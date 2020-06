Ako na hlúposť vo vláde

Celkový pocit z novej vlády je, že zlodejov nahradili hlupáci. O ministrovi zdravotníctva som už písal aj ja tu, aj iní. Minister vnútra nie je schopný uviesť, na základe akého zákona zatváral ľudí do karanténnych centier.

Nekompetentnosť Igora Matoviča je zjavná, facebooková politika by normálneho predsedu vlády asi ani nenapadla. Pekne sa k tomu vyjadril Vašečka tu.

Ako hovoril Werich: hlúposť sa nedá poraziť, ale musíme s ňou bojovať.

Populistické strany SMER-odina a OĽANO majú voličov, ktorí veria. Tí, ktorí aj myslia a omylom im hodili hlas v zatemnení mysle a nelogickej predstave, že Fica je nutné numericky poraziť jednou stranou, im nemusia chýbať, pretože voliči SMER-u budú k dispozícii. Voliča SMER-odina si neviem predstaviť, zrejme pri voľbe mozog úplne vypína a funguje iba amygdala, ktorá velí ísť pokorne za alfasamcom.

Reformné strany ako SaS a Za Ľudí budú neschopnosťou členov vlády nominovaných dvomi väčšími politickými stranami vládnej koalície postihnuté tiež, ale nebudú sa napríklad môcť úplne dôveryhodne vyhovárať, že reforma polície sa neurobila, lebo OĽANO nominovalo na ministra neschopný zelený mozog. Stratia voličov aj keď bude robiť chyby nominant OĽANO.

Obávam sa, že zmeny k socializmu a väčšiemu štátu (zákaz nedeľného predaja je zväčšovanie štátu na úkor občana) sa podarí presadiť aj napriek nesúhlasu týchto strán (možno sa ten zákaz presadiť už podarilo, keď sme dokázali mať núdzový stav pri počte 5 nových prípadov za týždeň, tak môžeme mať zatvorené obchody v nedeľu, lebo korona. A to napriek tomu, že menej času na nakupovanie znamená väčšiu koncentráciu ľudí.). Na druhej strane zmeny k menšiemu štátu nemusia prejsť kvôli odporu SMER-odina alebo OĽANO.

Ako som už písal v minulých článkoch, reformu potrebuje okrem justície súrne aj polícia a prokuratúra. Nemá ísť iba o čistky, ale napríklad aj o zníženie počtu policajtov, sudcov, prokurátorov, ktoré máme najvyššie v EÚ, pričom kvalita justičného systému je určite jedna z najslabších. A až na justíciu, nevidím ucelenú predstavu o reforme v ostatných oblastiach.

Preto by obe reformné strany vládnej koalície mali navrhnúť neformálne odborné rady v malom zložení - jeden odborník (zároveň poslanec z príslušného výboru NR SR) za každú stranu koalície a minister.

Minister by tak mohol predkladať parlamentným odborným lídrom svoje plány ešte kým sú vo forme ideí. Odborníci, ktorí sa nestali ministrami iba vďaka dohodám o delení ministerstiev a nižšiemu volebnému zisku, by tak mohli dať ministrovi spätnú väzbu. Citliví ministri by tak nemuseli čeliť hneď zdrvujúcej odbornej kritike verejnosti a novinárov, ale milému a láskavému dohováraniu od priateľov. Ak navyše uplatnia títo poslanci nejaké triky, ako si ministra nakloniť, môže sa stať, že ho občas od najväčších konín odhovoria skôr, ako ich predloží vláde, verejnosti či parlamentu.

Na rozdiel od podriadených na ministerstve, ktorí môžu mať obavy o svoju pozíciu, ak budú ministrovi odporovať (Lučanský nie je priamo odvolateľný, preto si môže dovoliť svoje vystupovanie), a ktorí boli za minulých vlád zvyknutí neodporovať a poslúchať, je poslanec slobodný.

Veľmi dôležité bude, aby hlúpy minister nemal pocit, že ho kolegovia z odbornej rady považujú za hlupáka (jeden z jej členov bude spolustraník, ale výber troch ostatných neovplyvní). Avšak práve pri najnekompetentnejších a najhlúpejších ministroch majú tieto odborné rady najväčší význam. Takže sa reformátori zo SaS a Za Ľudí budú musieť naučiť určitým manipulatívnym technikám, aby mal minister pocit, že presadil svoje a v skutočnosti zabránia tomu najhoršiemu (alebo dokonca minister prevezme ich názor).

Ak sa hlúpe nápady nezastavia včas, môže kráľ Igor na nich trvať z trucu. A to by bola veľká škoda, pretože, ak už I.M. predstaví niečo ako svoj nápad (alebo sa stotožní s nápadom svojho poslušného ministra), tak mu to jeho kolesíci odhlasujú. A vekslák niečo za podporu vykšeftuje.

Zastaviť hlúposť v parlamente je ďaleko ťažšie ako skôr, než sa o nej Igor dozvie.