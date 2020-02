Zimný spánok demokratickej opozície

Demokratická opozícia si asi myslí, že do budúcej vlády sa dostane automaticky. Každá strana demokratickej opozície má možnosť získať hlasy voličov, ktorí v minulosti volili súčasné koaličné či iné nedemokratické strany.

Názorová blízkosť s časťou voličov súčasnej koalície im môže získať nejaké percento navyše. A bude to potrebné, pretože všetky voľby minimálne od roku 2002 ukazujú, že demokratické strany neprekračujú spolu 35% a táto hranica umožnila zostaviť vládu len dvakrát a to iba pri vyššom prepade hlasov nedemokratických strán.

Spoliehať sa na to, že Vlasť, SNS, Dobrá voľba aj SME Rodina získajú tesne pod 5% hlasov je nesmierne naivné. Miesto toho by si opozícia mala vziať do ruky volebné mapy, sociologické štúdie a ankety a oslovovať nových voličov a aj voličov súčasnej vlády.

Demokratická opozícia

PS-Spolu je socialistická strana a mala by sa tak pozrieť u akých voličov v minulosti uspela SDĽ a KSS. Na východe sú ľavicoví voliči, ktorí budú voliť SMER, ĽSNS alebo Vlasť napriek tomu, že skutočnou ľavicou je tu PS. Hlavne v mestách ako Snina, Michalovce či Sabinov by mohli PS získať voličov navyše. Narúšanie ĽSNS mítingov je asi menej účinne ako pozitívna (neomarxistická) kampaň.

KDH kedysi bodovalo nielen na Orave, ale aj na Spiši a Kysuciach. Tieto regióny však prenechalo SNS a ĽSNS. Odporúčam vyhrnúť si rukávy a pred kostolmi každú nedeľu poukazovať akí zlodeji, klamári, cudzoložníci a pod. sú predstavitelia SMER-u (a môžu niečo pridať aj na Kotlebu). Zároveň ako pozitívny signál by mali prezentovať sľub hĺbkovej očistu justície. Slovo spravodlivosť by mali používať veľmi často.

Kiskova strana Za Ľudí má podobný elektorát ako KDH, ale Kiska uspel v priamom súboji proti Ficovi v prezidentských voľbách aj v iných častiach Slovenska (hoci hlavne vďaka tomu, že to nebol Fico). Môžu podobne ako KDHuspieť s predstavou nastolenia spravodlivosti a mali by sa zamerať aj na menšie okresné mestá.

OĽANO šaša Matoviča môže ešte niečo na Fica vytiahnuť: mali by poukazovať na zlodejiny, v tom sú dobrí. Nemali by vôbec riešiť opozíciu, lebo to môže mať presne opačný efekt ako je treba. S Matovičom sa určite spolupracuje horšie ako so Sulíkom. Posledné uletené nápady asi neoslovia voličov, o ktorých tu píšem. Matovič je však podľa mňa schopný osloviť aj voličov Dobrej voľby či ĽSNS, ktorí sú nespokojní s Ficom, ale boja sa demokratických strán (pravice aj ľavice). Matovič vyzerá ako antisystém a títo voliči sú viac či menej antisystémoví (aj keď jadro antisystému volí Vlasť a ĽSNS a nič sa s nimi nedá robiť). Stúpajúce percentá bieleho koňa oligarchov Druckera môžu znamenať, že vláda SMER-u bude pokračovať. Drucker slúžil SMER-u dobre a odmena inkasovaná cez manželku naznačuje, že je ešte oportunistickejší ako Boris. Mal by sa stať ďalším terčom Igora Matoviča.

SaS zvykla oslovovať pravicových voličov. Títo voliči majú vyššiu inteligenciu ako zvyšok krajiny. Vidia preto, ako Fico dokáže prejedať budúcnosť našich detí a vnúčat. Napríklad za rok 2019 dosiahol deficit 2,2 mld. € pri príjmoch 15,8 mld.€ čo je nehoráznych 14%. SaS preto môže naďalej argumentovať ekonomicky a je jediná strana, ktorá neplánuje zväčšovanie štátu.

Akurát že nomináciou komunistického kádra podobného Pavlovi Ruskovi na tretie miesto kandidátky a odstránením tých, ktorí v parlamente robili opozičnú prácu (o nič horšie ako Beblavý, ktorý to použil vo svojom vtipnom videu), stratil podporu mnohých svojich voličov. Ich inteligencia môže nakoniec spôsobiť, že so štipcom na nose mu dajú hlas, ale aj tak je strana SaS na hranici zvolenia. Preto by sa Sulík mohol pokúsiť osloviť voličov, ktorí prechádzajú k ĽSNS, lebo vidia, že SMER nedokáže v krajine urobiť poriadok.

