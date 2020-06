Obce a dane firiem

Ešte pred korónou som napísal tento krátky text k zníženým príjmom obcí vďaka zavedeniu 15% sadzby dane z príjmu fyzických osôb. Znížením sadzbe dôjde k zníženiu príjmov obcí.

Fyzické osoby odvádzajú daň z príjmu štátu a vláda ju rozdeľuje ju obciam na základe zákona 564/2004 Z. z a vyhlášky 668/2004 Z.z. Niečo podobné by bolo možné urobiť aj pre právnické osoby.

Obce dostávajú 70% vybranej dane z príjmu fyzických osôb (FO) podľa počtu a čiastočne podľa skladby obyvateľov. Zvyšok dostávajú VÚC. Znamená to, že zníženie výšky dane z príjmu FO zníži ich príjmy. Národná straka presadila zníženie dane z príjmu FO. Okrem upratania a zníženia odvodov pracujúcich by k zníženiu dane z príjmu FO mohlo dôjsť aj za vlád, ktoré budú kradnúť rádovo menej (koalícia, ktorá vznikla po ostatných parlamentých voľbách). Obce by ale podľa mňa mali dávať viac peňazí na školstvo, pretože verím, že aj obecná škola je lepšia ako štátna. Preto obce potrebujú ďalšie príjmy.

Kradnúť sa dá aj z úrovne vlády aj z úrovne obce, Smer je toho dôkazom. Avšak zdá sa, že v komunálnych voľbách voliči predsa len dokážu lokálnych politikov prekuknúť, a preto budú vedieť kontrolovať hospodárenie lepšie ako na úrovni štátu. Predsa len milión eur si do tlačovky bývalého premiéra ľudia nevedeli ani predstaviť. Pri obciach ide o tisíce eur a to si vedia predstaviť a snáď aj skontrolovať.

Preto by z výberu dane z príjmu právnických osôb (PO) mohla nejaká časť ísť obciam, v ktorých daná firma sídli. Malé firmičky sídlia tam, kde majú prevádzku. Pri veľkých je to často väčšie mesto, takže rovný podiel z vybraných daní by pomohol veľkým mestám ďaleko viac aka malým. Na druhej strane daňový úrad nevie nič o pracoviskách danej firmy, takže prerozdeľovanie podľa prevádzok by bolo značne komplikovanejšie. Preto by podľa mňa mali malé mestá a obce dostať väčší podiel z výberu daní PO ako veľké obce.

Najmenšie obce by však nemali dostať žiaden podiel z dane PO. Je potrené malé obce zlučovať a ak bude podiel na dani z príjmu PO začínať až od určitého počtu obyvateľov a stúpať do určitej výšky, tak to môže obce motivovať k zlučovaniu sa.

Na druhej strane od určitej veľkosti mesta by mal podiel klesať k hranici, ktorá bude nenulová ale pomerne malá (napr. 1%), pretože v týchto veľkých mestách sídli väčšina firiem.

Graf podielu z dane PO rozdeľovaného obciam so sídlom PO by tak mohol vyzerať takto:

Daňové a odvodové zaťaženie ja na môj vkus a na kvalitu služieb nášho štátu vysoké. Verím, že rozhodovanie, ktoré je bližšie k občanovi je efektívnejšie ako rozhodovanie z centra. Zároveň má Slovensko problém s veľkým počtom malých obcí, ktoré sa nedajú efektívne spravovať, lebo im neostáva na investície a sotva platia starostu. Zlučovanie obcí ide trochu proti právam občanov, na druhej strane bude nevyhnutné. Dobrovoľné zlučovanie obcí môže byť odmenené nielen jednorázovým príspevkom na transformáciu, ale aj dlhodobejšou motiváciou v podobe vyšších daňových príjmov než majú pôvodné obce spolu.

Koróna priniesla veľký výpadok daní, ale daňové zákony by mali byť určené pre dlhšie obdobie. Na linku k aktuálnemu zneniu zákona vidno ako často sa tento zákon mení. V roku 2019 bol novelizovaný 13x a rôzne verzie platili 7x. Stabilné právne prostredie a stanovenie cieľa (efektívnejšia samospráva) ako aj cesty k tomuto cieľu s motiváciami v prospech dobrovoľného zlučovania malých obcí by mohli priniesť ovocie už v tomto volebnom období. Ekonomická kríza, ktorá už začala, bude mať dlhodobé dôsledky a prinesie veľké zadĺženie. Efektívnejšie spravované verejné financie budú nevyhnutnosťou, ak nechceme ísť gréckou cestou.