viac kontroly, takže možno počet úradníkov ešte aj porastie. Šetrenie vlády nenastane a korupcia voličov bude musieť pred voľbami zákonite stúpať. Vďaka vláde nás nečaká po prepade rýchly rast a návrat, ale pravdepodobne dlhšie obdobie stagnácie a ekonomického zaostávania.