Prečo odmietnuť trináste dôchodky

Korupcia voličov, ktorí sú príjemcami štátu, nabrala pred voľbami doteraz nevídané rozmery. Trináste dôchodky treba odmietnuť z viacerých dôvodov.

1. Ekonomika

Svet nečakajú dobré časy, kríza príde (pozrite sa na Wall Street). Budeme musieť vydávať viac na mandatórne výdavky ako sú dôchodky aj v prípade recesie. Nastane čas, keď štát pri menších príjmoch bude musieť zvýšiť výdavky na dôchodky. Navyše počet dôchodcov rastie, takže sa tento nárast znásobuje s valorizáciou. Smerujeme po Gréckej ceste. Gréci mali byť z eurozóny vyhodení okamžite, ešte v roku 2010. Mohli potom riešiť problémy tak, ako sa to robí vždy, keď štát má vlastnú menu a nemá dosť príjmov na svoje výdavky. Vtedy je lepšie devalvovať, aby relatívne výdavky klesli, inak to môže viesť k bankrotu krajiny. Avšak s cudzou menou to také jednoduché nie je.

2. Morálka

Išlo o bezprecedentné kupovanie voličov, ktoré nahnalo Smeru a SME-Rodina spolu asi 5% hlasov (trend z prieskumov pred voľbami ich neukazoval). Klamstvo (dôvod zrýchleného legislatívneho konania bolo závažné ohrozenie ľudských práv a majetku ?!) pri predkladaní zákona by malo stačiť na jeho vrátenie a odmietnutie. Takto by mala prezidentka postupovať vždy, keď sa zneužije skrátené legislatívne konanie.

Ak vláda bude chcieť, môže rovnaký zákon prijať, ale vyjadria sa k tomu príslušné úrady, ktoré si na to platíme, avšak ako píšem v bode 4, nie je to vôbec potrebné. Je po voľbách a predvolebné sľuby sa ovciam dávajú pred voľbami a po voľbách sa plniť nemusia (hlavne, keď ich dával niekto iný).

3. Nezaslúžia si to

Musím trochu generalizovať, veď aj trináste dôchodky idú všetkým dôchodcom. Hoci generácia súčasných dôchodkov vytvárala hodnoty aj v období po páde socializmu, neboli dostatočne veľké. Zaostávanie Československa voči Rakúsku začala generácia narodených v 10-tych a 20-tych rokoch 20. storočia. Títo zavrhli demokraciu a začali komunistický experiment, ktorý viedol k ekonomickému a morálnemu zaostávaniu. Týmto okradli svoje deti, vnúčatá a aj ďalšie generácie. Pár rokov po puči z roku 1948 zrealizovali “menovú reformu”, ktorou okradli aj svojich rodičov.

Generácie narodené neskôr sa po roku 1968 vzdali a tak morálne (kto nekradne, okráda svoju rodinu) a ekonomické zaostávanie pokračovalo. Výsledkom bol nedostatok toaletného papieru, miesto toho výroba tankov na dlh pre Kaddáfiho.

HDP na obyvateľa ČSR bolo krátko po vojne asi 120% HDP Rakúska (teda ČR 150% a SR 75%). V roku 1990 to bolo 18% a 11%, teda prepad 5% ročne! Komunisti nepomohli Slovensku, nasmerovali jeho pomalý rozvoj k ťažkému hospodárstvu, zatiaľ čo aj také socialistické Rakúsko napredovalo rýchlejšie a hlavne udržateľnejšie. Bez komunistov by bolo Slovensko rozvinutejšie. Preto závisť voči dôchodcom na Západe nie je argument pre ďalšie poškodzovanie ekonomiky, ktorú čaká kríza.

V období po Novembri boli navyše dôchodcovia tí, ktorí stáli verne za Mečiarom a Ficom a spôsobili ďalšie zostávanie (napríklad voči Estónsku). Sociálny štát (ktorého prejavom je aj štátny priebežný a valorizovaný dôchodkový systém) okrem toho, že je antisociálny, ochudobňuje všetkých, ako ukazuje napríklad pomer HDP na obyvateľa medzi Rakúskom a Singapurom.

Viac o spomínaných dátach napovie nasledovný graf. Zdroj dát tu

4. Populizmus patrí pred voľby

Nie je potrebné teraz po voľbách robiť predvolebnú kampaň. Parlamentná väčšina (teraz už populisti zo SME rodina a OĽANO) bude môcť v skrátenom legislatívnom konaní týždeň pred nasledujúcimi voľbami schváliť 13. a 14. dôchodok, detské prídavky vo výške priemerného platu, zrušiť diaľničné poplatky a DPH na potraviny a podľa potreby ďalej korumpovať príjemcov štátu medzi voličmi.

Ako som už písal pred tromi rokmi v článku o nerovnostiach šancí vo volebnom systéme, kde majú právo voliť aj čistí príjemcovia štátu: snaha vládnych politikov korumpovať ľudí, ktorých platí štát tu bude vždy. Dôchodcovia budú čistými príjemcami štátu (aspoň drvivá väčšina), pretože zmena dôchodkového systému by bola dlhodobá a musela by sa prijať navzdory obrovskej mase voličov - dôchodcov. Druhý pilier navyše nebol zrealizovaný dobre, takže neočakávam, že sa za môjho života niečo na tom zmení. Akurát porastie počet dôchodcov, ktorí s klesajúcou inteligenciou budú radi voliť akéhokoľvek populistu. Nabudúce to môže byť horšie.