Aj napriek najvyššiemu počtu policajtov či sudcov na obyvateľa v EÚ majú mnohí voliči súčasnej vládnej koalície pocit, že tu pre nich nie je ani štát ani EÚ. SaS má dokonca vypracované riešenie aj pre problém rómskych osád, takže nepôsobia ako slniečkári. Navyše nepatrí k servilným obdivovateľom prebyrokratizovanej EÚ. Tieto styčné body by mohli pomôcť získať jedno-dve percentá aj v tomto košiari. Hoci Riško nie je taký ten vojenský typ ako Magián, mohol by spolu s miestnymi straníckymi kandidátmi zájsť do Brezna, Revúcej či dokonca do Prievidze a skúsiť týchto voličov osloviť.

Maďarskí voliči

Maďarskí voliči stoja pred veľkou dilemou. Podobne ako pri nemaďarských voličoch, môže byť tak 35 - 40% z nich naklonených voliť demokratické strany. To by znamenalo asi 3% z celkového počtu voličov. A títo sa musia rozhodnúť, či je pre nich občianske viac ako národné. Tieto voľby nie sú o tom, či sa maďarská menšina bude mať horšie alebo lepšie. V skutočnosti voľba nedemokratických maďarských strán, ktoré sú len kópie ĽSNS či SMER-u, môže v prípade ich úspechu spôsobiť viac problémov a zhoršiť vnímanie maďarskej menšiny slovenskou väčšinou.

Tak ako je pre slušného človeka lepší dobrý Maďar (Žid, Američan, Iránec, Rus) ako zlý Slovák, tak by aj pre demokratického voliča maďarskej národnosti nemali byť vo voľbách rozhodujúce faktory ako národnosť kandidáta. Demokratická opozícia zlepší stav Slovenska vrátane oblastí, kde žijú Maďari aj bez toho, aby títo mali svoje národnostné strany zastúpené vo vláde.

Šance, že sa do parlamentu dostane Zsolt Simon sú mizivé, ostatné strany nie sú demokratické a nebudú mať problém podporovať SMER za úplatu. Preto by demokratickí voliči maďarskej národnosti mali voliť slovenské demokratické strany. A každá strana demokratickej opozície by sa mala o nich uchádzať aj osobnými stretnutiami. Niekoľko kandidátov maďarskej národnosti má snáď každá z nich.

SMER vracia úder

Strana SMER je strana, ktorou jedinou a hlavnou ideológiou je korupcia (príjemcovia sú oligarchovia, straníci a ostatní “Naši ľudia”). SMER prezentuje ako svoje úspechy de facto korupciu voličov (vianočné dôchodky, vlaky a obedy zadarmo) a pritom je to práve táto strana, ktorá umožnila vznik skupiny ľudí, ktorí môžu dostávať eurodotácie na cudzie pozemky či parkoviská s bonusom policajnej ochrany pred majiteľmi týchto pozemkov.

Táto strana umožnila zlodejom typu Bašternák okrádať štát, pričom na svetlo sveta vyšiel iba malý poplatok vrcholnému predstaviteľovi mafie SMER (označené ako splátka pôžičky ak sa dobre pamätám - takto sa dá zamaskovať každá korupcia) a 5000€ mesačná zľava z nájomného pre predsedu. Táto strana spôsobila, že elitná policajná jednotka NAKA slúžila nielen druhému človeku strany, ale aj nitrianskej SBS a Kočnerovi.

Som presvedčený, že sa SMER po voľbách pokúsi zostaviť vládu s kýmkoľvek a vzhľadom k tomu, ako dovolil korupcii prerásť tento štát, bude mať toho veľa čo ponúknuť. Preto by všetky strany demokratickej opozície mali opakovať tému uneseného štátu a poukazovať na všetky zlodejiny vlády.

Verím, že opozícia ešte len pripravuje tieto témy pre finále predvolebnej kampane, ale oslovovanie voličov by malo začať už teraz. Ani SMER totiž nespí a určite pripravuje na obdobie tesne pred voľbami niečo veľké (napríklad väzobné stíhanie Kisku).

Ja som optimista

Opozičné médiá desí úspech ĽSNS v prieskumoch. V skutočnosti fakt, že 25% mladých by volilo ĽSNS nemusí byť až taký strašný, keď si uvedomíme, že 75% by ich nevolilo. Nemám veľkú mienku o inteligencii budúcich generácií (pokles IQ je preukázateľný), ale idiokracia ešte nenastala.

Je potrebné osloviť hlavne tých, ktorí sú znechutení (a možno preto budú voliť ĽSNS). Avšak ak ĽSNS zoberie voličov SNS a Vlasť a obe skončia pod 5%, nech Kotleba získa aj 15%. Podstatný je prepad hlasov a pokiaľ ĽSNS berie voličov nedemokratických strán, tak to až také zlé nie je.